AIは実際に何に活用されているのでしょうか。今週のMixture of Expertsでは、Microsoft社のCopilot利用レポートを紐解き、AI導入パターンを明らかにします。ホストのTim Hwang氏が、IBMフェローのKush Varshney、Lauren McHugh Olende、Volkmar Uhligとともに、エンタープライズAIコスト、コーディング・エージェント向けのRalph Wiggumプロンプト・ストラテジー、単純な指示を与えることがマイクロマネジメントに勝るのかについて議論します。次に、インドのAI Impact Summitをプレビューします。最後に、今週末のスーパーボウル広告にAI企業が登場しました。メインストリームへの浸透を目の当たりにしているのでしょうか。それとも単なるバブルの再来なのでしょうか。今週のMixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。
本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
Anthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexは1時間以内にリリースされました。エンタープライズAIの戦いと、それが開発者にとって何を意味するかを詳しく説明します。
OpenAI Codexアプリがコーディング・エージェント向けにリリースされる一方で、Moltbook（エージェント専用のソーシャル・ネットワーク）ではセキュリティー・リスクが明らかになっています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに！
Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！
Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
NVIDIAのRubinが5倍の性能向上を約束、Metaが20億米ドルでManus AIを買収、DeepSeekのMHCアーキテクチャーがモデル・トレーニング効率を再定義。
ほぼ同時刻に、両社は主力のフロンティア・モデルであるGPT‑5.3-Codexの主要なアップデートを展開しました。そしてClaude Opus 4.6と比較できます。これは、どちらもエンタープライズ・グレードのAIという同じゴールに向かって走っていることを明確に示しています。 続けてお読みください。
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AIは単にビジネス・モデルを強化するものではありません。2030年までには、それ自体がビジネス・モデルになります。
AIを拡張して、より迅速な価値創造を実現
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