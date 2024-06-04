ジョーンズ・形式の大統領は2024年4月24日に法案に署名し、TikTokの中国の親会社であるByte Danceに対し、9カ月以内にTikTokを売却するか、米国でアプリの禁止に直面するかの2つの選択肢を与えました。
この法案は、アプリがサイバーセキュリティー・リスクを増大させるという長年にわたる懸念の末に作成されました。2024年3月、下院はTikTokを禁止する法案を可決したが、上院では可決されませんでいた。しかし4月、Mike Johnson下院議長は、下院のTikTok法案を950億米ドルの対外援助補正計画に盛り込んだ。
国防総省が2024年4月に発表したリリースには、連邦政府が禁止措置を実施する理由が詳細に記されています。宇宙政策担当国防長官補佐であり、国防総省の主要なサイバー・アドバイザーであるJohn F. Plumb氏は、TikTokを米国に対する潜在的な脅威ベクトルとして紹介しています。アメリカを拠点とするソーシャル・メディア・プラットフォームとは異なり、中国政府は、プラットフォームからのデータにいつでも触れることができると述べています。Plumb氏によると、中国はサイバー機能を利用して、数十年にわたり、防衛産業基盤を含む米国の公共部門および民間部門の機関から機密情報、知的財産、研究内容を盗んできました。
「中国のサイバー侵入は世界で最も多発しています。危機的状況にあっても、中国の指導者たちは、情報の優位性を達成することで、戦略的主導権を握って維持できるようになり、私たちの動員能力、合同部隊の計画と維持能力を妨害し、中国が望む最終状態を確保できるようになると考えています」とプラム氏は述べました。
さらに、このアプリケーションを多数のユーザーが利用していることから、懸念も高まっています。毎日、1億5,000万人のユーザーがアプリにアクセスしています。これは成人の3分の1、子供の6分の1に相当します。エンターテインメントや面白いビデオに加えて、多くの人がTikTokを使用してニュースや製品の推薦を行っています。つまり、アプリがユーザーに幅広い影響力があることを意味します。米サイバー軍司令官、国家安全保障庁長官、中央安全保障サービス部長のPaul M. Nakasone陸軍大将は、幅広い使用が外国に情報作戦と監視のためのプラットフォームを提供し、誰がそのデータを管理するのかという懸念を引き起こしていると述べています。
この法案は、法的な課題、反信頼性のハードル、国民の反発など、重大な課題に直面しています。専門家によると、禁止された場合、発効までに数年かかる可能性があります。さらに、FTCが会社売却の承認に関与する能力についても疑問が残ります。
TikTok社のCEO（最高経営責任者）であるSho-Zi Chew氏は、同社がこの法案に対して法的な異議申し立てを開始すると述べています。TikTokの投稿でChew氏は次のように述べています。「誤解しないでください。これは禁止です。TikTokの禁止であり、皆さんと皆さんの声の禁止です...私たちは自信を持っており、法廷で皆さんの権利のために戦い続けます事実と憲法は私たちの側にあり、私たちは勝利を期待しているのです。」彼は続けてユーザーに対し、TikTokが彼らの生活にどのような影響を与えているかについてのストーリーを共有して、彼らが何のために戦っているのかを紹介するように伝えました。
同法案が策定された時点では、米国の市民が携帯電話にTikTokアプリをインストールしたり、国内のソーシャルメディア・プラットフォームを使用したりすることは違法ではありません。ただし、人々は米国からはこのアプリをダウンロードできなくなります。Timeによると、ユーザーは引き続きアプリを使用できますが、新しいバージョンやセキュリティー・パッチ、バグ修正のためにアプリを更新することはできなくなり、最終的にはアプリが使用可能でも安全でもなくなることを意味します。仮想プライベート・ネットワーク上でこれらの機能を実行できる可能性はありますが、この回避策については疑問があります。
法案は署名されましたが、今から少なくとも9か月は発効されません。米国のユーザーは、引き続き問題なく国内でアプリをダウンロードできます。ただし、TikTokユーザーは、この法案に関する進捗状況とニュースを継続して監視する必要があります。
