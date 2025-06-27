AIは私たちが思っている以上に、精神的な車輪を引き受けているかもしれません。MIT Media Labの新しい研究では、ChatGPTを使用してエッセイを書いた学生は、使用せずに働いた学生と比較して、脳活動が大幅に低下したことが明らかになっています。
ChatGPTのようなAIツールが教室や職場の一部になるにつれて、クリティカルな疑問が浮上しています。それらは私たちの精神にどのような影響を与えるのでしょうか。MIT Media Labの研究は、早期の、そして重要な手がかりを提供しています。この研究結果は、AIが人々の知能を低下させることを証明するものではありませんが、そのタイミングや繰り返し、過剰使用が、人間による認知の努力をどのように低下させるかについての重要な疑問を提起しています。
この研究の筆頭著者であるNataliya Kosmyna氏は、IBM Thinkとのインタビューで、「適切なバランスはまだわかっていません」と述べました。「しかし、これは、これらのツールをいつ、どのように導入するかをよりよく理解する必要があるという強力なシグナルです。」
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
Kosmyna氏のチームは、ボストン地域の大学学生54人を集め、脳の電気活動を測定する脳波記録（EEG）のキャップを装備しました。その目的は、参加者がChatGPTや簡素化されたGoogle検索エンジンのツール、またはツールなしの3つの条件いずれかを使用して、短いエッセイを作成する際のリアルタイムの変動を測定することでした。各学生は複数のライティング・セッションに参加し、異なる日に研究室に戻りました。
研究者は知識をテストしたり、レポートの質を採点したりしていません。その代わりに、神経科学者が作業中に脳のさまざまな部分が相互に通信する度合いを指す「ニューラル接続性」と呼ばれるものを測定していました。
「私たちは知力を見ていたのではありません」とKosmyna氏は言います。「これは賢いかどうかということではありません。私たちは、LLMを使用して認知作用のタスクを完了するときに脳で何が起こるかを知りたかったのです」
ここでは、目覚ましい成果が判明しました。学生がChatGPTを使用すると、彼らの脳では、アクティブな思考と記憶に関連する主要な領域全体の接続が低下していることがわかりました。学生がツールを一切使用せず、自分の知識のみに頼って作業すると、彼らの頭脳はより多い領域間のコミュニケーションを示しました。
この実験にはひねりがありました。最後のセッションで、一部の参加者は新しいグループに切り替えられたのです。前のセッションでChatGPTを使用した学生には、ChatGPTを使用せずに書くように求められ、その逆もありました。
この時、さらに興味深いことが起きたのです。「学生がツールを使用する順序が、実際的に重要であることがわかりました」とKosmyna氏は言います。「ChatGPTを使い始めて、その後自分で書くように求められた場合、ツールなしで始めて後からAIを使用した場合よりもニューラル・エンゲージメントが低くなります。」
この違いは、小さなサンプルに基づいているものの、より深刻な何かを示唆しています。つまり、人生の初期段階でAIに依存しすぎると、時間の経過とともに構築される認知プロセスが中断される可能性があるということです。この現象には、スマートフォンやGPSシステムなどの外部ツールに情報を保管する人々の傾向、つまり認知のオフロードに関するこれまでの研究が反映されています。2011年の論文での記述において、人々は、検索エンジンを使用して後からその事実を取得できると分かっている場合、事実を覚えておく可能性が低くなるとされています。言い換えれば、自分の代わり記憶する信頼できるツールがあると、人は努力をやめるということです。そして、MITの研究では、同様の力学がライティングと推論にも適用される可能性があることが示唆されています。
「論理的には、ツールを使用する場合と使用しない場合では違いがあることが予想できます」とKosmyna氏は言います。「そして、それが私たちが観察したことです。そこには違いがあるのです。」
記憶力をテストするため、研究者は学生に、研究の早い段階で以前に割り当てられたレポートのテーマを再検討し、自分が書いたレポートの再現を試みるように指示しました。最初にChatGPTを使用してコンテンツを作成した人もいれば、そうでなかった人もありました。しかし、今回は全員が記憶をもとに作業する必要がありました。
AIを始めたグループは、より多く苦労していました。「私たちはそれを記憶テストの枠組みでは見ていませんでした」とKosmyna氏は言います。「しかし、彼らが前の議論をどれだけよく記憶していたのか、また元の資料をどれだけ再現できるかという点に実際の違いがあることがわかりました。」
