その後、Shenoy氏は、実際の導入経験に基づく視点を共有しました。彼は、自身の組織（ブロンクスに拠点を置き、2億5,000万ドルを超える研究資金を扱う研究医科大学）について、「危険と隣り合わせの状態にある」と表現しました。

人間のアイデンティティは適切に管理されています。NHIは新たなフロンティアであり、その重要性は極めて高くなっています。研究室内で適切に管理されていないAIエージェントは、誰にも追跡されないまま、患者データに関する意思決定を行うAIエージェントへと変化してしまう可能性があります。

「AIエージェントは従業員のようなものであり、研究アシスタントのような存在です」と彼は述べました。「説明責任は、研究室の責任者や事業責任者にまで及ぶべきです。しかし、現状ではそうなっていません。」

それが、彼がIBMとの取り組みを開始した理由です。現在、Albert Einstein College of Medicineでは、IBM VerifyとHashiCorp Vaultを併用し、人間側にはVerify、アプリケーション側にはVaultを使用することで、エージェント型AIが組織全体へさらに拡大する前に、NHIを統合的に管理しています。

彼が他のリーダーに送ったアドバイスは率直なものでした。「これは私たちが取り組まなければならない問題です。見て見ぬふりをしてはいけません。私は誰かに指摘されるのを待つつもりはありません。規制当局が動くのを待つつもりもありません。これは適切なセキュリティー衛生であり、私たちが実施すべきことなのです。」

さらに詳しく知りたい方は、Bob Kalka氏とTyler Lynch氏によるオンデマンドWebセミナー「エージェント型IAMの実践：AIエージェントに最小権限と監査可能性を適用」をご覧ください。