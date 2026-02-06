競争はAI分野で早い段階から始まります。Mixture of Expertsのこの緊急エピソードでは、ゲスト・ホストのAili McConnon氏がChris Hay氏とMihai Criveti氏と共に、昨日立て続けに発表された衝撃的なニュースであるAnthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexを分析します。ほぼ同時刻にリリースされたものです。当社の専門家が両方のモデルを詳細に分析します。実際にコーディング・タスクにおいてはどちらがより優れたパフォーマンスを発揮するのでしょうか。次に、エンタープライズAIをめぐる戦いの激化についてこれらのリリースがどのようなことを明らかにしているのかを詳細に説明します。最後に、ChrisとMihaiが実際のワークフローについて情報を共有します。両方のモデルを活用できるのに、なぜ 1 つのモデルを使うのでしょうか。さらに、vibeの変化についても言及できます。マルチエージェント・ワークフローはこれから登場するのではありません。すでにここにあるのです。

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。