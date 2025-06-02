AIに「考える」ことを学ばせる、小さな魚の脳

この頭脳と機械の融合は、理論上のものだけではありません。IBM ResearchのDharmendra Modhaと彼のチームは、推論用に設計された新しいタイプのAIチップ、 NorthPoleを開発しました。メモリとプロセッサ間で常にデータをやり取りするフォン・ノイマンのボトルネックに悩まされていた従来のチップとは異なり、NorthPoleはこれら2つを統合しています。これは脳のデジタル反射であり、メモリーと計算が絡み合っています。

このチップは、コンピューティングコアの横にメモリを直接埋め込むことでこれを実現します。220億個のトランジスタを搭載し、12ナノメートルノードのプロセスで製造されたNorthPoleは、ResNet-50のような標準的なベンチマークにおいて、主要なCPUやGPUの25倍のエネルギー効率で推論性能を発揮します。このアーキテクチャーにより、電力効率だけでなく、遅延とスペースの大幅な削減も可能になります。

ZAPBenchのデータから構築されたモデルは、次に何が起こるか、どのニューロンが活性化する可能性が高いか、いつ、そのパターンが脳領域にどのように波及するかを知ることができます。しかし、より深い疑問は残ります。これらの予測は、その予測を生成したシステムを理解していることを意味するのでしょうか？脳活動を予測できたら何が起こるのでしょうか？それは理解しているということなのでしょうか？Lueckmann氏によると、そうとは限りません。

「ZAPBenchは現在、使用するモデルの種類に制限を課すことなく、予測パフォーマンスを最大化することに重点を置いています」とLueckmann氏は述べています。

予測から説明への移行という、より野心的な目標が迫っています。そのためには、どのニューロンが作動するかだけでなく、その理由を知ることも必要となります。

そして、ここから事態はさらに野心的になります。活動データと並行して、Lueckmann氏の共同作業者は同じ魚の脳の構造データセットを編集しています。これはニューロンが何をしているかという話ではなく、ニューロンがどのように配線されているかという話です。

「私たちの共同作業者は、同じ魚からシナプス解決の構造データセットを取得しました」と彼は言います。「この構造データでは現在、脳内の個々のニューロンの形態を再構築するための処理が行われており、この作業は大規模な人間による校正によって補完されています。」

これは、生きた脳の文字通り配線図を意味します。予測モデルがその構造で強化されれば、例えばモデリングプロセスにおける制約や事前分布として活用することで、結果の解釈可能性が高まる可能性があります。次に何が起こるかを示すだけでなく、その理由を示唆するマップも必要です。

「たとえば、物理配線図をモデルの制約として組み込むなどして、予測モデルをこの構造情報で充実させることで、モデルの精度が高まるだけでなく、解釈しやすくなることを期待しています」とLueckmann氏は言います。

解釈可能性は重要です。AIが脳の解読に役立つなら、それは神経科学の勝利というだけではありません。それは AI 自体にフィードバックされ、私たちが想像もしなかった生物学上の青写真を提供してくれるかもしれません。

「真に大きな飛躍は、予測から真の機械学習への移行です」と彼は言います。しかし、今のところ私はこれを、AIそのものを直接進歩させる取り組みというよりも、主にAIを使って科学的理解を深める取り組みだと考えています。」

それでも、フィードバックループは起こり得ます。新しいAIの開発方法が神経科学の扉を開く可能性があります。そして、新しい神経科学の洞察がAIを再構築する可能性があります。

「ZapBenchベンチマークで考えられる最良の成果は、現在知られていない脊椎動物の脳機能の原理を発見するための足がかりとなることです」とLueckmann氏は言います。「もしそうなれば、そうした洞察がAIの新たな方向性を決定づけ、刺激を与える可能性も考えられます。」

ZAPBench は小さな魚から生まれたものですが、その影響はその規模をはるかに超えています。このデータセットは、脳の構造と活動の間の関係について前例のない扉を開き、研究者は以前はアクセスできなかった方法で認知と計算の基盤を調査できるようになります。