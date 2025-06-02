AIに「考える」ことを学ばせる、小さな魚の脳

HHMI Janeliaのメイン研究室の建物は、ガラスと鋼鉄の船のようにポトマック川の樹木が生い茂った岸辺からそびえ立っており、その鋭角は周囲の緑の丘と水面を映す池によって和らげられています。内部では、自然光が開放的な共同作業スペースに注ぎ込み、カーブした廊下が特殊な顕微鏡検査室を結び、研究者たちがホワイトボードのスケッチや高解像度の脳スキャンが貼られた壁の近くにクラスターを形成しています。
バージニア州アッシュバーンにあるこうした検査室の一つでは、ゼブラフィッシュの幼魚の脳を立体的にレンダリングしたスクリーンが光っています。各ニューロンは光の点（ミニチュア銀河）として脈動しており、その発火途中の様子が高解像度の 3D で撮影されています。素人目には、水晶のドームに群がるホタルの群れのように見えます。しかし、Google の研究員であるJan-Matthis Lueckmann氏とその共同研究者たちにとって、それは瞬きにコード化された認知の作業マップなのです。それはパズルでした。そして、それを解決することで、脳と人工知能の両方に対する私たちの理解が変わる可能性があります。
「このボリュメトリックビデオ内の弾性変形を補正するような問題だけでなく、これらのニューロンの位置を確実に特定することも重要な課題でした」とLueckmann氏はIBM Thinkのインタビューに答えています。「この問題に対処するために、私たちはHHMI Janeliaの専門家チームと緊密に協力しました。カスタム設計の注釈プロトコルを使用して、約2,000のニューロンに手作業で注釈を付けました。」
AIシステムがより強力になるにつれて、研究者はインスピレーションを求めて生物学、特に進化の最も効率的なコンピューティング・マシンである脳に注目するようになっています。ZAPBench プロジェクトは、史上最も野心的な例の 1 つです。ニューラルの計算と予測の性質そのものを調査するために設計されたゼブラフィッシュの全脳データセットです。
しかし、物語は生物学にとどまりません。At IBM Researchでは、同様のひらめきがNorthPoleのような脳にインスパイアされたチップを生み出し、ニューロンの計算方法を模倣することで従来のアーキテクチャに挑戦しています。ZAPBenchのような取り組みが脳機能の原理を解明するにつれて、次世代のAIハードウェアに情報を提供する可能性があります。
この物語の中心となる ZAPBenchデータセットは、普通の脳スキャンではありません。これは、生きたゼブラフィッシュの脳全体の活動を2時間連続してキャプチャしたボリュメトリックビデオで、非常に細部までレンダリングされています。各秒間に、約70,000ニューロンのリアルタイムの輝きを追跡する3次元フレームが保持され、それぞれのニューロンが瞬時に点灯し、思考の爆発送信を示します。
この上品な言い回しでは、エンジニアリングの複雑さはほとんど伝わりません。このビデオは流動するランドスケープのようです。弾性変形、つまり組織の微細な変化によって歪みが生じ、データが歪んでしまいます。アルゴリズムは混乱します。そして、正確なマップがないと、各ニューロンが正確にどこにあるのかを把握するという最も単純な作業が骨の折れる作業になります。
それに答えるために、Lueckmann氏と彼のチームは人間の手に目を向けました。Janeliaの専門グループと協力して、約2,000のニューロンに手作業で注釈を付けました。これには、細胞をマークするだけでなく、やり取りするプロセス、つまり科学者と機械の間の一種の反復的な対話の中で、すべてのマークを改良することが含まれていました。「このプロセスでは、チーム間で複数回のフィードバックと改良が行われ、最終的にはカスタム・アルゴリズムのトレーニング・データが得られました」と彼は言います。
基盤が構築された後、アルゴリズムは残りの作業、つまり他の70,000のマッピングを行いました。これは単なる総当たりではありませんでした。これは、脳の次の動きを予測できる機械学習モデルの構築を開始するために必要な足場でした。
