2025年のAIを定義する要素は何だったのでしょうか。そして2026年には何が登場するのでしょうか。Mixture of Expertsの年末特別エピソードでは、ホストのTim Hwang氏がベテランパネリストたちと対談し、2025年のAIにおける最大の出来事をレビューし、来年の大胆な予測を繰り広げます。Kaoutar El Maghraoui氏が、AIハードウェアの供給危機とNVIDIAのチップ市場における支配力について詳しく解説します。Gabe Goodhart氏は、Kimi K2 Thinkingのようなモデルを用いて、オープンソースが飛躍的に発展した年を擁護します。Chris Hay氏は、ChatGPTのDeep ResearchとClaudia Codeを通じて、2025年に「スーパーエージェント」が実現したと主張しています。最後に、Aaron Baughman氏とAaron Baughman氏が、視覚モデルから自律型デジタルワーカーまで、マルチモーダルAIの未来を予測します。当社の専門家たちがAIに関する誇大広告と現実を区別し、2026年に何が起こるかを予測します。ぜひご参加ください。
本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
Claude Code、Cursor、オープンソース・ツール、そして2025年のAIコーディングの現実。実際の開発エクスペリエンス、モデル戦争、そして次の展開。今週のMixture of Expertsをお楽しみに。
Disney社がキャラクター・ライセンスに関する10億米ドルのOpenAI契約を締結しています。Times誌は、AIアーキテクトをパーソン・オブ・ザ・イヤーに選出しています。さらに、NVIDIA Nemotron 3とClaudeのSoul Documentが公開されました。
OpenAI社のGPT-5.2コードレッド、Stanford大学のAI透明性指数がIBM Granite 95/100、AWS Novaモデルにスコアをつけています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに。
AIにおけるビルダーとツールの比較、COBOLによるメインフレームのモダナイゼーション、世界的なAI導入の障壁、エージェント運用によるAIエージェントの保護。
インドにおけるGoogleの2000億米ドルのAIインフラストラクチャー取引で、Claudeは2週間でCコンパイラーを構築し、 AIエージェントのセキュリティー脆弱性と企業のROI問題に対処しました。
Microsoft社のCopilot使用状況レポートでは、驚くべきAI導入傾向に加え、Ralph Wiggumプロンプティング、インドAIサミット、AIのスーパーボウルの広告宣伝目的について紹介しています。
Anthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexは1時間以内にリリースされました。エンタープライズAIの戦いと、それが開発者にとって何を意味するかを詳しく説明します。
OpenAI Codexアプリがコーディング・エージェント向けにリリースされる一方で、Moltbook（エージェント専用のソーシャル・ネットワーク）ではセキュリティー・リスクが明らかになっています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに！
Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！
Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。