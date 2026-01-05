Ruchir Puriほど、AIがどのように仕事を再構築するかについて長い時間をかけて考えてきた人はいないでしょう。IBMのチーフ・サイエンティストであるPuriは、現在、一部の労働者が自分に取って代わることを恐れているシステムを長年にわたって構築してきました。彼は、かつては数十年先のように思われていた境界をテクノロジーが超える様子を目の当たりにしてきました。それにもかかわらず、彼でさえ、AIの変化のスピードに不意を突かれています。
「AI分野で働いている人は皆、このテクノロジーがいかに早く進化しているのか見て驚き、場合によっては衝撃を受けていると言うことは、妥当な表現だと思います」と彼はIBM Thinkのインタビューで語りました。「イノベーションのスピードと進歩のスピードには畏敬の念を抱かせるものがあります。」
数字は大規模なトランスフォーメーションを物語っています。世界経済フォーラムの「Future of Jobs Report 2025」は、55の経済圏で1,400万人の労働者を代表する1,000以上の雇用主を対象に調査を行い、2030年までにAIは1億7,000万の新規雇用を創出し、9,200万の雇用を置き換え、7,800万の純増となるとしています。しかし、この純増数は、大規模な転換を示唆しています。今後5年間で、すべての雇用の22％が破壊されるということです。雇用主は2030年までに雇用市場で必要なスキルの39％が変化すると予想しており、雇用主の41％が、AIがタスクを自動化できる場所で労働力を削減する予定であると回答しています。一方、Goldman Sachs社は、現在のAIアプリケーションが経済全体に拡大した場合、米国の雇用の2.5%が失われると推定しています。
あらゆる大きな技術革新によって、大量の失業が発生することが予測されています。自動車は、馬の産業とそれに関わるほぼすべての人を排除しました。コンピューターは事務員を時代遅れにします。インターネットは小売業を空洞化させます。そしてそのたびに、そうした経済は破壊するよりも多くの雇用を生み出してきました。現在、米国の労働者の約60％は1940年には存在しなかった仕事に就いています。これは、過去80年間の雇用増加の85％以上がテクノロジー主導の雇用創出によるものであることを意味します。問題は、今回が今までと異なるのかどうかです。
役職の大部分は今後も維持されるでしょう。これは、NYUスターン経営大学院の経営学・組織学教授であり、経営未来センターの所長である Robert Seamans氏の見解です。「なくなってしまう仕事はごくわずかです」と彼はインタビューで語ります。しかし、その安心感のあるコメントには警告も伴いました。「しかし、ほとんどの仕事は変わるものであり、そのような変化に積極的に対応しない労働者は、就職市場では価値のない時代遅れのスキルを手に入れることになります。」
どのような仕事が淘汰されてしまうのでしょうか？Seamans氏によると、最もリスクにさらされているのは、個別のタスクの数が限られており、他の役割とのやり取りが最小限であるポジションです。テレマーケターについて考えてみましょう。この仕事には、電話、問い合わせへの応答、結果の記録など、限定的な一連のアクティビティーが含まれます。複雑なグループ調整や曖昧な人間の状況をナビゲートする必要はありません。「テレマーケティング担当者は、複雑なグループ・タスク設定で他のユーザーとやり取りすることはありません」と彼は言います。「システム化できるため、複製も可能です。」
Puriとの対話でも、同様の枠組みがありました。リスクにさらされている仕事は、言語と知識の領域における「機械的な動き」を伴う仕事であると彼は言います。「誰かが電話をかけてきて、マニュアルかレコードブックを調べて、答えを見つけて、答えを言う。そのような仕事は排除される可能性があります」と彼は説明します。彼は言葉を慎重に選んでいました。「私は『単純作業（原文：「menial」）』という言葉を意図的に使っていません。これは、本質的に機械的です。」
ソフトウェア開発から、他の領域がもたらす要素を予測する材料を得ることができます。2011年、Marc Andreessen氏はソフトウェアによる世界の支配が進行していると宣言しました。10年後、支配が完成したとPuriは言います。「ソフトウェアは世界を支配してきました。そして、2020年には、AIがソフトウェアを支配していることは明らかでした。」
