企業に数十億ドルの損害を与える隠れたEメールの危機
そのEメールは、クライアントのスパム・フォルダーに振り分けられ、受信トレイに戻るまでに数か月かかりました。
そのEメールは、クライアントのスパム・フォルダーに振り分けられ、受信トレイに戻るまでに数か月かかりました。
Radek Kaczyński氏はメールを待っていた。それは受信されるはずでした。数分前に自分自身に送ったメールです。しかし、メッセージはまだ受信トレイに届いていませんでした。
Kaczyński氏は、Eメールを受信トレイに届ける専門家です。彼は、何千もの企業顧客のメーリング・リストを管理する新興企業Bouncer社のCEOである。クライアントと同様に、Bouncer社も売上の大部分をメール・キャンペーンに依存しています。しかし、同社は予期せぬ困難な時期を迎えていました。1年で最大の繁忙期であるサイバーウィークを前にして、Bouncer社は過去最大のEメール販売キャンペーンを実施しました。しかし、収益はなぜか横ばいでした。
これにより、Bouncer社の次のキャンペーンに大きな負担がかかります。そのため、最終的にテスト用のEメールが想像し得る最悪の場所、つまりスパム・フォルダーで見つかったとき、Kaczyński氏はがっかりしました。
Kaczyński氏がデータを掘り下げていくと、前回のキャンペーンが失敗した理由が明らかになり、マーケティング・チームの疑念が裏付けられました。何ヶ月もの間、コミュニケーションのストラテジーにおけるバックボーンである、Bouncer社の何千通ものEメールがクライアントのスパム・フォルダに届いていました。
「ポーランド語には、靴職人は穴あき靴を履いて歩く、という諺があります」とKaczyński氏はIBM Thinkのインタビューで語りました。顧客のメールがスパム・フォルダに送られないように支援する企業であるBouncer社に起こる可能性があるとしたら、誰でも起こる可能性があります。実際、その通りです。米国だけでも、未配達メールは年間600億米ドルの潜在的損失を生む可能性があり、正当なマーケティング・メールの6件に1件は受信者の受信箱に届かないのです。送信者がすべてのルールに従っている場合でも、スパムになる可能性があります。一度スパムメールとなってしまった場合、そこから抜け出すことは非常に困難になる可能性があります。
強力な配信可能性を維持すること、つまり、どのEメールが受信トレイに届くかを決定する不透明なアルゴリズム、フィルター、技術的基準について習熟することは、科学というよりも技術です。Google社にはYahoo社やMicrosoft社とは異なるルールがあり、各プロバイダーのポリシーはほとんど警告なしに変更される可能性があります。独立した活動家によってホストされているドメイン・ブロックリストは、一夜にして送信者の配信能力を損なう可能性があります。そして、必死の企業が解決策を模索する中、グレー・マーケットのアドレス・リスト、ストラテジー、従量課金制のアプローチ、その他のスネーク・オイル戦略は、正当なアドバイスを遠ざけてしまう可能性があります。
この問題は、Bouncer社のような企業にとってさえ、トラブルシューティングは十分に困難です。これは、組織が応答するリソースを持っていないEメール業界以外の場合、はるかに困難です。フリーランサー向け決済プラットフォームOutVoice社の共同設立者Issa Diao氏にとって、それはカフカ的な出来事だった。昨年、OutVoice社は約50,000人の購読者（このニュースレターもその中に含まれています）とジャーナリズムの機会を共有するニュースレター、Study Hall社を買収しました。購入から数か月後、Diao氏はニュースレターの開封率が約80％から10％に急落する様子を恐怖を感じながら見ていました。送信されたEメールがスパムになっただけではありません。フィッシング・アラートが添付されたものもあります。OutVoice社の4人の従業員は、どこに助けを求めればよいのかわかりませんでした。「誰もが『どうすれば良いだろうか？』と尋ねるだけです」とDiao氏は言います。「それに対する回答は『わからない』です」彼が知る限り、彼の唯一の選択肢は「Google社のフォームに記入して、文字通り虚空に向かって叫ぶ」ことでした。
