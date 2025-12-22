IBM watsonxでUFCのファン・エクスペリエンスを革新

今年、IBMとUFCはUFC Insights Engineの洞察エクスペリエンスを、 試合中の洞察も追加する予定です。この新機能が初めてお目見えしたのは、UFC322の第1ラウンド、マディソン・スクエア・ガーデンでのことで、Shevchenko氏はUFCで女性史上初のキャリア60テイクダウンを達成した時です。視聴者は、試合中の最初の洞察統計を含むスクリーンの左側に表示されるビジュアルでこれを直接確認することができました。この機能は、今後予定されている他の試合イベントでも表示される予定です。

「これまで私たちは試合前の洞察だけを行っていました。ですから、ライブでの洞察の作成は、私たちにとって大きな変化です」と、IBMのアメリカ地域ビルド・エンジニアリング担当主任マネージャーであるJonathan Collinsは、IBM Thinkとのインタビューで述べました。

新しい洞察パイプラインは、放送中にファンに、史上最高記録の更新や重要な統計などの興味深いデータ・ポイントを提供します。ファイターがノックアウトの史上最高記録を更新する寸前の状況にあると想像してください。新しいInsights Engineを使うことで、UFCの統計制作チームは、リアルタイムで記録が破られるかどうか、いつ破られるかについて、関連する洞察をすでにキューに入れているはずです。その洞察はUFCのコンテンツ放送チームに提供され、放送で共有されます。

「IBM watsonxで構築されたUFC Insights Engineは、ファンのために新しいリアルタイムの洞察を数秒で深く掘り下げて発見する複雑なAIパッケージです」と、TKO社のイノベーション担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントであるAlon Cohen氏は述べています。「AIツールを使用する人は誰でも、通常AIツールは深く掘り下げたり、速く動作したりできますが、その両方ではないことを知っています。しかし、これらの新しい試合中の統計データをIBMと連携させることで、私たちはInsights Engineを最適化して、その両方を実現し、真のゲームチェンジャーとなりました。」

「UFCのファンは非常に知識が豊富で、情熱を持っています。IBMのAIソリューション・アーキテクトであるAnand Dasは、IBM Thinkとのインタビューで、多くの私たちの公開洞察はファン向けで、多くはソーシャルメディアに投稿されているため、有益であると語っています。「ファンはどのような洞察を好んでいるかを私たちに伝え、私たちはそこから改良していきます。」