Puriによると、ソフトウェア開発者の仕事は前例のないペースで進化しているといいます。「私は、こうした仕事がなくなるとは考えていません。私はもっと多くのことをしなければならないと思っています。彼らの仕事は進化するでしょう。」
自動化可能に見えるすべての作業が実際には自動化できるわけではない、とPuriは言います。現在、AIは何百万件もの医療スキャンデータを読み取っていますが、放射線科医が行うのは画像の解釈だけではありません。この作業には、患者の履歴を関連付け、検査を実施し、複雑な情報を統合することが含まれます。「単に画像レポートを読むよりもはるかに複雑です」と彼は言います。同じ原則が職業全体にも適用されます。仕事が異種の判断と文脈を結びつける必要があれば、自動化は難しくなります。
排除されるリスクがある役割を持つ労働者にとって、要点は明らかです。「その仕事に就いているのであれば、その種の仕事は自動化できるから、自分がどのような付加価値をもたらしているかを考え始める方が良いでしょう」とPuriは言います。「しかし、それほど緊張感する必要はありません、こうしたツールは、自分の仕事を再考する手段も与えてくれます」と彼は付け加え、従業員は携帯電話でテクノロジーを試し、自分自身で新しい役割を提案できる、と指摘しました。
「マネージャーに『こんなことができる』と伝えてください」と彼は言います。「そうすることで、将来のことを他の誰かにコントロールされるのではなく、仕事や将来のことについて発言権が得られます。」
どの仕事が存続するかという問題は、それが階層のどこに位置するかよりも、作業自体と関係しているかもしれません。Columbia Law Schoolの元学長であるGillian Lester氏は、労働力の「中間層の空洞化」が生じる可能性があると考えています。彼女の言葉によれば、最も存続する可能性が高い仕事は、判断を再現できない高度に専門化された専門家と、簡単に自動化できない物理的な作業を行う低賃金のサービス業従事者です。「専門家、外科医、管理職は問題ないでしょう」と彼女はIBM Thinkで語りました。しかし、その間には、排除される可能性のある広大なホワイトカラーの中間層があります。「保険業界で働く人々は、データセットをチェックして、対象者が補償対象かどうかを判断しています。今後は人間を必要としなくなるでしょう」とLester氏は言います。
中間管理職や経営幹部についてはどうでしょうか。情報技術はすでにこれらの役割を再構築しており、Puriは、「より強力なツールを利用できるようにし、「より優れたインテリジェンス、意思決定の機能をすぐに利用できるように」して、より大規模なチームを管理できるようにした、と述べています。
しかし、管理自体が自動化されるという考えには反対しました。「私たちが一致団結して『中間管理職は必要ない』と言うような事態には陥ることはないと思います」と彼は言います。「これは、自分たちの代わりに意思決定を行ってくれる機械に、すべてを任せて、意思決定は必要ないと言っているようなものだからです。」
そのシナリオを「天国と取るか地獄とみなすかは、どの解釈を受け入れるかに左右されます」と彼は言います。しかし、いずれの場合でも、それは近い将来の話ではありません。「これらの機械を私たちの生活や他のあらゆるものとともに信頼できるようになり、仕事が排除されるのではなく、再形成されるまでには長い移行期間があります。」
次に起こるのは、解雇の波ではなく、仕分けのようなものになるかもしれません。IBMでAIオープンイノベーション部門のチーフアーキテクトを務めるGabe Goodhartによれば、知識をベースとするほぼすべての仕事は、間もなく2つに分かれることになるといいます。「その仕事のAI対応バージョンは、極めて高い需要が見込まれます」と、彼はIBM Thinkのインタビューで語りました。ツールを使いこなす人は、より高い報酬を得ることができます。そうでない人は、縮小していく市場の中で従来型の仕事を求めて競争することになる、と彼は指摘しました。
Goodhart氏は、これら2つの間のギャップは、「AIを効果的に使用するためのスキルセットを持っていないが、とにかく使用してみる」労働者によって埋められるだろうと警告しました。そのような労働者は、生産量は増えても理解度が低く、プロセスを把握せずにアウトプットを信頼し、機械がいつ故障したのかを判断できません。