OutVoice社の苦境はますます一般的になっています。データ整合性プラットフォームであるValidity社のレポートによると、2024年第1四半期から第4四半期にかけて、スパムとしてフラグが立てられるEメールの数はほぼ倍増しました。また、Mailgun社による2024年の調査では、送信者の48%がスパム・ボックスから逃れることに苦労していると答えています。一方、Eメールプロバイダーは圧力を強め続けています。今年4月、Microsoft Outlookは、大容量の送信者に対して「迷惑メール」フォルダを避けるための新しい要件を発表しました。そしてつい先月、アメリカのEメール・ユーザーの4分の3にサービスを提供しているGmailが、「コンプライアンス違反のトラフィックに対する取り締まりを強化する」と発表しました。これにより、新たな層の善意の組織を、受信者の迷惑メール・フォルダに追いやる可能性があります。
みんなスパムを減らしたいと思っています。しかし、ITリーダー、マーケティング担当者、中小企業の経営者は、集中砲火に巻き込まれていると述べています。企業のEメールがスパムにとどまると、営業チームはリードを失い、マーケティング担当者はROI目標を達成できず、ニュースレターからエンゲージメントが消えていきます。従業員は、個人のメールを同僚の受信トレイに確実に届ける際に苦労する場合さえあります。
このような状況を鑑み、Kaczyński氏は、Bouncer社は迅速に行動する必要があり、さもなくばまたしても苦しいホリデー・シーズンを迎えるリスクを背負うことになると認識していました。ビジネスの評判が高まっており、2025年のブラック・フライデーがすでに迫っている中、Kaczyński氏と彼のチームは答えを探し始めました。配信率の低さを修正する前に、その原因を突き止める必要がありました。
ダイヤルアップの時代からAIの時代まで、インターネットの一端、簡素な受信トレイは驚くほど信頼され続けています。推定3,760億通のEメールが毎日約46億人に送信されます。インスタント・メッセージング・アプリ、プロジェクト管理プラットフォーム、チャットボットなど、Eメール・キラーと思われるツールは、テクノロジーに精通したITリーダーの間でも、このテクノロジーの支配的地位にあまり影響を与えていません。半数近くが、社内外両方のコミュニケーションにおいて、他のどのチャネルよりも依然としてEメールに依存していると答えています。
しかし、この信頼性は苦労して獲得されたものです。スパマーとの戦いは何十年にもわたり繰り広げられてきたものです。
2000年代初頭、Eメールの受信トレイは危険な場所でした。2003年のPew世論調査では、回答者は胃が痛くなるようなリンクや写真の嵐について述べています。「まさに目を焼くほど恐ろしい画像の不協和音だった」と、2001年から影響力のあるSpam Referenceブログの編集者であるAl Iverson氏はIBM Thinkのインタビューで語りました。
Iverson氏や、同じ時代を過ごした人たちは、最初のスパム対策リポジトリ（侵害されたサーバーとそれに対応するIPアドレスのリスト）をいくつか作成することで反撃しました。これらの非公式でボランティアによって運営されていたリストは徐々に確立された組織へと発展し、最も有名なのはSpamhausで、現在では約45億の受信トレイを保護しているとされています。しかし、スパム対策アルゴリズムが洗練されるにつれて、善意の送信者と悪意のあるスパマーの境界線は曖昧になり始めました。
1998年に設立されたSpamhausは、リアルタイム・データとボランティアの世界的なネットワークを使用して、スパム・トラップ（送信者のサブスクライバー・リストに追加されると、送信者が許可なく購入した、または許可なく取得したことを示唆するEメール）などの手法を使用して、悪意のある行為者を特定します。ここ数年で、この組織はFBIとEuropolのサイバー脅威への対応を支援し、その評判をさらに高めている。Iverson氏によれば、Spamhausのブロックリストは非常に包括的なため、Apple社、Microsoft社、Yahoo社（Gmailとともに米国市場を独占）は、自社のスパム対策フィルターにこれを組み込んでいると考えられています。これは、Spamhausのリストに入れられると送信者に破滅をもたらし、受信トレイ内への配置をほぼ不可能にする可能性があることを意味します。
当然のことながら、サイバー犯罪者はSpamhaus の解体を望んでいます。しかし、 2021年の分析を行った研究者たちのような正当な批判者でさえ、Spamhausを含むオープンソースのブロックリストは、善意の送信者だけでなく悪意のある送信者も罰せられる鈍器のような道具となり得ると主張しています。数十件のTrust Pilotレビューがこれを裏付けており、あるレビュアーは7月にSpamhausが「過去8年間の私の仕事を単独で破壊し、30のドメインを信用失墜させた」と主張しています。一方、 2025年の論文では、研究者らは、監視対象のスパムトラップにわずか3通のEメールを送るだけで、Spamhausを騙して正規のメールサーバーをリストに載せることに成功しました。