研究で使われたゼブラフィッシュは、単に水槽で休んでいるだけではありませんでした。自然環境の手がかりを模倣するように設計された、一連の仮想刺激、シミュレートされた電流、明滅する光、動く影にさらされていました。魚の尾部の筋肉活動を電極で記録しながら、その脳は光シート顕微鏡を用いてリアルタイムで画像化されました。透明なゲルの中に固定されたこの魚は、ニューロンが活動すると光るカルシウム指標を発現するように遺伝子操作されていました。この設定により、研究者は脊椎動物の脳全体にわたる視覚刺激と神経反応の両方を得ることができました。
ZapBenchには、活動データだけでなく、同じ魚の今後のコネクトームもシナプスのレベルまで含まれています。これにより、活動と構造の2つのバージョンを並べて、これまでにないレベルのモデリングが可能になります。この組み合わせにより、モデルは予測以上のことを実行できるようになり、説明もできるようになります。
他の2つの取り組みも、同様の意向を反映しています。Allen InstituteのMICrONSプログラムは、マウスの構造的および機能的脳イメージングを組み合わせ、高密度コネクトマップと神経活動パターンを提供して、視覚情報がどのように処理されるかを理解しています。彼らのデータセットは、解析モデルの脳、特に視覚野における構造と機能の関係に関する研究を促しました。
一方、カリフォルニア大学サンディエゴ校のBrain Observatoryは、行動するマウスの数千個のニューロンから記録したニューロピクセル・プローブからの大規模なデータを公開しました。ZAPBench ほど空間的に包括的ではないものの、この取り組みは行動と一致した貴重な時系列データを提供し、記憶過程のダイナミクスの予測モデリングの進歩に貢献しました。
ZAPBench が提起する本当の疑問は、ニューロンそのものに関するものではありません。それは、どのようにモデル化するかということです。
数十年にわたり、脳モデリングは時系列データに大きく依存してきました。これは、脳の複雑な3D構造を時間の経過とともに数値的な活動レベルにまで縮小することを意味します。よりシンプルで、コンピューティング・リソースが少なく、分析が容易です。
しかし、これにはトレードオフがあります。
「時系列データを取得するにはセグメンテーションのステップが必要です。最善を尽くしても、この規模ではある程度の誤差は避けられません」とLueckmann氏は説明します。ニューロンを分離してラベル付けするプロセスであるセグメンテーションは、本質的にエラーが発生しやすいものです。初期段階での小さなミスがモデル全体に影響を及ぼしかねません。
ボリューメトリックデータは別の道を提供します。ボリューメトリック・モデルは、3D画像を1D信号に縮小するのではなく、ビデオからアクティビティを直接予測することを目的としています。エンドツーエンドで、雑然としているが、エレガントです。
「ボリューメトリック・データを予測することで、セグメンテーションの必要性が直接回避されます」とLueckmann氏はIBM Thinkに語っています。「よりエンドツーエンドのアプローチを提供しており、これは機械学習アプリケーションで有利であることが多い特性です。」
テストでは、過去のアクティビティの短いコンテキストのみが与えられた場合、ボリューメトリックビデオモデルが時系列モデルを上回ることがわかりました。なぜか？その理由はまだ解明中です。しかし一つの可能性として、帰納的バイアスが挙げられます。ビデオモデルは本質的に、ニューロン間の空間的関係をより適切に保持します。
「現在、その根本的な理由を調査中です」とLueckmann氏は言います。「私たちの現在の仮説は、ビデオモデル固有の帰納バイアスにより、ニューロン間の関係を説明しやすくするというものです。」
ポイントは？ボリューメトリック・は計算負荷が非常に大きいことです。データを読み込むだけでも技術的な偉業と言えます。
「データの読み込みは、当社のビデオ・モデルにとって重大なエンジニアリング上の課題でしたが、時系列モデルではわずかな問題であり、実験をより迅速に行うことができます」とLueckmann氏は付け加えます。
実際には、この2つのモデリング・タイプは相反することはありません。これらは、次に何をするかを予測することで脳がどのように考察するかを理解するという共通の目標におけるトレードオフを表しています。
