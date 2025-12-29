2025年：オープンで、エージェント型AIが中心的な役割を担う年

実験的なAIモデルでのエージェント機能から現実世界へのデプロイメントまで、2025年はオープンな年となり、エージェント型AIが注目を集めました。IBMにとって、この進化はBeeAIとAgent Stackの2つのオープンソースの取り組みに体現されており、企業がインテリジェント・エージェントを構築しデプロイする方法を再構築しました。
BeeAIは、IBM Researchがエージェント・システムへの大きな移行を予測していた2024年初頭に、社内プロジェクトとして始まりました。IBM Researchのインキュベーションおよびテクノロジー・エクスペリエンス担当ディレクターであるKate Blairは、IBM Thinkのインタビューで、「2024年が進むにつれて、それに取り組み始めました。今では、とても昔のことのように感じています」と語りました。「しかし、私たちはエンドユーザーがエージェントをどのように使用するかに焦点を当てました。」
当初、チームは会話システムを調査し、BeeAI for Businessと呼ばれるオープン・ベータ版を立ち上げました。しかし、この勢いには修正が必要でした。チームはBeeAIをオープンソース化し、開発者に重点を置きました。
「開発者からフィードバックが寄せられ始めていました」とBlairは語りました。「おそらく、エージェントを使用するエンドユーザー・インターフェイスを見るのではなく、エージェントを構築する開発者向けのインターフェイスを見るべきでした。そこからフレームワークが生まれたのです。」
今日、BeeAI Frameworkはエージェントを構築するためのオープンソースのツールキットであり、開発者のエクスペリエンスと相互運用性を重視しています。マルチエージェント・オーケストレーション、ルールベースの推論、主要なAIモデルとの統合をサポートします。Linux Foundationのガバナンスの下、BeeAIは注目を集め、現在では3,000を超えるGitHubスターを獲得しています。
BeeAIが成長するにつれて、IBMは最大の課題はエージェントの構築ではなく、エージェントのデプロイであることに気付きました。当初、このプラットフォームにはグラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）が含まれていましたが、フィードバックによって、GUIは前提条件として期待されていることが明らかになりました。
「私たちが得た最大のフィードバックは、GUIの大部分がコモディティ化されているということでした」とBlairは言います。「UIをスタックの一部として提供することは、コア・コンポーネントではありません。ここではサーバー・モジュールに焦点を当てます。人々はエージェントのロジックに集中したいと考えています。需要に合致する機能は『エージェントを迅速にデプロイ』それだけです。」
この洞察は、大きな転換点をもたらしました。プラットフォームは、高速でフレームワークに依存しないデプロイメントを実現するオープン・インフラストラクチャーであるAgent Stackに進化しました。Agent2Agent（A2A）プロトコルに基づいて構築されたAgent Stackは、開発者がどこでも構築されたエージェント（BeeAI、LangGraph、CrewAI、またはカスタムコード）を数分でデプロイすることを可能にします。
「Agent Stackは、ファイアウォールの内側にあるフレームワーク間で実験する必要がある人向けです」とBlairは述べています。「複数のフレームワークとコンプライアンスで複数のチームをサポートし、セルフホストである必要があります。」
Agent Stackは、オープンソースでありながら、コンプライアンス、セキュリティー、拡張性といった企業の現実に対応しているとBlairは説明します。セルフホスト・サーバー、コマンドライン・インターフェース（CLI）ツール、オブザーバビリティー、承認、自動スケーリングのための統合を提供します。その目標は、チームがベンダー・ロックインなしでプロトタイプから本番環境に移行することです。
Agent Stackは単なるデプロイメントではなく、相互運用性に向けた幅広い取り組みの一環です。A2Aを活用することで、さまざまなフレームワークのエージェントがシームレスに通信できるようになります。
Linux Foundationは最近、Anthropic社のモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）の貢献により Agentic AI Foundation の設立を発表しました。「MCPがオープン・ガバナンスの枠組みに入ったことをうれしく思います」と、Blairは述べました。「オープンにガバナンスされたコミュニティー標準こそが、さらなる創造性、イノベーション、そして多様なソリューションを引き出す原動力になります」。
A2Aプロジェクトは、初の主要リリースを迎えようとしています。「MCPにおけるツールやリソース、あるいはA2Aにおけるエージェントといったエンティティーを単一のカードで記述するため、A2AとMCPの間ですでに連携が進んでいます」と、Blairは述べています。Blairは、この統合カードを、相互運用性を促進し、レジストリーを共有し、エージェントおよびエージェント型システム全体での利用状況を把握する機会につながる触媒と捉えています。
