B2Cマーケティング担当者がAnthropologie社のCMOから学べること

経営幹部の中で、CMOは社外と社内の両方のトランスフォーメーションの最前線にいます。特にB2C企業では、顧客の要望、行動、内部データの間のフィードバック・ループが日に日に短縮されています。
Transformersの最新エピソードでは 、人気の衣料品ブランドで小売業者のAnthropologie社グローバル最高マーケティング責任者であるBarbra Sainsurin氏が、ホストのIBMのCIO兼ビジネスプラットフォーム変革担当副社長であるAnn Funai氏とともに、マーケティング・リーダーが今日直面している最大の課題と、Anthropologie社がデータ駆動型マーケティング変革でこれらの課題をどのように克服しているかについて話し合いました。
「キャンペーンを開始してから顧客から反応を得るまでの時間は非常に短いです」とSainsurin氏はポッドキャストで述べています。「つまり、学習スピードも速くなければならないということです。Anthropologie社では、フィードバックがどのようなものかを把握し、チームがデータを収集して洞察に変換し、最も重要なのはリアルタイムでそれに基づいて行動できるようにするプロセスとシステムを構築する必要がありました。
2025年初頭に200店舗以上の店舗を展開し急成長した世界的な小売ブランドとして、Anthropologie社は文化的な会話に深く関わっています。しかし、その範囲は広く、常に進化しています。
「Anthropologieは、現在の顧客とのつながりを維持するだけでなく、この新しい若い消費者層も獲得しようとしています」とSainsurin氏は述べています。「私たちは、ファッション、音楽、スポーツ、旅行、アートなど、お客様が交わしているすべての会話を少しずつ理解し、掘り下げる必要がありました。」
Sainsurin氏は、いつ、どこで検討するかを選択することが重要であると述べています。
「どのような会話が、ブランドとしての私たちにとって本物だと感じるものでしょうか。その後、年間のどの時期に、私たちはそうした会話に参加したいのでしょうか。」Sainsurin氏は尋ねました。「1つは、私たちが関連性がある企業として見られたいからですが、もう一つは、本物として見られたいからです。」
B2Cブランドにとって、信頼性がすべてです。Anthropologie社では、それは意図的に会話に参加し、そこに価値を加えることを意味します。「重要なのは、単に流行に乗るためだけにそうするのではなく、第一にお客様が私たちが関わるべきだと感じている会話、そして第二に私たちが実際に価値と独自の視点を追加できると感じている会話に意図的に関わることです。」
企業、消費者、企業においても同様、変化に適応することは、チーム間のより深いコラボレーションも意味します。「トランスフォーメーションは単独で行うことはできません」と彼女は言います。「そして、効果的に機能するためには、機能横断的な調整が必要です。」
Sainsurin氏によると、その連携は組織図全体に及ぶ必要があります。全員が連動して動くには、チームを参加させることが不可欠です。
「マーケティング変革が成功しているのは、財務、購買、マーチャンダイジング、クリエイティブ、製品、オペレーションなど、パートナーを確実に引き込むことを優先してきたからです」と彼女は言います。「消費者行動の変化を捉える最初の場所がマーケティングであるからです。」
Sainsurin氏は、どこに投資するか、何を優先するか、誰をターゲットにして関与させるかについて、より広範な連携を構築するには、チーム間の明確なコミュニケーションが不可欠であると強調しました。
「製品の観点から、オンラインと店舗の両方で（顧客を）最も引き付け、エンゲージし、最終的にコンバージョンする適切な製品を確実に提示する必要もありました」と彼女は説明しました。
彼女は、そのプロセスが長く困難であったことを認めました。「実行、反復、進化、補足、読み取り、反応を進めるにつれて、将来的な課題が発見され、それが次の目標を設定するための将来の指標となります。」
マーケティング変革の第1フェーズがほぼ完了した現在、焦点はすでに次の段階に移っています。また、顧客行動の変化やAIの台頭により、マーケティングのベスト・プラクティスが日々課題に直面しているため、進むべき道は困難に感じられるかもしれません。
すべての中心にいるのは顧客だとSainsurin氏は言います。Sainsurin社にとって、それは有意義に消費者と関わり、データを活用して消費者により良いサービスを提供することを意味します。「私がCFOと翻訳したり会話したりする際には、マーケティング・メトリックを使用しているとき、顧客の視点からマーケティング・メトリックについて話しているのです」と彼女は言います。
たとえば、ソーシャルで強いエンゲージメント・メトリクスを確認していても、顧客がサイトにアクセスしたときに、宣伝されたアイテムでコンバージョンしているのではなく、完全に別のものがコンバージョンしていることに気づいたのです。これは、マーケティングがトラフィックを促進する仕事をしている一方で、サイトのエクスペリエンスや製品構成に調整が必要である可能性があることを示しています。
「おそらく、彼女が当社のサイトにアクセスしたときに、当社の成長目標に最も影響を与える製品を確実に購入できるようにするための他の方法を考え出す必要があるでしょう。」
顧客の目を通してジャーニー全体を見ようとすることで、Sainsurin氏はマーケティングの業界的思考に陥ってしまうのを避けることができました。仮定を覆すためには、好奇心を持ち続けることが不可欠だと彼女は言います。
「マーケティング・メトリクスは、そのプロセスの一部に過ぎません」と彼女は言います。「当社は特定のマーケティング・メトリクスを駆使し、（さらに）それらの決定がファネル・メトリクスに与える影響を理解することにおいて、自分自身を教育すること、そして（他の人々のために）自らを教育することも非常に重要です。」
彼女の成功の定義は進化しており、「単なるメディアでの有効性を超えています」と彼女は言います。「新規顧客を獲得することや、既存顧客を維持率で維持すること、あるいはブランドの健全性にプラスの影響を与えるというビジネス目標を、私たちのマーケティング・ストラテジーは達成したのでしょうか？そして、これらのシステムを導入することで、よりしっかりとした会話ができ、より簡単につながりを実現できるようになります」
