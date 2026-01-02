2025年のAIを定義する要素は何だったのでしょうか。そして2026年には何が登場するのでしょうか。Mixture of Expertsの年末特別エピソードでは、ホストのTim Hwang氏がベテランパネリストたちと対談し、2025年のAIにおける最大の出来事をレビューし、来年の大胆な予測を繰り広げます。Kaoutar El Maghraoui氏が、AIハードウェアの供給危機とNVIDIAのチップ市場における支配力について詳しく解説します。Gabe Goodhart氏は、Kimi K2 Thinkingのようなモデルを用いて、オープンソースが飛躍的に発展した年を擁護します。Chris Hay氏は、ChatGPTのDeep ResearchとClaudia Codeを通じて、2025年に「スーパーエージェント」が実現したと主張しています。最後に、Aaron Baughman氏とAaron Baughman氏が、視覚モデルから自律型デジタルワーカーまで、マルチモーダルAIの未来を予測します。当社の専門家たちがAIに関する誇大広告と現実を区別し、2026年に何が起こるかを予測します。ぜひご参加ください。

00:00 - はじめに

0:45 - Chris：スーパーエージェント、推論モデル、2025年を振り返って

12:26 – Gabe:オープンソースのブレイクスルーの年と今後の展望

22:17 – Kaoutar：2025年のAIハードウェアと2026年の予測

29:18 – AaronとAbe：マルチモーダルAIとモジュール式モデルのオーケストレーション

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。