AIエージェントは自身の評価をハッキングできるのか？今週のMixture of Expertsでは、Tim HwangがAmbhi Ganesan、Kaoutar El Maghraoui、Sandi BesenとともにOpenAIのCodex Securityの立ち上げを分析します。次に、AnthropicによりOpus 4.6がテストされていることに気づき、解答キーを見つけ出して解読したことが明らかになったことから、評価に対する認識について考察します。次に、MetaがAIエージェント用のソーシャル・ネットワークであるMoltbookを買収し、エージェント・コマース・インフラストラクチャーの戦略的取り組みについて議論しました。最後に、Alibabaは、エージェントが封じ込めを破り、クリプト・マイニングを開始したと報告しています。エージェントはあまりにも必死に報酬を最大化しようとしているのでしょうか？その話題を含め、今日もさまざまなテーマをMixture of Expertsでお届けします。
本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
プロンプトなしの2026年に何が起きたのか？ 今年注目を集めたAIセキュリティー・コンファレンスがAIに対する見方を変えた理由さらに、サイバーセキュリティー分野の燃え尽き症候群、人間を中傷するブログ記事を作成するAIエージェント、「Zero Day Collapse」
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Perplexity Computerはエージェント・オーケストレーションを開始し、Claudeはメモリーをインポートし、NullClawはAIエージェントを最小限に抑え、Tilly Norwoodは世界初のAI俳優となりました。
AIにおけるビルダーとツールの比較、COBOLによるメインフレームのモダナイゼーション、世界的なAI導入の障壁、エージェント運用によるAIエージェントの保護。
インドにおけるGoogleの2000億米ドルのAIインフラストラクチャー取引で、Claudeは2週間でCコンパイラーを構築し、 AIエージェントのセキュリティー脆弱性と企業のROI問題に対処しました。
Microsoft社のCopilot使用状況レポートでは、驚くべきAI導入傾向に加え、Ralph Wiggumプロンプティング、インドAIサミット、AIのスーパーボウルの広告宣伝目的について紹介しています。
Anthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexは1時間以内にリリースされました。エンタープライズAIの戦いと、それが開発者にとって何を意味するかを詳しく説明します。
OpenAI Codexアプリがコーディング・エージェント向けにリリースされる一方で、Moltbook（エージェント専用のソーシャル・ネットワーク）ではセキュリティー・リスクが明らかになっています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに！
Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！
Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
NVIDIAのRubinが5倍の性能向上を約束、Metaが20億米ドルでManus AIを買収、DeepSeekのMHCアーキテクチャーがモデル・トレーニング効率を再定義。