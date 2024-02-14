水道および廃水セクター（WWS）は、攻撃に対して非常に危険にさらされたサイバーセキュリティーの課題に直面しています。これに応えて、CISA、EPA、FBIは最近、この分野に対し、変動するサイバー成熟度レベルと潜在的なサイバーセキュリティー・ソリューションを掲げた共同ガイダンスを発表しました。
この新しいインシデント対応ガイド（IRG）は、サイバー・インシデント対応ライフサイクルの各段階における連邦の役割、リソース、責任に関する情報を水道セクターに提供しています。セクターの所有者とオペレーターは、この情報を使用して、インシデント対応計画を強化し、ベースライン基準を確立し、情報共有を強化できます。
インシデント対応について、新しいIRGは次のような具体的な実践を概説しています。
米国の水セクターは、限られた資金と技術リソースしか利用できないため、「目標は豊富だがリソースは乏しい」と言われてきました。また、小規模なコミュニティーや地方コミュニティーにあるシステムは特に脆弱です。
最近のエネルギー・商業委員会の公聴会で、ジョージア農村水協会会長のRick Jeffares氏は、国内の地域水道システムの91%以上が1万人未満の人々にサービスを提供していると述べました。Jeffares氏によれば、小規模および農村部のコミュニティーではしばしば「規模の経済が限られ、技術的専門知識が不足しているため、複雑な連邦規制を遵守し、安全で手頃な価格の飲料水と衛生設備を提供することが困難」であることがよくあります。
Jeffares氏はまた、連邦資金を受け取り、自動機器の販売や設置を行うベンダーは、「ユーティリティーをサイバー攻撃からより適切に保護するために、EPAやその他の機関が確立した標準プロトコルに従う必要がある」と述べています。
この公聴会では、若者を参加させる必要性も強調されました。「Rural Waterは登録見習いプログラムを通じてこれを行っています。うまく機能しているので、さらに拡大したいと考えています。次世代の水道事業者は、より高いレベルのコンピューターとサイバー洗練度を持つようになると予想しています」とJeffares氏は言います。
間違いなく、国の水安全への取り組みの大部分は、財政支援にかかっています。2021年インフラ投資・雇用法により、人口1万人以上の地域社会にサービスを提供する公共水道システムに対するEPAの助成金として、5年間で2億5,000万米ドルが承認されました。この取り組みは、水システムのサイバーセキュリティー・リスクを軽減するプロジェクトを支援するために策定されました。
しかし、タコマ・ウォーター社のスコット・デュハースト最高執行責任者（COO）によれば、議会はこのプログラムに500万ドルしか計上していません。
デューハースト氏は議員に対し、「プログラムに完全資金を提供するか、少なくとも年間5,000万ドルの承認に近い予算を提供することで、それらのリソースを活用してサイバー防御を強化する水道システムの数が大幅に増加します」と述べました。
明らかに国の水供給がリスクにさらされています。保護への取り組みは、遅滞なく実行されなければなりません。