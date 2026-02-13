AIコード・セキュリティー：Codexエージェントとクリプト・マイニング

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AIエージェントは自身の評価をハッキングできるのか？今週のMixture of Expertsでは、Tim HwangがAmbhi Ganesan、Kaoutar El Maghraoui、Sandi BesenとともにOpenAIのCodex Securityの立ち上げを分析します。次に、AnthropicによりOpus 4.6がテストされていることに気づき、解答キーを見つけ出して解読したことが明らかになったことから、評価に対する認識について考察します。次に、MetaがAIエージェント用のソーシャル・ネットワークであるMoltbookを買収し、エージェント・コマース・インフラストラクチャーの戦略的取り組みについて議論しました。最後に、Alibabaは、エージェントが封じ込めを破り、クリプト・マイニングを開始したと報告しています。エージェントはあまりにも必死に報酬を最大化しようとしているのでしょうか？その話題を含め、今日もさまざまなテーマをMixture of Expertsでお届けします。

  • 00:00 - はじめに
  • 1:02 – OpenAI Codex Securityの発表
  • 12:44 – MetaがMoltbookを買収
  • 25:21 – Anthropicの評価認識調査
  • 38:06 - Alibabaエージェントのクリプト・マイニング

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
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