IBM watsonxでUFCのファン・エクスペリエンスを革新

ファイターの入場時には歌が流れ、そしてもちろん世界中に7億人を超えるUFCファンのために、そのファイターに関する重要な統計データが流れるというのは、格闘技のスペクタクルにおける象徴的な伝統です。11月15日にマディソン・スクエア・ガーデンで開催されたUFC 322では、Valentina Shevchenko氏が共同メイン・イベントでZhang Weili氏を圧倒し、UFC女子フライ級のタイトルを獲得し、テイクダウン記録を更新した際、オクタゴンのエネルギーが爆発しました。
2024年10月、UFCはIBMと提携し、洞察とストーリーテリングを通じてリアルタイムのファン・エンゲージメントを高めました。IBMとUFCは協力して、UFC Insights Engine、試合や選手に関する自動化された洞察を提供するAI搭載プラットフォームを構築しました。UFCの統計制作チームは、 UFC Insights Engineから重要なデータや興味深いストーリーラインを引き出すカスタムダッシュボードで作業しています。そのダッシュボード内で、IBM® watsonx Orchestrate搭載のAIエージェントを使用して、関連する統計を迅速に確認します。次に、IBMの生成AI Graniteモデルが自然言語でドラフト・コピーを生成し、統計制作チームがストーリーの角度をリアルタイムで迅速に形成するのに役立ちます。
今年、IBMとUFCはUFC Insights Engineの洞察エクスペリエンスを、 試合中の洞察も追加する予定です。この新機能が初めてお目見えしたのは、UFC322の第1ラウンド、マディソン・スクエア・ガーデンでのことで、Shevchenko氏はUFCで女性史上初のキャリア60テイクダウンを達成した時です。視聴者は、試合中の最初の洞察統計を含むスクリーンの左側に表示されるビジュアルでこれを直接確認することができました。この機能は、今後予定されている他の試合イベントでも表示される予定です。
「これまで私たちは試合前の洞察だけを行っていました。ですから、ライブでの洞察の作成は、私たちにとって大きな変化です」と、IBMのアメリカ地域ビルド・エンジニアリング担当主任マネージャーであるJonathan Collinsは、IBM Thinkとのインタビューで述べました。
新しい洞察パイプラインは、放送中にファンに、史上最高記録の更新や重要な統計などの興味深いデータ・ポイントを提供します。ファイターがノックアウトの史上最高記録を更新する寸前の状況にあると想像してください。新しいInsights Engineを使うことで、UFCの統計制作チームは、リアルタイムで記録が破られるかどうか、いつ破られるかについて、関連する洞察をすでにキューに入れているはずです。その洞察はUFCのコンテンツ放送チームに提供され、放送で共有されます。
「IBM watsonxで構築されたUFC Insights Engineは、ファンのために新しいリアルタイムの洞察を数秒で深く掘り下げて発見する複雑なAIパッケージです」と、TKO社のイノベーション担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントであるAlon Cohen氏は述べています。「AIツールを使用する人は誰でも、通常AIツールは深く掘り下げたり、速く動作したりできますが、その両方ではないことを知っています。しかし、これらの新しい試合中の統計データをIBMと連携させることで、私たちはInsights Engineを最適化して、その両方を実現し、真のゲームチェンジャーとなりました。」
「UFCのファンは非常に知識が豊富で、情熱を持っています。IBMのAIソリューション・アーキテクトであるAnand Dasは、IBM Thinkとのインタビューで、多くの私たちの公開洞察はファン向けで、多くはソーシャルメディアに投稿されているため、有益であると語っています。「ファンはどのような洞察を好んでいるかを私たちに伝え、私たちはそこから改良していきます。」
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
Insights Engineは、IBMのポートフォリオ全体のAI製品によってサポートされています。各IBM製品は連携して動作します。 watsonx.dataは生のUFCデータを合理化し、watsonx.aiは生データから洞察を抽出し、最終的にwatsonx.governanceの力を借りて、説明可能かつ透明性の高い方法で提供します。
試合中の洞察は、すべての関係者にとってUFCのエクスペリエンスを向上させるというUFCの目標の一部です。UFCのコンテンツチームと放送チームは、IBMのソリューションがいかに成功しているかを実感していると報告しています。インサイトの量は3倍に増加し、プラットフォームの立ち上げ以来、インサイトを生成する時間が約40短縮されました。
「試合前についても、私たちは常に改善を続けています」とCollins氏は語ります。「私たちには数多くのパイプラインがあり、放送とファン・エクスペリエンスの革新と改善を常に目指しています」UFCのInsights Engineはwatsonx Orchestrateの技術を用いて構築されており、UFCの研究者が複雑な質問を投げかけたり、トレンドを分析したりできる統合された会話型インターフェースを備えており、それをファン向けの個別洞察に変換できます。このオーケストレーションには、UFCの豊富な履歴データでトレーニングされた、IBM® GraniteやLlamaなどの主要なオープンソースの大規模言語モデル（LLM）を活用したテキストからSQLへのパイプラインなどの高度なツールが統合されています。
マディソン・スクエア・ガーデンでUFC 322に参加または視聴した世界中のファンは、最新の洞察機能を初めて目にしました。年間40回以上のライブ・イベントが9億5,000万世帯以上に放送されているため、UFCファンはすぐにこのソリューションの動作を実際に見ることができるでしょう。
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
このガイドでは、主要なユースケース、核となる機能、そして自社に最適なソリューションを選ぶためのステップ別の具体的な推奨事項をわかりやすく解説します。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。