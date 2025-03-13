Manusは、初期のプロンプト以外に人間のインプットを一切必要とせずに、株式分析から旅行のスケジュール設定、保険の評価まで、幅広い複雑なタスクを迅速に実行でき、多くのユーザーを魅了しました。

「Manusは、モデルとチャットできる素晴らしいオートメーション・エクスペリエンスです。モデルは29のツールにアクセスでき、あなたのリクエストをオーケストレーションし、そのタスクをどのように実行しているかについて段階的なフィードバックを提供してくれます」と、IBMのディスティングイッシュト・エンジニアであるChris HayはThinkでのインタビューで説明しました。

ここ数カ月、多くの新しいAIツールや主要な機能がリリースされ、ユーザーをさまざまなタスクでサポートするエージェントの意欲が高まっていることを裏付けています（OpenAIのOperatorや、多くのLLMに最近追加されたさまざまなディープ・リサーチ機能など）。

「Manusは、詳細検索、ディープ・リサーチ、ブラウジングをうまく組み合わせています。他のツールにもアクセスできます」とHayは言います。

Manusの真のイノベーションは、多くの興味深いツール（エディター、ブラウザー、端末）をユーザーフレンドリーなエクスペリエンスに統合することかもしれません。Hayは、それが2年以上前にChatGPTが初めて公開された時によく似ていると考えています。その時初めて、コンピューター・サイエンスの学位を必要とせず、インターネットに接続できる人なら誰でもAIとやり取りできるようになりました。

Manusは、いくつかのAIモデル、特にAnthropic社のClaude、Qwen、Browser Use社のソフトウェアを使用して、AIエージェントがWebサイトにアクセスできるようにしています。Browser Use社は、それ自体がバイラルになることで、Manusが大ブレークした週の成功の余韻を楽しんでいます。

とはいえ、来週になってもManusについて話す人はいるのでしょうか。Hayは次のように予測しています。「1週間後には、誰かがManusをオープンソースだけで再現するでしょう。それは素晴らしいことだと思います。OpenAIがそれに対応するようになり、誰もが同等の体験をできるようになるでしょう。」