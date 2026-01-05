Seamans氏によると、今後数年間で最も重要になるのは3つの能力です。「頼まれなくても自分でスキルを向上させる能力、知識への渇望、そして、特にチームメンバーなど、他の人を助けたいという願望です。」これらはいずれも技術的な能力ではありません。むしろ、仕事や同僚に対する特別な態度が求められる、とSeamans氏は言います。

インタビューでは、ソフト・スキルが何度もの強調されました。「問題解決能力とコミュニケーション能力を手に入れましょう」とPuriはアドバイスします。「これらの機械は機械的にできる可能性のある作業を多く実行できるため、おそらくこれまで以上に重要性を増しています。」明らかに人間的なものであるものは、感情的知性である、と彼は主張しました。「EQは依然として人間の特性であり、共感も人間の特性です。」

Lester氏は、自身の体験を踏まえ、重要な思考と創造性、想定外の角度から問題に取り組み、斬新な方法で情報を統合し、分析と直感を駆使する能力の重要性を強調しました。

「私たちが教えていることの大部分は、AIが何を提供できるかということです」と彼女は事実ベースの知識について語りました。「AIは太陽を周回している惑星の数を教えてくれます。しかし、私たちが行っているの大部分は人々に問題を解決する方法を教えることです。私たちは人々に、創造的に考える方法、つまり通常とは異なる道筋、つまり批判的思考スキルを教えています。また、直感と感覚が公式のように役立つ可能性がある点についても教えています。」

これらのスキルは常に教育プログラムを支えてきましたが、学習の情報機能をAIにオフロードできるため、その重要性はますます高まっています。現在の課題は、判断力、創造性、対人関係の円滑さといった委託できない部分を専門的能力開発の中心に据えることです。「人々にそれらのスキルを教える方法を見つけ、継続してそれらのスキルを教えることは、教育プログラムにとって最大の課題の1つだと言えます」とLester氏は言います。

人間による監視がアルゴリズムによる監視に置き換えられると、何かが変わります。職場におけるAI監視は、キーストロークを測定し、顔の表情を分析し、声のトーンを追跡し、人間の管理者では維持できない粒度で物理的な動きを追跡することができます。「私たちには常に上司がいました」とLester氏は言います。「時にはマイクロマネジメントを行い、時には作業現場の厳しい親方、時にはホワイトカラーの監督者ともなります。」新しい要素として、AIが「それらの害を増幅し、体系化する」ことができ、通常の監視をより抽象的で、より広範囲に及び、抵抗しにくいものに変えることができるということです、と同氏は言います。

さらに問題なのは、AIによる監督を行うことによって、職場での関係性から人間的要素が排除される可能性があるということです。こうした要素は抑圧的な場合もありますが、育むこともできます。「AIには、匿名化する性質があります」とLester氏は言います。「良くも悪くも、私たちはスーパーバイザーやメンターといった人々と協力しなければなりませんでしたが、そうした関係の中には非常に前向きな関係もありました」

AIと作業の多くは効率性と管理に重点を置いていますが、Lester氏はより職場の人間的な雰囲気に与える影響により関心を持っていました。「AIは最終的に職場の人間関係に大きな影響を与える可能性があると思います」と彼女は言います。「これには成長、専門能力の育成、学習、対人学習による進歩、アドバイス、メンタリング、上司としての関係も含まれます。そして、それはとても興味深いことだと思います。私たちは、これらのツールの価値や有用性と、対人的な交流とのバランスを取る方法を考える必要があるでしょう。」

転換が進んでいる結果起こっている現象の1つとして、学習を1回限りのイベントとして扱うことができなくなっています。「学習と教育は、学位を取得したら完了するようなプロセスではありません」とPuriは言います。「物事は常に変化しています。」

彼は、普遍的な「AIに精通している」ことは、あらゆる分野の労働者が業種・業務を再構築するテクノロジーに関わることができる基本的なリテラシーだと提唱しています。従業員は自然言語でAIとコミュニケーションできるため、ツールそのものによって、このようなリテラシーを持つことがこれまで以上に簡単になる、と彼は主張しました。

それにもかかわらず、現在、Lester氏の言うように、ある世代の学生は「停滞的なパターン」に陥っていることに気づいています。ルールに従い、期待されるスキルを培った若者は、AIシステムがそれらのスキルを数秒で再現できることに気づき始めているとLester氏は言います。「人々はボタンをクリックするだけでニュースを入手でき、AIはあなたに起こったことの概要を教えてくれます。人々は行動することを望んでおり、変化の渦中にいます。彼らは決断を下し、必要なスキルを身に付けたいと思っていますが、時には正しい答えが何であるかさえわからないこともあります。」

