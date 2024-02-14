水道および廃水セクター（WWS）は、攻撃に対して非常に危険にさらされたサイバーセキュリティーの課題に直面しています。これに応えて、CISA、EPA、FBIは最近、この分野に対し、変動するサイバー成熟度レベルと潜在的なサイバーセキュリティー・ソリューションを掲げた共同ガイダンスを発表しました。

この新しいインシデント対応ガイド（IRG）は、サイバー・インシデント対応ライフサイクルの各段階における連邦の役割、リソース、責任に関する情報を水道セクターに提供しています。セクターの所有者とオペレーターは、この情報を使用して、インシデント対応計画を強化し、ベースライン基準を確立し、情報共有を強化できます。