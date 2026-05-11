Bobはモデルに依存せず、すでに運用しているデプロイメント環境やテクノロジー・スタックと連携するように構築されています。IBMの研究によると、エグゼクティブの82% は、2030年にはAIの機能がマルチモデルアプローチに依存するようになると予想しています。BNP ParibasのCTOのJean-Michel Garcia氏は、火曜日にIBMのコンサルティング・オファリングおよび成長担当シニア・バイスプレジデントの Andy Baldwin氏とエージェント・オーケストレーションとガバナンスについて対談した際に、「私たちは、最善のストラテジーはミックスすることであり、ある時点で1つのベンダーや1つのチャネルに縛られないようにすることだと信じています」と語りました。「だからこそ、私たちはBobで実験を行っているのです。」

会議のIBM Partner Plus基調講演で、 Nexar,社のCEOであるZachary Greenberg氏は、そのオープンな姿勢が同社のイノベーションにどのように役立っているかを説明しました。IBM Bobは、Nexar社が「持つ非常に貴重なデータ・パイプラインを活用し、そのパイプラインを中心にエージェントを構築し、顧客に直接提供できるようにする」のを支援しました。

ここIBMでは、全世界の従業員の4分の1以上にあたる8万人以上の従業員が既にBobを利用しており、平均で45%の生産性向上を実現しています。ソフトウェアエンジニアにとって十分な堅牢性を持ちながら、ビジネスリーダーにとっても直感的に操作できるため、Nexar社（およびIBM）のような組織は、全員が同じシステムで作業できるようにすることでききます。「エンジニアからプロダクト・マネージャー、財務チームに至るまで、誰もがBobを活用してビジネスを大きく加速させています」とGreenberg氏は語っています。