AIに対する意識に世代の差が現れていますが、それは多くの人が予想するようなものではありません。若い人たちは、常にAIを使っています。「私は1964年生まれですが、無意識にAIを使うことはありません」とLester氏は言います。「一方、大学生の私の子供たちはそれを、日常的な作業ツールと見なしています。」

Lester氏から、IBMで働く自分の息子へのアドバイスは、技術に精通していることと対人投資を組み合わせることです。「困難な現実を無視することはできません」と彼女は言います。「基本的なツールキットを理解する必要があります」しかし、彼女はまた、メンターを観察し、チームがどのように構築されるかを学び、「AIの計算の魔法」を超えた判断に習熟するように助言もしています。彼女は息子に、「なぜその仕事が得意なのか、チームを構築するのが得意なのか、プロジェクトを構築することについて戦術的または戦略的に考えるのが得意な理由」に集中するように伝えています。

就職間近の20歳を想定した、Puriのアドバイスも似ています。「テクノロジーを恐れてはいけません。受け入れましょう」と彼は言います。「確かに、今は前例のない時代です。それは、居心地が悪く感じるかもしれません。しかし、この分野で長い間活動してきた私にとって、テクノロジーを受け入れる人々は、未来を定義する人であると確信できます。」

こうしたすべての根底には、一部の仕事の形態が設計上、人間主導であり続けるべきかどうかという疑問が潜んでいます。Lester氏に質問が投げかけられると、彼女は答える前に長い間を置きました。

「子どもには、人間の世話が必要です」と彼女は最後に言いました。「彼らには物理的な交流が必要です。犬にはアイコンタクトや触れ合い、そして人間を理解するための思いやりのあるしつけが必要なのです。」同じ原則が、教育、特定の形態の医療、紛争を防ぐために当事者間の交渉を伴う分野にも当てはまるかもしれません。これらは、効率性の向上が人間同士のつながりにおけるコストに見合わない可能性がある分野であり、Lester氏が述べたように、「私たちは、前進するにつれて、人間の活動の分野を部分的に切り分け、保護することに意図的に取り組む必要がある」のです。

有意義な仕事の代わりとなる普遍的なベーシック・インカムの亡霊は、Puriを悩ませています。「人が働くのは、仕事が目的を与えてくれるからです」と彼は言います。「お金だけではありません。確かにお金はとても重要ですが、人生の目的も同じように重要です。」Lester氏は、離職した労働者が「年間2万米ドルを受け取り、その後自分で事業を立ち上げることができる」というシナリオを説明しました。

しかし、彼女は、保証された収入や補助金だけが、生産的な活動から得られる意味に取って代わることがあるということに懐疑的でした。「人々に、値段が付けられない意味や目的、人間関係を与える上で、ベーシック・インカムが十分だという見方には懐疑的です」と彼女は語りました。

それでも、少なくともこれらのシステムを構築している人々の間では、楽観的な見方が根強く残っています。新しいテクノロジーは、破壊するよりも多くの機会を生み出すとPuriは信じています。「これまで解決できると思わなかった」問題を解決するでしょう。Puriのような専門家からは、AIを導入する未来は希望に満ちたものです。「決して見つからないと考えていた病気の治療法が見つかる可能性があります」と彼は言います。「私たちは持続可能な物質を発見するでしょう。そして、これにより、社会で前例のないイノベーションが可能になります。」

しかし、彼は自動化できないものについても明確なビジョンを持っています。「私たちが手動で行う多くの仕事は、再考することはできません」と彼は言います。「家で雨漏りしていれば、それを修正する方法を知っている人が必要です。私のマシンが壊れていれば、それも修正してくれる人が必要です。これらのものがどのように設計され、どのように構築され、どのように維持され、どのように修正されるかを再考する人が必要です」

問題は、労働者が未来を恐れるのか、それとも受け入れることを選択するかということです。テクノロジーはすでに存在しています。ソフトウェア開発、カスタマーサービス、法務調査、その他無数の分野を再構築しており、今日には手が届かないと感じられる領域を再構築する可能性があります。しかし、ツールであることに変わりはありません。驚くほど強力なツールですが、それでもなおツールです。

「あなたがイギリスの作家でも、エンターテインメント業界にいても、テクノロジストでも、または医療の専門家であっても、そのテクノロジーを取り入れてください。なぜなら、それは驚くほど強力だからです」とPuriは言います。