お客様のデスクトップはAIエージェントに対応していますか。 Mixture of Expertsのエピソード90では、ホストのTim Hwwang氏がVolkmar Uhlig氏、Olivia Buzek氏、Mihai Criveti氏と共に、Anthropic社のClaude Coworkを立ち上げ、Claude Codeの強みを日々の業務に活かすことについて説明します。AIエージェントにファイルの整理を任せられますか。次に、Apple社は、次世代のSiriをGeminiモデルで活かすために、Google社との提携を発表しています。オンデバイスAI、プライバシー、そしてエッジ・インテリジェンスの未来にとって、これは何を意味するのでしょうか。そして驚くべきことに、Linuxの生みの親であるLinus Torvalds氏は、「vibe」は「very inefficient but entertaining」の略だと揶揄していたにもかかわらず、vibeコーディングを含むサイド・プロジェクトでAIエージェントを使用していたことを認めました。コーディング・ツールは、ようやく古参の選手たちにとっても十分なものになったのでしょうか。今日のMixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。
本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
AIにおけるビルダーとツールの比較、COBOLによるメインフレームのモダナイゼーション、世界的なAI導入の障壁、エージェント運用によるAIエージェントの保護。
インドにおけるGoogleの2000億米ドルのAIインフラストラクチャー取引で、Claudeは2週間でCコンパイラーを構築し、 AIエージェントのセキュリティー脆弱性と企業のROI問題に対処しました。
Microsoft社のCopilot使用状況レポートでは、驚くべきAI導入傾向に加え、Ralph Wiggumプロンプティング、インドAIサミット、AIのスーパーボウルの広告宣伝目的について紹介しています。
Anthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexは1時間以内にリリースされました。エンタープライズAIの戦いと、それが開発者にとって何を意味するかを詳しく説明します。
OpenAI Codexアプリがコーディング・エージェント向けにリリースされる一方で、Moltbook（エージェント専用のソーシャル・ネットワーク）ではセキュリティー・リスクが明らかになっています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに！
Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！
Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
NVIDIAのRubinが5倍の性能向上を約束、Metaが20億米ドルでManus AIを買収、DeepSeekのMHCアーキテクチャーがモデル・トレーニング効率を再定義。