AIは実際に何に活用されているのでしょうか。今週のMixture of Expertsでは、Microsoft社のCopilot利用レポートを紐解き、AI導入パターンを明らかにします。ホストのTim Hwang氏が、IBMフェローのKush Varshney、Lauren McHugh Olende、Volkmar Uhligとともに、エンタープライズAIコスト、コーディング・エージェント向けのRalph Wiggumプロンプト・ストラテジー、単純な指示を与えることがマイクロマネジメントに勝るのかについて議論します。次に、インドのAI Impact Summitをプレビューします。最後に、今週末のスーパーボウル広告にAI企業が登場しました。メインストリームへの浸透を目の当たりにしているのでしょうか。それとも単なるバブルの再来なのでしょうか。今週のMixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。

00:00 - はじめに

1:07 – Copilotの使用状況レポート

10:00 – Ralph Wiggumのプロンプト・ストラテジー

20:00 – インドのAI Impact Summit

28:05 — スーパーボウルでのAI広告

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。