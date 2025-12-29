2025年：オープンで、エージェント型AIが中心的な役割を担う年

実験的なAIモデルでのエージェント機能から現実世界へのデプロイメントまで、2025年はオープンな年となり、エージェント型AIが注目を集めました。IBMにとって、この進化はBeeAIとAgent Stackの2つのオープンソースの取り組みに体現されており、企業がインテリジェント・エージェントを構築しデプロイする方法を再構築しました。

BeeAIは、IBM Researchがエージェント・システムへの大きな移行を予測していた2024年初頭に、社内プロジェクトとして始まりました。IBM Researchのインキュベーションおよびテクノロジー・エクスペリエンス担当ディレクターであるKate Blairは、IBM Thinkのインタビューで、「2024年が進むにつれて、それに取り組み始めました。今では、とても昔のことのように感じています」と語りました。「しかし、私たちはエンドユーザーがエージェントをどのように使用するかに焦点を当てました。」

当初、チームは会話システムを調査し、BeeAI for Businessと呼ばれるオープン・ベータ版を立ち上げました。しかし、この勢いには修正が必要でした。チームはBeeAIをオープンソース化し、開発者に重点を置きました。

「開発者からフィードバックが寄せられ始めていました」とBlairは語りました。「おそらく、エージェントを使用するエンドユーザー・インターフェイスを見るのではなく、エージェントを構築する開発者向けのインターフェイスを見るべきでした。そこからフレームワークが生まれたのです。」

今日、BeeAI Frameworkはエージェントを構築するためのオープンソースのツールキットであり、開発者のエクスペリエンスと相互運用性を重視しています。マルチエージェント・オーケストレーション、ルールベースの推論、主要なAIモデルとの統合をサポートします。Linux Foundationのガバナンスの下、BeeAIは注目を集め、現在では3,000を超えるGitHubスターを獲得しています。