メインフレームのモダナイゼーションの過程において、AIは実際にどのような位置を占めるのでしょうか。今週のMixture of Expertsのエピソードでは、ホストのTim Hwang氏に専門家のSkyla Loomis氏、Maryam Ashoori氏、Kaoutar El Maghraoui氏が加わります。AI搭載のメインフレームのモダナイゼーションとAI開発者についての会話を掘り下げます。さて、世界の84%がAIを使用したことがないのでしょうか。AIの導入状況と、何を変える必要があるかについてのリアリティチェックです。最後に、OpenClawはAIエージェントのセキュリティ上の欠陥をいくつか明らかにしています。透明性、評価、最適化、ポリシー実施のためのフレームワークである「エージェント運用」について説明します。これにより、AIエージェントを本番環境で使用できるようになります。今日のMixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。

00:00 - はじめに

1：06 – メインフレームのモダナイゼーション

14:18 – AIの導入状況の確認

29:40 – セキュリティー・バイ・デザインのエージェント型AI

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。