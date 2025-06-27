この研究は大学生を対象としていますが、その影響力ははるかに広範囲に及びます。AIが生産性向上ツール、検索エンジン、Eメール、コーディング・プラットフォームに急速に埋め込まれている世界では、過剰依存のリスクを評価することは、もはや仮説ではありません。

Kosmyna氏は、すでにソフトウェア・エンジニアリングを含む他の領域にも研究を拡大しています。彼女はレビューの前に成果を共有することは避けましたが、同様のパターンが出現していることを確認しました。「次の研究はすでに完了しました」と彼女は言います。「そして、同じ傾向がいくつか見られています」

他の研究では、オートメーションによって認知的な影響が生じる可能性があることが示唆されています。ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジの研究では、GPSの過剰使用により、空間記憶と学習を担当する脳の一部である海馬が縮小する可能性を示しています。

Kosmyna氏が懸念しているのは、AIが人々を愚かにするだろうということではありません。まだうまく活用方法を理解していないということです。「AIは強力なツールであり、今後もあり続けるでしょう」と彼女は言います。「しかし、いつどのように導入するかをガイドするデータがない状態で、非常に速いスピードで統合を進めています。」

彼女は、ChatGPTのコンテンツのせいというより脳がまだ発展途上であるため、子供たちが特に脆弱である可能性があると考えています。「19歳にAIチューターを与えることと9歳の子供にAIチューターを与えることには違いがあります」と言います。「しかし、現時点では、これらのシナリオは区別されていません」

学校がAIチューターや適応学習システムを実験する中、Kosmyna氏は注意を促しています。「この議論には教師を参加させる必要があります」と彼女は言います。「しかし、単なる仮定ではなく、実際のデータで彼らをサポートする必要もあります。」

そのサポートには、教育者が生徒が自分で苦労することを奨励する時期や、AI 支援を利用することを生徒に許可する時期をガイドするプロトコルを、含める必要があるかもしれません。そのような足場がなければ、モデルをプロンプトする方法は知っているものの、難しい問題を自分で考察する方法を理解していない学習者がリスクにさらされることになります。

それでもKosmyna氏は、この研究は始まりに過ぎないと強調します。サンプルは小規模です。レポート作成のタスクは限られていました。彼女の研究チームの次のステップには、より広い集団とより幅広い仕事の種類にわたる大規模な長期的研究が含まれることになっています。

「パニックを起こしたくはありません、」と彼女は言います。「私たちはより良い質問をしたいと考えています。」

彼女は話すのを止めてから、最後の考えを1つ加えました。

「AIが私たちの思考過程の一部になるのであれば、AIが私たちを変える前に、何が変られえているのかを理解する必要があります。」