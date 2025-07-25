B2Cマーケティング担当者がAnthropologie社のCMOから学べること

すべての中心にいるのは顧客だとSainsurin氏は言います。Sainsurin社にとって、それは有意義に消費者と関わり、データを活用して消費者により良いサービスを提供することを意味します。「私がCFOと翻訳したり会話したりする際には、マーケティング・メトリックを使用しているとき、顧客の視点からマーケティング・メトリックについて話しているのです」と彼女は言います。

たとえば、ソーシャルで強いエンゲージメント・メトリクスを確認していても、顧客がサイトにアクセスしたときに、宣伝されたアイテムでコンバージョンしているのではなく、完全に別のものがコンバージョンしていることに気づいたのです。これは、マーケティングがトラフィックを促進する仕事をしている一方で、サイトのエクスペリエンスや製品構成に調整が必要である可能性があることを示しています。

「おそらく、彼女が当社のサイトにアクセスしたときに、当社の成長目標に最も影響を与える製品を確実に購入できるようにするための他の方法を考え出す必要があるでしょう。」

顧客の目を通してジャーニー全体を見ようとすることで、Sainsurin氏はマーケティングの業界的思考に陥ってしまうのを避けることができました。仮定を覆すためには、好奇心を持ち続けることが不可欠だと彼女は言います。

「マーケティング・メトリクスは、そのプロセスの一部に過ぎません」と彼女は言います。「当社は特定のマーケティング・メトリクスを駆使し、（さらに）それらの決定がファネル・メトリクスに与える影響を理解することにおいて、自分自身を教育すること、そして（他の人々のために）自らを教育することも非常に重要です。」

彼女の成功の定義は進化しており、「単なるメディアでの有効性を超えています」と彼女は言います。「新規顧客を獲得することや、既存顧客を維持率で維持すること、あるいはブランドの健全性にプラスの影響を与えるというビジネス目標を、私たちのマーケティング・ストラテジーは達成したのでしょうか？そして、これらのシステムを導入することで、よりしっかりとした会話ができ、より簡単につながりを実現できるようになります」