AIグループは、このパフォーマンスが悪くなっただけではありません。彼らは、自分自身の文章にあまり力をつぎ込んでいないようにも伺えたのです。
「私たちは所有について疑問を持ち始めました」と彼女は言います。「コンテンツの生成にツールを使用した場合、それが本当に自分のものであると感じるでしょうか?同様に、それを記憶するのでしょうか？」
ツールが重労働を行うときに、学習することは何を意味するのかというこの問題は、教育プログラムの世界ではますます関心が高まっています。多くの教師は、ブレインストーミングや言語サポートのためにAIを採用していますが、AIの使いやすさが深い思考を不足させるのではないかと懸念する教師もいます。
Kosmynaの調査結果は、害があると断言するには至っていませんが、タイミングがクリティカルであることは示唆しています。学生が自分自身のライティングで学習を始め、その後でChatGPTを使用したところ、AIが支援するセッション中も、脳はより活発さを維持しました。「最初に基盤を構築することで、エンゲージメントを維持できた可能性があります」と彼女は言います。「詳しくはわかりませんが、これらのツールを導入する時期が本当に重要だということを示しています」
この研究は大学生を対象としていますが、その影響力ははるかに広範囲に及びます。AIが生産性向上ツール、検索エンジン、Eメール、コーディング・プラットフォームに急速に埋め込まれている世界では、過剰依存のリスクを評価することは、もはや仮説ではありません。
Kosmyna氏は、すでにソフトウェア・エンジニアリングを含む他の領域にも研究を拡大しています。彼女はレビューの前に成果を共有することは避けましたが、同様のパターンが出現していることを確認しました。「次の研究はすでに完了しました」と彼女は言います。「そして、同じ傾向がいくつか見られています」
他の研究では、オートメーションによって認知的な影響が生じる可能性があることが示唆されています。ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジの研究では、GPSの過剰使用により、空間記憶と学習を担当する脳の一部である海馬が縮小する可能性を示しています。
Kosmyna氏が懸念しているのは、AIが人々を愚かにするだろうということではありません。まだうまく活用方法を理解していないということです。「AIは強力なツールであり、今後もあり続けるでしょう」と彼女は言います。「しかし、いつどのように導入するかをガイドするデータがない状態で、非常に速いスピードで統合を進めています。」
彼女は、ChatGPTのコンテンツのせいというより脳がまだ発展途上であるため、子供たちが特に脆弱である可能性があると考えています。「19歳にAIチューターを与えることと9歳の子供にAIチューターを与えることには違いがあります」と言います。「しかし、現時点では、これらのシナリオは区別されていません」
学校がAIチューターや適応学習システムを実験する中、Kosmyna氏は注意を促しています。「この議論には教師を参加させる必要があります」と彼女は言います。「しかし、単なる仮定ではなく、実際のデータで彼らをサポートする必要もあります。」
そのサポートには、教育者が生徒が自分で苦労することを奨励する時期や、AI 支援を利用することを生徒に許可する時期をガイドするプロトコルを、含める必要があるかもしれません。そのような足場がなければ、モデルをプロンプトする方法は知っているものの、難しい問題を自分で考察する方法を理解していない学習者がリスクにさらされることになります。
それでもKosmyna氏は、この研究は始まりに過ぎないと強調します。サンプルは小規模です。レポート作成のタスクは限られていました。彼女の研究チームの次のステップには、より広い集団とより幅広い仕事の種類にわたる大規模な長期的研究が含まれることになっています。
「パニックを起こしたくはありません、」と彼女は言います。「私たちはより良い質問をしたいと考えています。」
彼女は話すのを止めてから、最後の考えを1つ加えました。
「AIが私たちの思考過程の一部になるのであれば、AIが私たちを変える前に、何が変られえているのかを理解する必要があります。」
IBM® Granite™をご紹介します。ビジネス向けに特化し、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能かつ信頼性の高いAIモデル・ファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
watsonxプラットフォームにある基盤モデルのIBMライブラリーを探索し、ビジネスに合わせて自信を持って生成AIを拡張します。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
ビジネスに合わせて生成AIを確実に拡張できるように、IBM watsonxプラットフォームにあるIBMライブラリーの基盤モデルの詳細を学びましょう。