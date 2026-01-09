CES 2026のAIハイライト：NVIDIA Rubinと注目のガジェット

エピソードを見る

NVIDIA社は止められないのでしょうか。Mixture of Expertsのこのエピソードでは、ホストのTim Hwang氏がChris Hay氏、Kaoutar El Maghraoui氏、Martin Keen氏と共に、CES 2026での最大の発表を解き明かします。まず、NVIDIA社のJensen Huang氏がRubinプラットフォームを発表しました。このプラットフォームは、Blackwellの5倍の性能を実現し、推論トークンのコストを10分の1に削減することが期待されているチップ・アーキテクチャーです。これはNVIDIA社の優位性を確固たるものにするのでしょうか。CESガジェットのすばらしい世界についても確認します。次に、Meta社による20億米ドルでのManus AI社の買収が、エンタープライズ向けエージェント式プラットフォームへの大きな転換を示しているかどうかを検討します。その後、DeepSeek社の多様体制約ハイパー接続（MHC）に関する論文を解説します。これは、ブルートフォース・スケーリングよりも効率を優先するモデルをトレーニングするためのより賢明な方法です。最後に、新しい世論調査データを分析すると、米国人のAIとの複雑な関係が明らかになります。メリットについては楽観的であるものの、それを制御しているのは誰なのか深く懸念しています。

Mixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。

  • 00:00 - はじめに
  • 1:27 – CES 2026
  • 12:41 – Meta社のUSD 20億のManus社への賭け
  • 20:08 - スケーリングに取り組むDeepSeek社
  • 33:35 – AIの楽観性と恐怖心

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
Mixture of Expertsの全エピソードを視聴する
今すぐ聴く Apple Podcasts Spotifyポッドキャスト YouTube Casted

他のエピソードはこちら

全エピソードを探す
Mixture of Expertsポッドキャストのアートワーク
メインフレームのモダナイゼーションの説明：COBOLとAI

AIにおけるビルダーとツールの比較、COBOLによるメインフレームのモダナイゼーション、世界的なAI導入の障壁、エージェント運用によるAIエージェントの保護。

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
インドの2000億ドル規模のAIハブ & ClaudeがCコンパイラーを構築

インドにおけるGoogleの2000億米ドルのAIインフラストラクチャー取引で、Claudeは2週間でCコンパイラーを構築し、 AIエージェントのセキュリティー脆弱性と企業のROI問題に対処しました。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Copilotの使用によりAI導入パターンが明らかに

Microsoft社のCopilot使用状況レポートでは、驚くべきAI導入傾向に加え、Ralph Wiggumプロンプティング、インドAIサミット、AIのスーパーボウルの広告宣伝目的について紹介しています。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
AnthropicとOpenAIの比較：Claude Opus 4.6とGPT-5.3-Codex

Anthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexは1時間以内にリリースされました。エンタープライズAIの戦いと、それが開発者にとって何を意味するかを詳しく説明します。

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
CodexのリリースとOpenClaw/Moltbookの混乱：今週のAIエージェント

OpenAI Codexアプリがコーディング・エージェント向けにリリースされる一方で、Moltbook（エージェント専用のソーシャル・ネットワーク）ではセキュリティー・リスクが明らかになっています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに！
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
OpenClaw（Moltbot、Clawdbot）：オープンソース・エージェントが主流へ

Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
新たなAI競争：2026年のエンタープライズ・イノベーション

OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Claude Cowork分析 & AppleがGeminiを選択

Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
CES 2026のAIハイライト：NVIDIA Rubinと注目のガジェット

NVIDIAのRubinが5倍の性能向上を約束、Metaが20億米ドルでManus AIを買収、DeepSeekのMHCアーキテクチャーがモデル・トレーニング効率を再定義。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
AI年次レビュー：2026年を形作るトレンド

当社の専門家が2025年のAIのブレークスルーをレビューし、2026年のトレンドを予測します。AIハードウェアの不足、オープンソースの勝利、スーパー・エージェント、マルチモーダルの進化について議論します。

こちらもおすすめです

Webサイト 人工知能

AIコンテンツの詳細はこちら

AIの詳細はこちら
ガイド 2026年版プロンプト・エンジニアリング・ガイド

AIの可能性を最大限に引き出すプロンプト技術を習得するためのワンストップ・ソリューション

ガイドを読む
電子書籍 電子書籍『AIバリュー・クリエイター』

生成AIに対する従来の考え方を超えます。

電子書籍を読む
パフォーマンスが高く、手頃な価格で、持続可能かつレジリエントなFlashSystemアレイのCyber Recover Guaranteeを使用してビジネスの回復力を確保する方法を詳しく知りたい方は、 AI DeepSeekとは何でしょうか。
DeepSeek社は、中国の杭州に拠点を置くAI研究所です。同時に、同研究所が開発するオープン・ウェイトの生成AIモデルの名前でもあります。
量子コンピューティングとは
まだ開発段階ではありますが、量子テクノロジーは、従来のスーパーコンピューターでは解決できない（または十分な速さで解決できない）複雑な問題を、近い将来解決できるようになるでしょう。
組織でAIを拡張する方法
一般的なAIプロジェクトには、データの収集と管理のモダナイズ、ITサービス管理の自動化と合理化（ AIOps ）などがあります。
AIに関する最新ニュースは、当社のエキスパートにお任せください

Apple PodcastsSpotifyでフォローをお願いします。

  1. YouTubeのプレイリストを登録する