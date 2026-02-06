AnthropicとOpenAIの比較：Claude Opus 4.6とGPT-5.3-Codex

エピソードを見る

競争はAI分野で早い段階から始まります。Mixture of Expertsのこの緊急エピソードでは、ゲスト・ホストのAili McConnon氏Chris Hay氏Mihai Criveti氏と共に、昨日立て続けに発表された衝撃的なニュースであるAnthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexを分析します。ほぼ同時刻にリリースされたものです。当社の専門家が両方のモデルを詳細に分析します。実際にコーディング・タスクにおいてはどちらがより優れたパフォーマンスを発揮するのでしょうか。次に、エンタープライズAIをめぐる戦いの激化についてこれらのリリースがどのようなことを明らかにしているのかを詳細に説明します。最後に、ChrisとMihaiが実際のワークフローについて情報を共有します。両方のモデルを活用できるのに、なぜ 1 つのモデルを使うのでしょうか。さらに、vibeの変化についても言及できます。マルチエージェント・ワークフローはこれから登場するのではありません。すでにここにあるのです。

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
Mixture of Expertsの全エピソードを視聴する
今すぐ聴く Apple Podcasts Spotifyポッドキャスト YouTube Casted

他のエピソードはこちら

全エピソードを探す
Mixture of Expertsポッドキャストのアートワーク
CodexのリリースとOpenClaw/Moltbookの混乱：今週のAIエージェント

OpenAI Codexアプリがコーディング・エージェント向けにリリースされる一方で、Moltbook（エージェント専用のソーシャル・ネットワーク）ではセキュリティー・リスクが明らかになっています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに！
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
OpenClaw（Moltbot、Clawdbot）：オープンソース・エージェントが主流へ

Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
新たなAI競争：2026年のエンタープライズ・イノベーション

OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Claude Cowork分析 & AppleがGeminiを選択

Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
CES 2026のAIハイライト：NVIDIA Rubinと注目のガジェット

NVIDIAのRubinが5倍の性能向上を約束、Metaが20億米ドルでManus AIを買収、DeepSeekのMHCアーキテクチャーがモデル・トレーニング効率を再定義。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
AI年次レビュー：2026年を形作るトレンド

当社の専門家が2025年のAIのブレークスルーをレビューし、2026年のトレンドを予測します。AIハードウェアの不足、オープンソースの勝利、スーパー・エージェント、マルチモーダルの進化について議論します。

こちらもおすすめです

最新情報 2つのモデルの話、ならびにエンタープライズAIのより壮大なストーリー

ほぼ同時刻に、両社は主力のフロンティア・モデルであるGPT‑5.3-Codexの主要なアップデートを展開しました。そしてClaude Opus 4.6と比較できます。これは、どちらもエンタープライズ・グレードのAIという同じゴールに向かって走っていることを明確に示しています。 続けてお読みください。

Anthropic社とOpenAI社の対決について詳細を読む
YouTube動画 サイバーセキュリティー担当者がOpenClawとMoltbookについて知っておくべきこと

Security Intelligenceポッドキャストの最新エピソードをご覧ください

Security Intelligenceの最新エピソード
2030年のEnterprise

AIは単にビジネス・モデルを強化するものではありません。2030年までには、それ自体がビジネス・モデルになります。

Enterprise 2030の調査を読む
IBM Enterprise Advantage

AIを拡張して、より迅速な価値創造を実現

IBM Enterprise Advantageの詳細はこちら
Thinkニュースレターの購読

Think Newsletterにご登録いただくと、AIとテクノロジーの最新ニュースに関する知見、リサーチ、専門家の見解が毎週入手できます。

AI関連の最新情報を購読する
AIに関する最新ニュースは、当社のエキスパートにお任せください

Apple PodcastsSpotifyでフォローをお願いします。

  1. YouTubeのプレイリストを登録する
  2. Thinkニュースレターの購読