メインフレームのモダナイゼーションの説明：COBOLとAI

エピソードを見る

メインフレームのモダナイゼーションの過程において、AIは実際にどのような位置を占めるのでしょうか。今週のMixture of Expertsのエピソードでは、ホストのTim Hwang氏に専門家のSkyla Loomis氏、Maryam Ashoori氏、Kaoutar El Maghraoui氏が加わります。AI搭載のメインフレームのモダナイゼーションとAI開発者についての会話を掘り下げます。さて、世界の84%がAIを使用したことがないのでしょうか。AIの導入状況と、何を変える必要があるかについてのリアリティチェックです。最後に、OpenClawはAIエージェントのセキュリティ上の欠陥をいくつか明らかにしています。透明性、評価、最適化、ポリシー実施のためのフレームワークである「エージェント運用」について説明します。これにより、AIエージェントを本番環境で使用できるようになります。今日のMixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。

  • 00:00 - はじめに
  • 1：06 – メインフレームのモダナイゼーション
  • 14:18 – AIの導入状況の確認
  • 29:40 – セキュリティー・バイ・デザインのエージェント型AI

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
Mixture of Expertsの全エピソードを視聴する
今すぐ聴く Apple Podcasts Spotifyポッドキャスト YouTube Casted

他のエピソードはこちら

全エピソードを探す
Mixture of Expertsポッドキャストのアートワーク
メインフレームのモダナイゼーションの説明：COBOLとAI

AIにおけるビルダーとツールの比較、COBOLによるメインフレームのモダナイゼーション、世界的なAI導入の障壁、エージェント運用によるAIエージェントの保護。

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
インドの2000億ドル規模のAIハブ & ClaudeがCコンパイラーを構築

インドにおけるGoogleの2000億米ドルのAIインフラストラクチャー取引で、Claudeは2週間でCコンパイラーを構築し、 AIエージェントのセキュリティー脆弱性と企業のROI問題に対処しました。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Copilotの使用によりAI導入パターンが明らかに

Microsoft社のCopilot使用状況レポートでは、驚くべきAI導入傾向に加え、Ralph Wiggumプロンプティング、インドAIサミット、AIのスーパーボウルの広告宣伝目的について紹介しています。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
AnthropicとOpenAIの比較：Claude Opus 4.6とGPT-5.3-Codex

Anthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexは1時間以内にリリースされました。エンタープライズAIの戦いと、それが開発者にとって何を意味するかを詳しく説明します。

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
CodexのリリースとOpenClaw/Moltbookの混乱：今週のAIエージェント

OpenAI Codexアプリがコーディング・エージェント向けにリリースされる一方で、Moltbook（エージェント専用のソーシャル・ネットワーク）ではセキュリティー・リスクが明らかになっています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに！
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
OpenClaw（Moltbot、Clawdbot）：オープンソース・エージェントが主流へ

Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
新たなAI競争：2026年のエンタープライズ・イノベーション

OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Claude Cowork分析 & AppleがGeminiを選択

Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
CES 2026のAIハイライト：NVIDIA Rubinと注目のガジェット

NVIDIAのRubinが5倍の性能向上を約束、Metaが20億米ドルでManus AIを買収、DeepSeekのMHCアーキテクチャーがモデル・トレーニング効率を再定義。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
AI年次レビュー：2026年を形作るトレンド

当社の専門家が2025年のAIのブレークスルーをレビューし、2026年のトレンドを予測します。AIハードウェアの不足、オープンソースの勝利、スーパー・エージェント、マルチモーダルの進化について議論します。

こちらもおすすめです

Webセミナー セッション03：Agent Opsと責任あるAI

Agent Opsと責任あるAIに焦点を当てたIBM Technology Summitのライブ配信に参加し、エージェント型AIを責任を持って大規模に運用することについてのIBMの視点を学びましょう。ディスカッションは特別ゲストを迎え、AIエージェントがもたらす運用面、リスク面、ガバナンス上の課題を組織がどのように管理しているかを探ります。

オンデマンドで視聴
YouTube動画 サイバーセキュリティー担当者がOpenClawとMoltbookについて知っておくべきこと

Security Intelligenceポッドキャストの最新エピソードをご覧ください

Security Intelligenceの最新エピソード
Thinkニュースレターの購読

Think Newsletterにご登録いただくと、AIとテクノロジーの最新ニュースに関する知見、リサーチ、専門家の見解が毎週入手できます。

AI関連の最新情報を購読する
AIに関する最新ニュースは、当社のエキスパートにお任せください

Apple PodcastsSpotifyでフォローをお願いします。

  1. YouTubeのプレイリストを登録する
  2. Thinkニュースレターの購読