AIを脳の残りの半分のようにとらえる必要がある理由

また、計算上の観点もありました。このチームは、オリジナルの ホップフィールドモデルを基盤として拡張した高度なタイプのネットワークである高密度連想メモリに取り組んでいました。これらのシステムは、強力なメモリ容量と優れたパターン検索機能で知られています。

「残念ながら、こうした高密度連想記憶ネットワークは記憶容量は得られるものの、生物学的妥当性は失われています」とKozachkov氏は述べます。「そこで、私たちは当然、これらのネットワークを生物学的ハードウェアに実装できるのではないかと考えました。」

チームが生物学的実装について検討し始めると、アストロサイトが最も可能性の高い候補としてすぐに浮上しました。それらの解剖学的構造、空間組織、生化学的ダイナミクスはすべて、記憶における潜在的な役割を示唆していました。

システムの調整方法に応じて、モデルは高密度連想メモリのように動作したり、トランスフォーマーの特性を採用したりすることができます。この柔軟性が、AIとの単なる比較以上のものにしています。これは、脳と現代の機械学習システムがどのように同様の問題を解決できるかを考えるための実践的なアプローチを提供します。

「私たちの理論が概念的にでも正しければ、具体的に詳細ではないにしても、脳内の記憶についての考え方に広範囲にわたる含意を及ぼします」とKozachkov氏は言います。「私たちの理論は、記憶は単一のアストロサイトの細胞内シグナル伝達経路内でコード化できるということを示唆しています。シナプスの重みは、これらの経路内の相互作用だけでなく、アストロサイトとシナプス間の相互作用からも生じます。」

この理論の AI への影響も同様に刺激的です。現在の機械学習システムはメモリの問題を抱えています。ニューラル・ネットワークには長期情報を保持できる容量が限られており、これを克服するために通常、アテンション層や外部メモリユニットなどのアーキテクチャが使用されます。これらのコンポーネントにより、計算コストと複雑さが増大します。

このモデルが予測していることの中には、アストロサイトの細胞内シグナル伝達を妨害すると記憶の想起に影響を及ぼすということ、またアストロサイトのネットワークを選択的に妨害すると特定の種類の学習が阻害される可能性があるということなどがあります。これらのアイデアは技術的には難しいものの、テスト可能であり、基礎神経科学と、脳に着想を得たコンピューティングの両方において、将来の研究の指針となる可能性があります。

もちろん、このモデルはまだ理論的なものです。研究者らは、自分たちの提案がフレームワークでしかなく、結論ではないことをはっきりと理解しています。

「まず第一に、実験者が私たちのモデルを反証するために真剣に努力してくれると素晴らしいと思います」とKozachkov氏は語ります。「つまり、それが間違っていることを証明しようとすることです。私はその取り組みに協力できれば、むしろとても嬉しいのです。」

今のところ、この理論は知能がどのように構成されているかについて、より広範な再考を促しています。

「私たちはカンブリア紀のようなインテリジェンス爆発の始まりにいるのです」とKozachkov氏は語ります。「私たちは初めて、生物ではない知性体を構築する方法にたどり着きました。これは神経科学にとって非常に大きな意味を持ち、その重要性は計り知れません。」

彼は、神経科学は機械学習にまだ多くの貢献ができると考えていると付け加えました。「よりインテリジェントなシステムを構築するために脳から得られるアイデアは、まだほとんど使い果たされていないと思います。これは決して大きな賭けではありません。」