その中で、Spamhausは企業にその決定に異議を唱える機会を提供し、組織の地位向上に役立つリソースを提供しています。また、偽陽性率は0.02%を誇っています。この数字を独自に検証することは難しいものの、最新のメールサーバーを通過するスパムの量を考えれば、例外的に低い数字でしょう。Iverson氏は、不完全ではあるものの、私たちの受信トレイを使い続け、迷惑メールが比較的少なくなるようにする上でこの組織は重要な役割を果たしていると述べました。
しかし、Web上には数十のあまり知られていないブロックリストが存在し、少なくともそのうちのいくつかは、対策を講じる必要があるとされる悪質な送信者に似ています。リポジトリは任意にIPアドレスを追加し、優先的にリストから外すために身代金を要求することがあります。たとえば、スイスのUCEPROTECTネットワークでは、送信者が高速化を希望するIPアドレスごとに89～449 CHF（約110～557米ドル）の手数料を請求します。SupedやTitanHQのようなサイバーセキュリティ企業は、これらの戦術が善意のアンチスパム組織の正当性を損なっていると主張しています。少数の主要なメールボックス・プロバイダーは、UCEPROTECTを使用してEメールをフィルタリングすることができますが、迅速な修正が見込まれているという事実は、脆弱な送信者を引き付けるのに十分です。
大手Eメール・プロバイダーは、独立したブロックリストと並行して、独自の機械学習を活用したフィルターを使い始めており、その多くは膨大な独自データ・コレクションを活用しています。たとえば2023年、Google社は隠し文字やテキスト操作を検出できる新しいテキスト・ベクタライザーを導入し、スパム検出率を以前のモデルより38% 向上させました。しかし、これらのシステムは完璧ではありません。今年初めには、Microsoft社のExchange Onlineが、多くのGmailからのEメールをスパムとしてフラグを立て、2024年には、Gmailが誤って一部のOutlookのアドレスをブロックしました。
送信者は主にスパム・フィルターに左右され、独自のドメインのヘルスを監視するメカニズムはほとんどありません。GmailとYahooのアルゴリズムは、スパマーが悪用しにくいように、意図的に不透明になっています。しかし、Bourcer社とOutVoice社が学んだように、これにより正当な送信者が「スパム刑務所」から抜け出すことが困難になっているのです。
透明性を向上させるための取り組みは、さまざまな要素が混在しています。Yahoo社の「Sender Hub」は、キャンペーンのパフォーマンスをトラッキングするための支援ツールで、10月には、配信可能性に関する2つの重要なシグナルであるスパム率とメッセージ配信率の表示を開始すると発表しました。しかし、Gmailが提供する類似サービスであるGoogle Postmasterは最近、ドメインとIPレピュテーションの共有を停止し（政治的に偏ったスパム・フィルターを使用しているという主張から身を守るためかもしれません）、組織がEメールの健全性を追跡するために使用する主要なツールの1つを取り上げてしまいました。
Google社では、一括送信者が再度機会を求めるフォームに記入できるようになっており、他のEメール・プラットフォームにも同様のアピール・プロセスがあります。それ以上に、組織は配信可能性の問題を独自にトラブルシューティングしなければなりません。フォーラムには、スパムに陥った原因を突き止め、プロバイダーの味方に戻る方法を探ろうとする、困惑したマーケティング担当者やITスタッフからの投稿があふれています。不幸な人々の中には、1年以上経った今でも返事を待っている人もいます。
昨年12月、ほとんどの企業が休暇に向けて仕事を終えますが、Bouncer社のチームは忙しく計画を立てていました。彼らはまず、自分たちの手順を遡って、配信可能性の問題が発生するまでの数カ月のEメールの行動を分析することから始めました。いくつかの手がかりが現れ始めました。
最初の問題は、十分なEメールを送信できないことでした。その年の初めに、同社は新しい顧客関係管理（CRM）プラットフォームに切り替えました。夏までの期間、同社は新しいシステムの統合に多忙で、通常の頻度でEメールを送信する余裕がありませんでした。そして2024年9月、Bouncer社は第4四半期の収益の柱としていた、大型ホリデー・セールを宣伝するための送信を強化しました。「私たちが全員に情報を提供し始めたのは、私たちのニッチ分野にある優れたものを活用してもらいたかったからです」とKaczyński氏は言います。