しかし、一部の労働者を脅かしている同じツールが他の労働者に力を与えています。AIエージェントがデザイン・コンセプトを直接ソフトウェアに変換する「バイブ・コーディング」の出現について考えてみましょう。従来、設計者には独自のプロトタイプを構築するためのプログラミング・スキルがありませんでした。しかし、今ではそれが可能になっています。「これはクロスオーバー・スキルであり、主要なインプットである設計が、実用的なソフトウェアの目標とするアウトプットに直接変換できるようになりました」とGoodhart氏は説明します。分野間の障壁は解消されつつあります。
この民主化は、現在進行中の最も深刻な変化の1つかもしれません。「現在の生成AIテクノロジーにより、コーディング・スキルやデータサイエンス・スキルは、コーダー以外の人でも、ほとんど英語でアクセスできるようになりました」とPuriは言います。彼は、一人の十億ドル規模の評価額企業の予測を挙げました。「以前はおそらく20人必要でしたが、今では1人から2人でできるようになりました。ところで、そうした人たちは「ソフトウェア・スキル」を持っていません。」
結果は直感的ではありません。技術者以外の労働者に、実際にはより大きな機会がもたらされている可能性があるのです。「彼らは今導入を進めている人たちです」とPuriは言います。「実は、彼らは以前は取り残されていましたが、今はその一部に組み込まれてきています。」
テクノロジーが、創造者でさえ驚くようなペースで進歩しているのであれば、経済の変革はより慎重に進んでいます。2025年は、Puriが言うように、「大規模な導入の始まり」を示し、企業がAIを実際のオペレーションに統合し、ワークフローを再構築し、慎重にシステムの自律性を高め始めた時期でした。
「企業は依然として、エージェントに過度の権限を与えることを懸念しています」と彼は述べます。「コントロールが効かず大混乱を引き起こす可能性が危惧されています。」
関連する課題は、AIシステムが期待どおりの動作をしているかどうかを知ることです。IBMの研究担当バイス・プレジデントであるDavid Coxは、IBM Thinkのインタビューで、「ベンチマーキングは、企業全体でトップクラスの競争力になる、またはその可能性が高いでしょう」と述べました。「システムが意図したとおりに動作しているかどうかを確認するために、システムを調査し、テストとベンチマークを構築するにはどうすればよいでしょうか。これは、今日、私が目にしている顕著なギャップです。」
Coxは、AIを評価するためのツールには、従来のソフトウェア・テストとは異なるまったく新しい分野が必要になると主張しています。これは、これらのシステムが「私たちがこれまで慣れ親しんでいたソフトウェアよりもはるかに決定論的ではない」ためです。
Puriが考えるように、AIが「私たちの社会の構造に浸透する」には10年ほどかかるかもしれません。今後3～5年間はハイパー・アクセラレーションの期間となり、その後はさらに長く定着するでしょう。
未来の仕事はどのようなものになるでしょうか？これらの対話から生まれたビジョンは、人間が「エージェントの軍」を管理し、AIシステムを監視し、エージェントが意図したとおりに動作することを保証し、軌道から逸脱した場合には修正するというものです。「それはマネージャーの仕事のようなものです」とPuriは言います。「もたらすことのできる付加価値を次のレベルに移行できます。」
専門分野の専門家が技術者と直接協力してAIエージェントを作成し、彼らの専門知識を活用してシステムの動作とガードレールを定義する。また、これらのエージェントを維持し、人間の判断を適用して結果を評価し、リスクを特定し、エッジ・ケースをナビゲートする責任も負います。「AI技術者は、通常、AIだけではAIエージェントを作成できないことを知っています」とPuriは言います。「AIと対象分野の専門知識が融合する必要があります。」
Goodhart氏は、「AIを職場で安全に活用するために必要とされる重要なスキルは、人間の判断です」と率直に述べています。つまり、AIとは何か、そして何がそうでないかを理解し、AIの限界を認識しながら効果的にデプロイできる労働者が不可欠となるということです。「この知識のない人がAIを使用しようとすると、リスクを理解せずにAIに依存する枠にはまり、最終的には深刻な結果を招く可能性のある間違いを犯すことになります。」
Seamans氏によると、今後数年間で最も重要になるのは3つの能力です。「頼まれなくても自分でスキルを向上させる能力、知識への渇望、そして、特にチームメンバーなど、他の人を助けたいという願望です。」これらはいずれも技術的な能力ではありません。むしろ、仕事や同僚に対する特別な態度が求められる、とSeamans氏は言います。
