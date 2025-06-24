AIエージェントが組織図に加わる時

チームのAIエージェントには、お気に入りのランチスポットや休暇の心配はありません。会議で気が散ったり、病気で休暇をとったりすることもありません。しかし、AIエージェントはますます仕事を十分に処理できるようになり、仕事のあり方を再考せざるを得ない状況に追い込んでいます。

こうしたシステムは、業界をまたいで、かつては若手スタッフに属していた役割に浸透しています。AIエージェントは研究をまとめ、報告書を作成し、財務データを解析しています。それらはもはや単なる受動的なツールではなく、監視、評価、戦術を必要とする組み込みの貢献者となっています。

AIエージェントが企業に普及するにつれ、管理者は人間以外の労働者を含むチームをどのように率いるかという新たな課題に直面しています。こうしたシステムは疲れ知らずで効率的かもしれませんが、フィードバックを求めず、その理由を説明しず、問題が起きても手を挙げません。問題は、 AI実際の業務に貢献できるかどうかではなく、AI が貢献したときに企業がどのように説明責任、信頼性、パフォーマンスを管理するかです。

セントラルフロリダ大学の心理学教授であるMindy Shoss氏は、インタビューでIBM Thinkに次のように語っています。「マネージャーには、パフォーマンスを管理し、AIと人間の両方の行動に基づいて意思決定を行うための計画が必要です。」

IBMでは、トランスフォーメーションはすでに順調に進んでいます。watsonx Orchestrate™などのツールや、マルチエージェントのコラボレーションに関する研究により、AIエージェントはコア・ビジネスプロセスに組み込まれつつあります。人事部門では、履歴書と職務記述書を照合し、採用担当者向けに最終候補者リストを作成します。調達部門では、契約書をスキャンしてベンダーを分類し、コンプライアンスリスクにフラグを立てます。最終的な決定は依然として人間が行うものの、手作業による下準備はますますバックグラウンドで行われるようになっています。

IBM Researchは、大規模な文書分析などの複雑なプロジェクトに取り組むためのエージェント・チームを試験的に運用してきました。ある実験では、数千件に及ぶ規制方針文書を分析して条項を抽出し、管轄区域を比較しました。このシステムは、アナリストが成果をレビューするためのマトリックスを提供しました。このタスクは、かつては数週間かかっていたものが、人間の監督によって数時間に短縮されました。

IBMの特別エンジニアであるKunal Sawarkarは、IBM Thinkのインタビューで、「AIエージェントは、より速く構築し、より小さなチームで作業し、より多くのアイデアを実現するのに役立ちます」と語りました。「私たちの負担を軽減してくれるので、私たちは価値あることに集中することができます。これは、誰もが実行者ではなく創造者になれるという力強い変化です。」