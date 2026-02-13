メインフレームのモダナイゼーションの過程において、AIは実際にどのような位置を占めるのでしょうか。今週のMixture of Expertsのエピソードでは、ホストのTim Hwang氏に専門家のSkyla Loomis氏、Maryam Ashoori氏、Kaoutar El Maghraoui氏が加わります。AI搭載のメインフレームのモダナイゼーションとAI開発者についての会話を掘り下げます。さて、世界の84%がAIを使用したことがないのでしょうか。AIの導入状況と、何を変える必要があるかについてのリアリティチェックです。最後に、OpenClawはAIエージェントのセキュリティ上の欠陥をいくつか明らかにしています。透明性、評価、最適化、ポリシー実施のためのフレームワークである「エージェント運用」について説明します。これにより、AIエージェントを本番環境で使用できるようになります。今日のMixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。
本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
AIにおけるビルダーとツールの比較、COBOLによるメインフレームのモダナイゼーション、世界的なAI導入の障壁、エージェント運用によるAIエージェントの保護。
インドにおけるGoogleの2000億米ドルのAIインフラストラクチャー取引で、Claudeは2週間でCコンパイラーを構築し、 AIエージェントのセキュリティー脆弱性と企業のROI問題に対処しました。
Microsoft社のCopilot使用状況レポートでは、驚くべきAI導入傾向に加え、Ralph Wiggumプロンプティング、インドAIサミット、AIのスーパーボウルの広告宣伝目的について紹介しています。
Anthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexは1時間以内にリリースされました。エンタープライズAIの戦いと、それが開発者にとって何を意味するかを詳しく説明します。
OpenAI Codexアプリがコーディング・エージェント向けにリリースされる一方で、Moltbook（エージェント専用のソーシャル・ネットワーク）ではセキュリティー・リスクが明らかになっています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに！
Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！
Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
NVIDIAのRubinが5倍の性能向上を約束、Metaが20億米ドルでManus AIを買収、DeepSeekのMHCアーキテクチャーがモデル・トレーニング効率を再定義。
Agent Opsと責任あるAIに焦点を当てたIBM Technology Summitのライブ配信に参加し、エージェント型AIを責任を持って大規模に運用することについてのIBMの視点を学びましょう。ディスカッションは特別ゲストを迎え、AIエージェントがもたらす運用面、リスク面、ガバナンス上の課題を組織がどのように管理しているかを探ります。
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