インタビューでは、ソフト・スキルが何度もの強調されました。「問題解決能力とコミュニケーション能力を手に入れましょう」とPuriはアドバイスします。「これらの機械は機械的にできる可能性のある作業を多く実行できるため、おそらくこれまで以上に重要性を増しています。」明らかに人間的なものであるものは、感情的知性である、と彼は主張しました。「EQは依然として人間の特性であり、共感も人間の特性です。」
Lester氏は、自身の体験を踏まえ、重要な思考と創造性、想定外の角度から問題に取り組み、斬新な方法で情報を統合し、分析と直感を駆使する能力の重要性を強調しました。
「私たちが教えていることの大部分は、AIが何を提供できるかということです」と彼女は事実ベースの知識について語りました。「AIは太陽を周回している惑星の数を教えてくれます。しかし、私たちが行っているの大部分は人々に問題を解決する方法を教えることです。私たちは人々に、創造的に考える方法、つまり通常とは異なる道筋、つまり批判的思考スキルを教えています。また、直感と感覚が公式のように役立つ可能性がある点についても教えています。」
これらのスキルは常に教育プログラムを支えてきましたが、学習の情報機能をAIにオフロードできるため、その重要性はますます高まっています。現在の課題は、判断力、創造性、対人関係の円滑さといった委託できない部分を専門的能力開発の中心に据えることです。「人々にそれらのスキルを教える方法を見つけ、継続してそれらのスキルを教えることは、教育プログラムにとって最大の課題の1つだと言えます」とLester氏は言います。
人間による監視がアルゴリズムによる監視に置き換えられると、何かが変わります。職場におけるAI監視は、キーストロークを測定し、顔の表情を分析し、声のトーンを追跡し、人間の管理者では維持できない粒度で物理的な動きを追跡することができます。「私たちには常に上司がいました」とLester氏は言います。「時にはマイクロマネジメントを行い、時には作業現場の厳しい親方、時にはホワイトカラーの監督者ともなります。」新しい要素として、AIが「それらの害を増幅し、体系化する」ことができ、通常の監視をより抽象的で、より広範囲に及び、抵抗しにくいものに変えることができるということです、と同氏は言います。
さらに問題なのは、AIによる監督を行うことによって、職場での関係性から人間的要素が排除される可能性があるということです。こうした要素は抑圧的な場合もありますが、育むこともできます。「AIには、匿名化する性質があります」とLester氏は言います。「良くも悪くも、私たちはスーパーバイザーやメンターといった人々と協力しなければなりませんでしたが、そうした関係の中には非常に前向きな関係もありました」
AIと作業の多くは効率性と管理に重点を置いていますが、Lester氏はより職場の人間的な雰囲気に与える影響により関心を持っていました。「AIは最終的に職場の人間関係に大きな影響を与える可能性があると思います」と彼女は言います。「これには成長、専門能力の育成、学習、対人学習による進歩、アドバイス、メンタリング、上司としての関係も含まれます。そして、それはとても興味深いことだと思います。私たちは、これらのツールの価値や有用性と、対人的な交流とのバランスを取る方法を考える必要があるでしょう。」
転換が進んでいる結果起こっている現象の1つとして、学習を1回限りのイベントとして扱うことができなくなっています。「学習と教育は、学位を取得したら完了するようなプロセスではありません」とPuriは言います。「物事は常に変化しています。」
彼は、普遍的な「AIに精通している」ことは、あらゆる分野の労働者が業種・業務を再構築するテクノロジーに関わることができる基本的なリテラシーだと提唱しています。従業員は自然言語でAIとコミュニケーションできるため、ツールそのものによって、このようなリテラシーを持つことがこれまで以上に簡単になる、と彼は主張しました。
それにもかかわらず、現在、Lester氏の言うように、ある世代の学生は「停滞的なパターン」に陥っていることに気づいています。ルールに従い、期待されるスキルを培った若者は、AIシステムがそれらのスキルを数秒で再現できることに気づき始めているとLester氏は言います。「人々はボタンをクリックするだけでニュースを入手でき、AIはあなたに起こったことの概要を教えてくれます。人々は行動することを望んでおり、変化の渦中にいます。彼らは決断を下し、必要なスキルを身に付けたいと思っていますが、時には正しい答えが何であるかさえわからないこともあります。」
