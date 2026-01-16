Claude Cowork分析 & AppleがGeminiを選択

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お客様のデスクトップはAIエージェントに対応していますか。 Mixture of Expertsのエピソード90では、ホストのTim Hwwang氏がVolkmar Uhlig氏、Olivia Buzek氏、Mihai Criveti氏と共に、Anthropic社のClaude Coworkを立ち上げ、Claude Codeの強みを日々の業務に活かすことについて説明します。AIエージェントにファイルの整理を任せられますか。次に、Apple社は、次世代のSiriをGeminiモデルで活かすために、Google社との提携を発表しています。オンデバイスAI、プライバシー、そしてエッジ・インテリジェンスの未来にとって、これは何を意味するのでしょうか。そして驚くべきことに、Linuxの生みの親であるLinus Torvalds氏は、「vibe」は「very inefficient but entertaining」の略だと揶揄していたにもかかわらず、vibeコーディングを含むサイド・プロジェクトでAIエージェントを使用していたことを認めました。コーディング・ツールは、ようやく古参の選手たちにとっても十分なものになったのでしょうか。今日のMixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。

  • 00:00 - はじめに
  • 01:17 – Claude Cowork
  • 13:25 – Apple社とGoogle社のAI取引
  • 27:39 – Linus Torvalds氏がvibeコーディングについて語る

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
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