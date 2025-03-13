立ち上げから7日経った今でも、新しいオールインワン・エージェントのManus AIは注目を集め、話題になっています。中国のスタートアップであるBatterfly Effect社が開発したManusは、200万人が汎用エージェントの順番待ちリストに載っていると主張しています。Manusは依然として招待でのみアクセス可能ですが、招待コードは再販市場やソーシャル・メディアで数千ドルで売られているという状況も話題を呼んでいます。
Manusの野望は、今年初めにテクノロジー業界と金融業界に衝撃を与えた中国のもう一つのモデルであるDeepSeekとの比較や誇大広告を生み出すことよりも、大きいかもしれません。2日前、Manus AIはAlibaba社のQwenチームとの戦略的パートナーシップを発表しました。この動きは、このスタートアップがトラフィックの急増に対応し、特に中国でのユーザー・ベースの拡大に役立つと見られています。
しかし、Manusが単なる口コミで広まった派手なモデル・デモ以上のものになるかどうかは、まだ分かりません。IBMのAIテクニカル・ソリューション・アーキテクトであるVyoma Gajjarは、Mixture of Expertsの最近のエピソードで、「ユースケース、デモ、POC（概念実証）は、エンタープライズ・アーキテクチャーに統合できるものとはまったく異なりますよね」と言っています。
実世界のアプリケーションを拡大させるためには、「企業での使用に特化して構成された、コスト効率の高いエージェント」が必要だと、IBMのwatsonx.aiプロダクト・マネジメント・ディレクターのMaryam AshooriはIBM Thinkのインタビューで語っています。
Manusは、初期のプロンプト以外に人間のインプットを一切必要とせずに、株式分析から旅行のスケジュール設定、保険の評価まで、幅広い複雑なタスクを迅速に実行でき、多くのユーザーを魅了しました。
「Manusは、モデルとチャットできる素晴らしいオートメーション・エクスペリエンスです。モデルは29のツールにアクセスでき、あなたのリクエストをオーケストレーションし、そのタスクをどのように実行しているかについて段階的なフィードバックを提供してくれます」と、IBMのディスティングイッシュト・エンジニアであるChris HayはThinkでのインタビューで説明しました。
ここ数カ月、多くの新しいAIツールや主要な機能がリリースされ、ユーザーをさまざまなタスクでサポートするエージェントの意欲が高まっていることを裏付けています（OpenAIのOperatorや、多くのLLMに最近追加されたさまざまなディープ・リサーチ機能など）。
「Manusは、詳細検索、ディープ・リサーチ、ブラウジングをうまく組み合わせています。他のツールにもアクセスできます」とHayは言います。
Manusの真のイノベーションは、多くの興味深いツール（エディター、ブラウザー、端末）をユーザーフレンドリーなエクスペリエンスに統合することかもしれません。Hayは、それが2年以上前にChatGPTが初めて公開された時によく似ていると考えています。その時初めて、コンピューター・サイエンスの学位を必要とせず、インターネットに接続できる人なら誰でもAIとやり取りできるようになりました。
Manusは、いくつかのAIモデル、特にAnthropic社のClaude、Qwen、Browser Use社のソフトウェアを使用して、AIエージェントがWebサイトにアクセスできるようにしています。Browser Use社は、それ自体がバイラルになることで、Manusが大ブレークした週の成功の余韻を楽しんでいます。
とはいえ、来週になってもManusについて話す人はいるのでしょうか。Hayは次のように予測しています。「1週間後には、誰かがManusをオープンソースだけで再現するでしょう。それは素晴らしいことだと思います。OpenAIがそれに対応するようになり、誰もが同等の体験をできるようになるでしょう。」
Manusは消費者の関心を集めますが、企業がこのタイプの自律型汎用エージェントを採用することは、たとえ意味があるとしても長い道のりになるかもしれません。過去12カ月間に大きな注目を集めた、エージェントを動かすLLMは、主に公開されているデータに基づいてトレーニングされています。対照的に、大規模言語モデルで現在使用されている企業データはわずか1％です。
取得されない99％のデータは、LLMやエージェントを利用してそのデータの価値を引き出そうとしている企業にとっては宝の山のようなものです。ただし、企業向けAIエージェントは、一般的に個人向けAIエージェントとは異なる方法で使用されます。例えば、個人はManus AIやOpenAIなどの企業が構築したエージェントを使用して、フライトの予約や履歴書のレビューを行う場合があります。
しかし企業は多くの場合、できるだけコスト効率を高めるために、特定のビジネス・ニーズに合わせてカスタマイズされた、クローズド・ツールまたはオープンソース・ツールで構築されたエージェント・システムを求めています（SalesforceのAgentforceまたはIBMのwatsonx Orchestrateなど）。また、企業はセキュリティー上の理由から、オフプレミスに移動したくないデータを大量に保有しています。これらのエンタープライズ・エージェントは通常、IBMのGraniteシリーズのような、必要なデータをサイト上に保持する、目的に合った小規模の言語モデルを利用しています。
ManusがエンタープライズAIへの野望を持っているかどうかは不明確ですが、新しく発表されたパートナーであるAlibaba社は、確かにその野心を抱いています。1月、Alibaba社は新しいアシスタントであるQwen 2.5 Maxを発表しました。これはたいていの企業にとって魅力的なアプローチである混合専門家（MoE）アーキテクチャーで動作します。
MoEアーキテクチャーでは、モデルは特定のタスクに必要な特定のサブネットワークのみをアクティブ化し、ニューラル・ネットワーク全体をアクティブ化するわけではありません。その結果、MoEアーキテクチャーは事前トレーニング中の計算コストを大幅に削減し、推論時間中のパフォーマンスが向上します。
真のAI自律性が個人用AIエージェントで実現されるか、それともエンタープライズAIエージェントで実現するかはまだわかりません。一方、Manusは、いまだ議論を引き起こしています。
「Manusがここで状況を少し変えているのは間違いありません。しかし、AIコミュニティーには懐疑的な人もたくさんいます」と、最近のMixture of Expertsのエピソードで、IBMの首席研究員兼マネージャーであるKaoutar El Maghraouiは述べています。「ここでの大きな疑問は、Manusが本当にAIの自律性を再定義できるのか、それとも東西間で進行中のAI競争における新たな一歩に過ぎないのか、ということです。」
この包括的なガイドでは、主なユースケース、コア機能、そしてビジネスに適したソリューションの選択に役立つステップバイステップの推奨事項を詳しく解説しています。
この「Mixture of Experts」のエピソードでは、AIエージェントの将来などについてAIの専門家が深く掘り下げ、最先端の情報を提供します。
生成AIを使用してワークフローとプロセスを自動化する強力なAIアシスタントとエージェントを構築、デプロイ、管理しましょう。
信頼できるAIソリューションでビジネスの未来を構築します。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
事前構築済みのアプリケーションとスキルをカスタマイズする場合でも、AIスタジオを使用してカスタム・エージェント・サービスを構築し、デプロイする場合でも、IBM watsonxプラットフォームが対応します。