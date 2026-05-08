AI対応のデータ基盤を構築するために必要なこと：Think 2026からの洞察

AIの実験を超えて変革的な成果を上げているのは、Marriott社やNationwide Building Society社だけではありません。AI導入を進めている企業は、その規模やAI導入の進捗状況にかかわらず、リアルタイムのコンテキストとガバナンスを通じて企業データの価値を活用するための措置を講じることができます。

企業は、大きな影響をもたらす可能性のあるユースケースの特定など、まずは小さな取り組みから始めることができます。Confluent社のAIプロダクト責任者であるSean Falconer氏が「根本的に異なるデータへのアプローチ」と呼ぶ方法を通じて、AI対応の基盤を構築し、後からドメインごとに拡張できるようにすることができます。

成功した企業は下流でデータを処理して管理するのではなく、「その問題をデータのソース、つまりデータが作成され、すでにストリーミングされている場所に近づけています」と、Brokaw氏のセッションに参加したFalconer氏は述べています。

「その結果として、これらの企業は、リアルタイムで再利用可能かつ汎用的なデータ製品の構築を実現しています。これらの完全な管理対象データの資産に、企業は必要なタイミングで即座にアクセスできます」と同氏は説明します。

データに対して適切にアプローチすることにより、現在の最も強力なAIテクノロジーの1つであるAIエージェントを駆動できます。例えば、Confluent社のJay Kreps氏は、フードデリバリーに関する顧客の苦情に対処するようにAIエージェントを設計することが可能だと説明しました。

「実際にソース・システムに接続して、このような情報やアプリケーション、データベースを取得してリアルタイムの変更をキャプチャし、寄せられている苦情の数々を受け取ることができます。さらに、その苦情を、顧客や配達員の詳細などを含むデリバリーについてのあらゆるコンテキストとリアルタイムで組み合わせることができます」と同氏は述べました。

その結果、エージェントは、払い戻しの発行や不正利用警告の送信など、重要な次のステップを決定するために必要な情報を入手することができます。

「最終的に、そのエージェントはビジネス全体で起こっていることの完全なコンテキストを把握しています。私たちが必要としていることだけで、私たちが望まないことではありません」とKreps氏は言います。「（それは）適切に管理され、適切に構造化されたデータであり、それに基づいて行動することができます」

さらに、エージェントによるリアルタイムの意思決定を支えているものと同じデータを、watsonx.dataを通じ、さらなる価値を提供できるよう他のインサイトにつなげることもできます。

「リアルタイムで流れているデータ、つまり行動の基盤となるデータを取り込んで、すべてのインテリジェンス機能と自然発生するさまざまな種類の質問に公開することができます」とKreps氏は説明します。「これを分析して、本番環境で実際に何が起こっているのか、エージェントが何をしているのか、どのようなタイプの顧客が利用しているのか、全体的な傾向はどのようなものか、などを把握することができます。」

「 watsonx.dataとの統合は素晴らしい成果を上げており、非常に大きな力となっています」とクレプス氏は述べています。