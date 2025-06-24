AIを脳の残りの半分のようにとらえる必要がある理由

1 世紀以上にわたって、神経科学は記憶に関するわかりやすい物語を提示してきました。つまり、ニューロンが発火し、結びつき、シナプスと呼ばれる結合によって記憶が形成されるというものです。ニューロンは思考のエンジンであると考えられており、記憶はその配線の強度の中に存在すると考えられていました。しかし、IBMの 研究者による新しいモデル は、この見解が不完全である可能性を示唆しています。また、人間の記憶の生物学的な性質が次世代の人工知能の開発を導く助けになる可能性も示唆しています。
この理論は、脳の約半分を構成する非神経グリア細胞であるアストロサイトを、これまで認識されていなかった記憶システムの中心に位置づけています。長い間受動的なサポート細胞と考えられてきたアストロサイトですが、情報の保管や検索において積極的な役割を果たす可能性が見えてきました。このモデルは、トランスフォーマーを含む高度なAIシステムと主要な機能を共有しており、連想記憶の形式を説明することができます。
「アストロサイトが認知に関与していることを示す証拠は山ほどあります」と、IBMの研究者であり、この理論に関する最近の論文の共著者であるLeo Kozachkov氏は、IBM Thinkのインタビューで語りました。「強力なメモリシステムを実装できるかどうか疑問に思っていましたが、すべての兆候がそうであることを示していました。」
このモデルは、アストロサイトが 2 つのニューロン間の接続を包み込むという「三者シナプス」に関する神経科学研究の長い歴史に基づいています。IBM チームの定式化によれば、アストロサイトは受動的な観察者ではありません。代わりに、脳全体で情報の処理と分配に関与しており、今日使われている最先端のAIシステムのメモリ処理機能によく似ています。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
記憶が脳内のどこに存在するかという探求は、何十年にもわたって神経科学の一大事業でした。支配的なモデルでは、シナプス可塑性、つまりニューロン間の接続の強化または弱化が記憶の基盤であると考えられてきました。この考え方は、生物学的な理論と、人工知能の多くの中核となる仮説の両方の根底にあります。
しかし、現実はもっと複雑です。実験的研究により、アストロサイトはシナプスの強度を調節し、神経伝達物質や神経調節物質に反応し、長期記憶の形成と回復に役割を果たしていることは判明しています。ただし、これらの発見は必ずしも標準的な計算モデルにうまく当てはまるわけではなく、その意味を首尾一貫した理論的枠組みに統合することは依然として困難です。
ここでIBMチームのモデルが登場します。これは、ニューロン、シナプス、アストロサイトのプロセスが共有の動的ネットワークを通じて相互作用するシステムを提案しています。各要素は、エネルギーに基づく数学的原理から導き出された方程式によって制御されます。その結果生まれた神経系は、記憶の蓄積に対応する安定なアトラクター状態へと進化します。
中心的な洞察といえるのは、アストロサイトがシステムの記憶容量を拡大できるというものです。内部のカルシウムシグナル伝達ネットワークにより、広い空間領域にわたる情報の統合と伝播が可能になります。このアーキテクチャは、ニューロンのみのネットワークで可能なものよりも分散型かつ柔軟なタイプのメモリ ストレージを可能にします。
Kozachkov氏は、アイデアがどのように生まれたかを説明しました。「まず、アストロサイトを研究している実験神経科学者の意見に耳を傾けました」と彼は語ります。「アストロサイトが認知、記憶、行動に関与していることを示唆する証拠は、増え続ける一方です。しかし、ニューロンとアストロサイトがどのように連携して計算するかについての具体的かつ正式な理論はほんのわずかしかありません。」
また、計算上の観点もありました。このチームは、オリジナルの ホップフィールドモデルを基盤として拡張した高度なタイプのネットワークである高密度連想メモリに取り組んでいました。これらのシステムは、強力なメモリ容量と優れたパターン検索機能で知られています。
「残念ながら、こうした高密度連想記憶ネットワークは記憶容量は得られるものの、生物学的妥当性は失われています」とKozachkov氏は述べます。「そこで、私たちは当然、これらのネットワークを生物学的ハードウェアに実装できるのではないかと考えました。」
チームが生物学的実装について検討し始めると、アストロサイトが最も可能性の高い候補としてすぐに浮上しました。それらの解剖学的構造、空間組織、生化学的ダイナミクスはすべて、記憶における潜在的な役割を示唆していました。
システムの調整方法に応じて、モデルは高密度連想メモリのように動作したり、トランスフォーマーの特性を採用したりすることができます。この柔軟性が、AIとの単なる比較以上のものにしています。これは、脳と現代の機械学習システムがどのように同様の問題を解決できるかを考えるための実践的なアプローチを提供します。
「私たちの理論が概念的にでも正しければ、具体的に詳細ではないにしても、脳内の記憶についての考え方に広範囲にわたる含意を及ぼします」とKozachkov氏は言います。「私たちの理論は、記憶は単一のアストロサイトの細胞内シグナル伝達経路内でコード化できるということを示唆しています。シナプスの重みは、これらの経路内の相互作用だけでなく、アストロサイトとシナプス間の相互作用からも生じます。」
この理論の AI への影響も同様に刺激的です。現在の機械学習システムはメモリの問題を抱えています。ニューラル・ネットワークには長期情報を保持できる容量が限られており、これを克服するために通常、アテンション層や外部メモリユニットなどのアーキテクチャが使用されます。これらのコンポーネントにより、計算コストと複雑さが増大します。
このモデルが予測していることの中には、アストロサイトの細胞内シグナル伝達を妨害すると記憶の想起に影響を及ぼすということ、またアストロサイトのネットワークを選択的に妨害すると特定の種類の学習が阻害される可能性があるということなどがあります。これらのアイデアは技術的には難しいものの、テスト可能であり、基礎神経科学と、脳に着想を得たコンピューティングの両方において、将来の研究の指針となる可能性があります。
もちろん、このモデルはまだ理論的なものです。研究者らは、自分たちの提案がフレームワークでしかなく、結論ではないことをはっきりと理解しています。
「まず第一に、実験者が私たちのモデルを反証するために真剣に努力してくれると素晴らしいと思います」とKozachkov氏は語ります。「つまり、それが間違っていることを証明しようとすることです。私はその取り組みに協力できれば、むしろとても嬉しいのです。」
今のところ、この理論は知能がどのように構成されているかについて、より広範な再考を促しています。
「私たちはカンブリア紀のようなインテリジェンス爆発の始まりにいるのです」とKozachkov氏は語ります。「私たちは初めて、生物ではない知性体を構築する方法にたどり着きました。これは神経科学にとって非常に大きな意味を持ち、その重要性は計り知れません。」
彼は、神経科学は機械学習にまだ多くの貢献ができると考えていると付け加えました。「よりインテリジェントなシステムを構築するために脳から得られるアイデアは、まだほとんど使い果たされていないと思います。これは決して大きな賭けではありません。」
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。