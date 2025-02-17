テクノロジー・リーダーはよりスマートなAIにつながる世界モデルに注目

LeCun氏は、AIの進化のあり方を全面的に再考する必要があると考えています。人間の脳をコピーしようとするのではなく、AIが世界について学習し、理解する方法そのものをを変ることを望んでいます。彼は、動画を見るだけで物理物体がどのように振る舞うかを学習するように、AIは「感覚」を通じて情報を取り込むことで、現実についての独自の心象を構築する必要があると主張しています。このようなAIシステムは、物事を一貫して記憶し、物事を成し遂げるために段階的に行動を計画する方法を知っている必要があります。

コンピューター科学者の意見は、AIシステムが世界についてどのように独自の理解を深めていくかという点で異なります。ワシントン大学名誉教授のPedro Domingos氏は、進歩は可能だがすぐには起こらないと考えています。「AIが独自の世界モデルを開発することは全面的に可能ですが、その方法がまだわかっておらず、さらなる研究が必要です」とIBM Thinkに語りました。

現在のAIの能力は、特に複雑な作業を処理する場合、人間レベルの推論に達していません。Russell氏は次のように述べています。「1960年代以降、シンプルで統一された世界モデルを使用すると、完全に解決不可能な推論および計画の問題が発生することがわかってきました。（休暇を計画するために、必要な8億回の筋肉活動の正確な順序を事前に把握することを想像してみてください。）」人間は情報処理の仕方が異なると彼は指摘します。「人間がこれを克服するために使う主なツールは階層です。つまり私たちは、大規模で高レベルのアクションから、このEメールで次の文字「i」を入力するために指を動かすなどの小さく低レベルのアクションに至るまで、さまざまな抽象化レベルで多くのモデルを操作しています。」