スパム対策アルゴリズムは一貫性を重視するため、突然の変化は、メールボックス・プロバイダーの疑いを引き起こすのに十分だった可能性があります。一方、スパム・レポートのわずかではあるものの顕著な増加から判断して、夏の間の低迷以来Bouncer社のメッセージを受け取っていなかった一部のサブスクリプション登録者は、そのEメールを認識せず、スパムとしてフラグを立てていました。
最後に、Kaczyński氏は、Bouncer社は新しいCRMを使用していたため、メールボックス・サービスでは認識されていなかった新たなアドレスのバッチから新しいホリデーEメールを送信していたと述べています。これにより、Bouncer社が何か悪質な計画を立てているという印象をさらに強めました。
これらすべてには単純な説明が必要でした。新しいCRMプラットフォームの統合は、Bouncer社が想像していた以上に困難であることが判明したのです。しかし、スパム対策アルゴリズムでは、これらの不整合に対応できませんでした。
Eメール検証サービスとして、Bouncer社は検出作業において先手を打っていました。外部の企業では、スパムの問題を診断するのに非常に時間がかかることがよくあります。決済プラットフォームであるOutVoice社は、何が問題だったのかを一度も特定できないまま、3～4カ月間苦労していました。共同創設者のDiao氏は、いくつかの仮説を立てました。おそらくパートナーのコンテストに参加したり、アフィリエイト・マーケティング・リンクを試したりすることが、Study Hall社の失敗だったかもしれません。「しかし、正直に言うと、知る術はありません」とDiao氏は言います。「推測することしかできません。」
Diao氏は配信可能性の集中コースを受講しました。しかし、彼が読んだほとんどのソリューション（代替の事前設定されたドメインに一時的に切り替えるなど）には、膨大な量の事前計画が必要だと述べていました。
Google社に異議申し立てフォームを記入したものの、明確な回答が得られなかったと述べています。（Google社はコメントの依頼に返答しませんでした。）人間とのやり取りの場合、必要なのはわずか1～2分でした。理性を持った人間なら、Study Hall社が優れた実績を持つ、信頼できる送信者であることはわかるだろうと、彼は言いますが、彼の会社の苦境について相談できる人はいませんでした。
数週間Study Hall社から連絡がなかった購読者の中には、ニュースレターが侵害されたか、完全に閉鎖されたのではないかと考えた者もいたでしょう。Study Hall社は各送信メールで、サブスクリプション登録者に対し、スパム対策アルゴリズムが間違いを犯したことに気づくことを期待して、Eメールを安全であるとマークするよう求めました。しかし、読者の受信トレイに届くEメールはほとんどなかったため、多くの購読者は文字通りメッセージを受け取ることができませんでした。
Bouncer社は、同じようなフィードバック・ループに陥っていました。送信者がスパムに誘導されればされるほど、回避が困難になるのです。結局のところ、サブスクライバーに自分のメールが表示されない場合、開いたり、クリックしたりすることはできません。プロバイダーのアルゴリズムは、これをサブスクライバーがもはや関心を持っていないことを示すさらなる証拠と解釈します。「災害復旧の段階では、（購読者が）当社や当社の事業に共感せず、当社のサービスをもう必要としていないために関心を示さないのか、それとも当社のメールがスパムメールとして分類され、メールが届かないためなのかはわかりません」とKaczyński氏は言います。
Bouncer社は、問題の原因の可能性（技術的な変更と送信戦略の嵐が発生し、その結果、メールを開いてクリックする読者が減少したこと）を認識していましたが、次のホリデー・シーズンまでに送信戦略を刷新する必要がありました。Kaczyński氏は、配信可能性は一朝一夕に修正プログラムを適用できるものではないことを知っていました。バックアップ・プランを実行する時が来ました。
ブラックボックス型のスパム・アルゴリズムがますます難解になる中、かつてはあまり知られなかった配信可能性業界は爆発的に成長し、デリバビリティ・ツールの市場規模は2030年までに19億米ドルに達すると予想されています。英国とヨーロッパ各地におけるいくつかの主要な配信サミットの共同設立者であるAndrew Bonar氏は、彼と他のほんの一握りの人たちが配信を専門としていた20年前を思い出します。今やそれは当てはまりません。「最近では誰もが配信可能性の専門家です」とBonar氏はIBM Thinkに語りました。
