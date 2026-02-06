OpenAI Codexはゲームチェンジャーとなるのか、それとも単に追いついただけなのでしょうか。今週のMixture of Expertsでは、OpenAI社が開発した自社開発のコーディング・エージェント・アプリ「Codex」を分析します。司会のTim Hwang氏とパネリストのAbraham Daniels氏、Ambhi Ganesan氏、そして初登場のSandhya Iyer氏が、Codexが混雑したAIコーディング分野でOpenAI社にエッジをもたらすのか、それともこれがエージェント・オーケストレーション競争における単なる前提条件に過ぎないのかについて議論します。次に、AIエージェント向けのRedditスタイルのソーシャル・ネットワークであるMoltbookをスピンオフさせたMoltbot社（現在はOpenClaw社）について改めて見ていきましょう。これらのエージェント・シミュレーションは、何か洞察を与えてくれるものなのでしょうか。それとも単なる楽しい実験なのでしょうか。当社の専門家が、セキュリティ・リスク、ハルシネーションなどについて見解を述べます。コーディング・エージェント、エージェント・エコノミー、そして進化し続けるCode Assistant™のランドスケープなど、盛りだくさんの内容でお届けしますので、ぜひご参加ください。

00:00 - はじめに

TBD – OpenAI Codexアプリの発表

未定 — Moltbot/OpenClaw：AIエージェント・ソーシャル・ネットワーク

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。