この頭脳と機械の融合は、理論上のものだけではありません。IBM ResearchのDharmendra Modhaと彼のチームは、推論用に設計された新しいタイプのAIチップ、 NorthPoleを開発しました。メモリとプロセッサ間で常にデータをやり取りするフォン・ノイマンのボトルネックに悩まされていた従来のチップとは異なり、NorthPoleはこれら2つを統合しています。これは脳のデジタル反射であり、メモリーと計算が絡み合っています。
このチップは、コンピューティングコアの横にメモリを直接埋め込むことでこれを実現します。220億個のトランジスタを搭載し、12ナノメートルノードのプロセスで製造されたNorthPoleは、ResNet-50のような標準的なベンチマークにおいて、主要なCPUやGPUの25倍のエネルギー効率で推論性能を発揮します。このアーキテクチャーにより、電力効率だけでなく、遅延とスペースの大幅な削減も可能になります。
ZAPBenchのデータから構築されたモデルは、次に何が起こるか、どのニューロンが活性化する可能性が高いか、いつ、そのパターンが脳領域にどのように波及するかを知ることができます。しかし、より深い疑問は残ります。これらの予測は、その予測を生成したシステムを理解していることを意味するのでしょうか？脳活動を予測できたら何が起こるのでしょうか？それは理解しているということなのでしょうか？Lueckmann氏によると、そうとは限りません。
「ZAPBenchは現在、使用するモデルの種類に制限を課すことなく、予測パフォーマンスを最大化することに重点を置いています」とLueckmann氏は述べています。
予測から説明への移行という、より野心的な目標が迫っています。そのためには、どのニューロンが作動するかだけでなく、その理由を知ることも必要となります。
そして、ここから事態はさらに野心的になります。活動データと並行して、Lueckmann氏の共同作業者は同じ魚の脳の構造データセットを編集しています。これはニューロンが何をしているかという話ではなく、ニューロンがどのように配線されているかという話です。
「私たちの共同作業者は、同じ魚からシナプス解決の構造データセットを取得しました」と彼は言います。「この構造データでは現在、脳内の個々のニューロンの形態を再構築するための処理が行われており、この作業は大規模な人間による校正によって補完されています。」
これは、生きた脳の文字通り配線図を意味します。予測モデルがその構造で強化されれば、例えばモデリングプロセスにおける制約や事前分布として活用することで、結果の解釈可能性が高まる可能性があります。次に何が起こるかを示すだけでなく、その理由を示唆するマップも必要です。
「たとえば、物理配線図をモデルの制約として組み込むなどして、予測モデルをこの構造情報で充実させることで、モデルの精度が高まるだけでなく、解釈しやすくなることを期待しています」とLueckmann氏は言います。
解釈可能性は重要です。AIが脳の解読に役立つなら、それは神経科学の勝利というだけではありません。それは AI 自体にフィードバックされ、私たちが想像もしなかった生物学上の青写真を提供してくれるかもしれません。
「真に大きな飛躍は、予測から真の機械学習への移行です」と彼は言います。しかし、今のところ私はこれを、AIそのものを直接進歩させる取り組みというよりも、主にAIを使って科学的理解を深める取り組みだと考えています。」
それでも、フィードバックループは起こり得ます。新しいAIの開発方法が神経科学の扉を開く可能性があります。そして、新しい神経科学の洞察がAIを再構築する可能性があります。
「ZapBenchベンチマークで考えられる最良の成果は、現在知られていない脊椎動物の脳機能の原理を発見するための足がかりとなることです」とLueckmann氏は言います。「もしそうなれば、そうした洞察がAIの新たな方向性を決定づけ、刺激を与える可能性も考えられます。」
ZAPBench は小さな魚から生まれたものですが、その影響はその規模をはるかに超えています。このデータセットは、脳の構造と活動の間の関係について前例のない扉を開き、研究者は以前はアクセスできなかった方法で認知と計算の基盤を調査できるようになります。