AIに対する意識に世代の差が現れていますが、それは多くの人が予想するようなものではありません。若い人たちは、常にAIを使っています。「私は1964年生まれですが、無意識にAIを使うことはありません」とLester氏は言います。「一方、大学生の私の子供たちはそれを、日常的な作業ツールと見なしています。」
Lester氏から、IBMで働く自分の息子へのアドバイスは、技術に精通していることと対人投資を組み合わせることです。「困難な現実を無視することはできません」と彼女は言います。「基本的なツールキットを理解する必要があります」しかし、彼女はまた、メンターを観察し、チームがどのように構築されるかを学び、「AIの計算の魔法」を超えた判断に習熟するように助言もしています。彼女は息子に、「なぜその仕事が得意なのか、チームを構築するのが得意なのか、プロジェクトを構築することについて戦術的または戦略的に考えるのが得意な理由」に集中するように伝えています。
就職間近の20歳を想定した、Puriのアドバイスも似ています。「テクノロジーを恐れてはいけません。受け入れましょう」と彼は言います。「確かに、今は前例のない時代です。それは、居心地が悪く感じるかもしれません。しかし、この分野で長い間活動してきた私にとって、テクノロジーを受け入れる人々は、未来を定義する人であると確信できます。」
こうしたすべての根底には、一部の仕事の形態が設計上、人間主導であり続けるべきかどうかという疑問が潜んでいます。Lester氏に質問が投げかけられると、彼女は答える前に長い間を置きました。
「子どもには、人間の世話が必要です」と彼女は最後に言いました。「彼らには物理的な交流が必要です。犬にはアイコンタクトや触れ合い、そして人間を理解するための思いやりのあるしつけが必要なのです。」同じ原則が、教育、特定の形態の医療、紛争を防ぐために当事者間の交渉を伴う分野にも当てはまるかもしれません。これらは、効率性の向上が人間同士のつながりにおけるコストに見合わない可能性がある分野であり、Lester氏が述べたように、「私たちは、前進するにつれて、人間の活動の分野を部分的に切り分け、保護することに意図的に取り組む必要がある」のです。
有意義な仕事の代わりとなる普遍的なベーシック・インカムの亡霊は、Puriを悩ませています。「人が働くのは、仕事が目的を与えてくれるからです」と彼は言います。「お金だけではありません。確かにお金はとても重要ですが、人生の目的も同じように重要です。」Lester氏は、離職した労働者が「年間2万米ドルを受け取り、その後自分で事業を立ち上げることができる」というシナリオを説明しました。
しかし、彼女は、保証された収入や補助金だけが、生産的な活動から得られる意味に取って代わることがあるということに懐疑的でした。「人々に、値段が付けられない意味や目的、人間関係を与える上で、ベーシック・インカムが十分だという見方には懐疑的です」と彼女は語りました。
それでも、少なくともこれらのシステムを構築している人々の間では、楽観的な見方が根強く残っています。新しいテクノロジーは、破壊するよりも多くの機会を生み出すとPuriは信じています。「これまで解決できると思わなかった」問題を解決するでしょう。Puriのような専門家からは、AIを導入する未来は希望に満ちたものです。「決して見つからないと考えていた病気の治療法が見つかる可能性があります」と彼は言います。「私たちは持続可能な物質を発見するでしょう。そして、これにより、社会で前例のないイノベーションが可能になります。」
しかし、彼は自動化できないものについても明確なビジョンを持っています。「私たちが手動で行う多くの仕事は、再考することはできません」と彼は言います。「家で雨漏りしていれば、それを修正する方法を知っている人が必要です。私のマシンが壊れていれば、それも修正してくれる人が必要です。これらのものがどのように設計され、どのように構築され、どのように維持され、どのように修正されるかを再考する人が必要です」
問題は、労働者が未来を恐れるのか、それとも受け入れることを選択するかということです。テクノロジーはすでに存在しています。ソフトウェア開発、カスタマーサービス、法務調査、その他無数の分野を再構築しており、今日には手が届かないと感じられる領域を再構築する可能性があります。しかし、ツールであることに変わりはありません。驚くほど強力なツールですが、それでもなおツールです。
「あなたがイギリスの作家でも、エンターテインメント業界にいても、テクノロジストでも、または医療の専門家であっても、そのテクノロジーを取り入れてください。なぜなら、それは驚くほど強力だからです」とPuriは言います。
