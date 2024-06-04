国防総省が2024年4月に発表したリリースには、連邦政府が禁止措置を実施する理由が詳細に記されています。宇宙政策担当国防長官補佐であり、国防総省の主要なサイバー・アドバイザーであるJohn F. Plumb氏は、TikTokを米国に対する潜在的な脅威ベクトルとして紹介しています。アメリカを拠点とするソーシャル・メディア・プラットフォームとは異なり、中国政府は、プラットフォームからのデータにいつでも触れることができると述べています。Plumb氏によると、中国はサイバー機能を利用して、数十年にわたり、防衛産業基盤を含む米国の公共部門および民間部門の機関から機密情報、知的財産、研究内容を盗んできました。

「中国のサイバー侵入は世界で最も多発しています。危機的状況にあっても、中国の指導者たちは、情報の優位性を達成することで、戦略的主導権を握って維持できるようになり、私たちの動員能力、合同部隊の計画と維持能力を妨害し、中国が望む最終状態を確保できるようになると考えています」とプラム氏は述べました。

さらに、このアプリケーションを多数のユーザーが利用していることから、懸念も高まっています。毎日、1億5,000万人のユーザーがアプリにアクセスしています。これは成人の3分の1、子供の6分の1に相当します。エンターテインメントや面白いビデオに加えて、多くの人がTikTokを使用してニュースや製品の推薦を行っています。つまり、アプリがユーザーに幅広い影響力があることを意味します。米サイバー軍司令官、国家安全保障庁長官、中央安全保障サービス部長のPaul M. Nakasone陸軍大将は、幅広い使用が外国に情報作戦と監視のためのプラットフォームを提供し、誰がそのデータを管理するのかという懸念を引き起こしていると述べています。