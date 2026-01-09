NVIDIA社は止められないのでしょうか。Mixture of Expertsのこのエピソードでは、ホストのTim Hwang氏がChris Hay氏、Kaoutar El Maghraoui氏、Martin Keen氏と共に、CES 2026での最大の発表を解き明かします。まず、NVIDIA社のJensen Huang氏がRubinプラットフォームを発表しました。このプラットフォームは、Blackwellの5倍の性能を実現し、推論トークンのコストを10分の1に削減することが期待されているチップ・アーキテクチャーです。これはNVIDIA社の優位性を確固たるものにするのでしょうか。CESガジェットのすばらしい世界についても確認します。次に、Meta社による20億米ドルでのManus AI社の買収が、エンタープライズ向けエージェント式プラットフォームへの大きな転換を示しているかどうかを検討します。その後、DeepSeek社の多様体制約ハイパー接続（MHC）に関する論文を解説します。これは、ブルートフォース・スケーリングよりも効率を優先するモデルをトレーニングするためのより賢明な方法です。最後に、新しい世論調査データを分析すると、米国人のAIとの複雑な関係が明らかになります。メリットについては楽観的であるものの、それを制御しているのは誰なのか深く懸念しています。

Mixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。

00:00 - はじめに

1:27 – CES 2026

12:41 – Meta社のUSD 20億のManus社への賭け



20:08 - スケーリングに取り組むDeepSeek社

33:35 – AIの楽観性と恐怖心

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。