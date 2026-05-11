Think 2026で読み解く、AI対応にインフラストラクチャーが不可欠な理由

今週のThink 2026では、ビジネス・リーダーが、ますます現実味を帯びてきたある事実もう探りました。すなわち、AIが企業の中核に浸透するにつれて、その成功は、その背後にあるハイブリッド・インフラストラクチャーの強度と柔軟性に左右されるということです。この対話を通じて、AIの価値は適切なアーキテクチャーの上に構築されていることが明らかになりました。

環境全体の複雑さ、断片化されたアーキテクチャ、技術的負債の増大、セキュリティー、コンプライアンス、レジリエンスへの期待の高まりが、実験と実際の信頼性の高い大規模な成果との間に立ちはだかっています。

しかし、これらの課題のすべては、同じところ、つまりデータに行き着きます。

「AIで大切なのはデータであり、そのデータは至るところに存在するため、本質的にハイブリッドなデータと言えます」と、IBMのインフラストラクチャ担当シニア・バイス・プレジデントのRic Lewisは述べています。「データは宝の山にもなれば（中略）ゴミの山にもなり得ます（中略）選択したアーキテクチャによってその可能性は左右されるのです。」