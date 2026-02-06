OpenAI Codexはゲームチェンジャーとなるのか、それとも単に追いついただけなのでしょうか。今週のMixture of Expertsでは、OpenAI社が開発した自社開発のコーディング・エージェント・アプリ「Codex」を分析します。司会のTim Hwang氏とパネリストのAbraham Daniels氏、Ambhi Ganesan氏、そして初登場のSandhya Iyer氏が、Codexが混雑したAIコーディング分野でOpenAI社にエッジをもたらすのか、それともこれがエージェント・オーケストレーション競争における単なる前提条件に過ぎないのかについて議論します。次に、AIエージェント向けのRedditスタイルのソーシャル・ネットワークであるMoltbookをスピンオフさせたMoltbot社（現在はOpenClaw社）について改めて見ていきましょう。これらのエージェント・シミュレーションは、何か洞察を与えてくれるものなのでしょうか。それとも単なる楽しい実験なのでしょうか。当社の専門家が、セキュリティ・リスク、ハルシネーションなどについて見解を述べます。コーディング・エージェント、エージェント・エコノミー、そして進化し続けるCode Assistant™のランドスケープなど、盛りだくさんの内容でお届けしますので、ぜひご参加ください。
本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！
Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
NVIDIAのRubinが5倍の性能向上を約束、Metaが20億米ドルでManus AIを買収、DeepSeekのMHCアーキテクチャーがモデル・トレーニング効率を再定義。
Security Intelligenceポッドキャストの最新エピソードをご覧ください
AIは単にビジネス・モデルを強化するものではありません。2030年までには、それ自体がビジネス・モデルになります。
AIを拡張して、より迅速な価値創造を実現
Think Newsletterにご登録いただくと、AIとテクノロジーの最新ニュースに関する知見、リサーチ、専門家の見解が毎週入手できます。