しかし、現在LinkedInに点在するすべての配信可能性関連インフルエンサーにとって、ギミックと賢明なアドバイスを区別することは驚くほど困難な場合があります。たとえば、いわゆる「ウォームアップ・サービス」は、送信と開封をシミュレートし、偽の加入者からの現実的な返信を追加して、送信者のEメールが頻繁に開封され、既読されているとメールボックス・プロバイダーのアルゴリズムに信じ込ませます。他のプラットフォームでは、フォーチュン500に選出されたとされるCEOのEメールのアドレス・リストなど、「検証済み」のEメールのリストを販売し、送信者に即時的な購読者の後押しを提供しています。
Kickbox社やValidity社などの業界リーダーによると、これらの疑わしい施策は短期的には成功するかもしれませんが、特にアルゴリズムの判別性能が高まるにつれて、読者の迷惑メール・フォルダー（および潜在的な法的問題）への近道となることがよくあります。業界のベテランであるIverson氏は、代わりに、ヘルス、コンテンツ、エンゲージメントなど、いくつかの基本原則に焦点を当てることをアドバイスしています。
技術的な健全性を向上させるために、送信者は、メールボックス・プロバイダーが自分の身元を検証する上で役立つ3つの暗号化手法を使用できます。送信者ポリシー・フレームワーク（SPF）は、送信者のIPアドレスが事前に承認されたサーバーのリストと一致することを確認します。DomainKeysで識別されたメール（DKIM）は、Eメールが特定のドメインから送信されたことを承認するデジタル署名です。最後に、ドメイン・ベースのメッセージ認証、報告、適合（DMARC）は、SPFまたはDKIMレコードを認証できない場合に応答する方法を受信サーバーに指示します。組織は、フィッシング、スプーフィング、スパムから保護するために、DNSシステムの3つのレコードをすべて公開します。
メールボックス・プロバイダーがこれらのレコードにアクセスまたは検証できない場合、配信可能性の問題が発生する可能性があります。たとえば、大規模なロールアウト後に送信者がそれらを更新することを忘れた場合などです。不完全なDNSレコードは、組織をEメールベースのハッキングやフィッシング詐欺にさらす可能性もあります。2025年のExclaimerレポートによると、Google社、Yahoo社、Microsoft社が大量送信者にSPF、DKIM、DMARCを義務付けているにもかかわらず、組織の3分の1しかSPF、DKIM、DMARCを実装していません。導入は増加していますが、これは一部の組織が、ミスアライメントのリスクを減らすことができる、自動化されたAI搭載のDNS保守ツールを採用しているためです。
ドメインも重要です。Beehiiv社、SendGrid社、Mailchimp社などのEメール・サービス・プロバイダーは、一般的に悪意のある行為者を排除し、多くのプロバイダーはクライアントが独自のサブドメインをカスタマイズしたり、スタンドアロン・ドメインを作成したりして、他のクライアントから評判を隔離します。しかし、メディアジャーナリストのSimon Owens氏が最近指摘したように、Patreonニュースレターに使用されている「patreon.com」のような共有ドメインを通じてニュースレターを送信するクリエイターは、悪意のある送信者がネットワーク全体の評判を傷つける可能性があり、うっかりお互いの配信可能性に影響を与えるリスクがあります。
コンテンツの問題は、たとえば、件名に「無料」を使用したり、高解像度の写真、リンク、絵文字をたくさん追加したりするなどの場合、配信効率を損なう可能性があるものの、Eメールの初期より程度は低いと、Bouncer社と提携経験がある配信可能性スペシャリストであるYanna-Torry Aspraki氏は、IBM Thinkとのインタビューで語っています。代わりに、開封率、登録解除、クリック数で測定されるエンゲージメントが、どの送信者がプレミアム受信トレイに配置されるかを決定する上で最も重要な役割を果たしていると言えるでしょう。ある意味、私たちの受信トレイはソーシャル・メディア・フィードに似ており、見たいEメールが上に表示され、一度も読んでいないEメールは隠されています。
エンゲージメント重視のアルゴリズムの優位性のおかげで、スパム対策フィルターの習得はこれまで以上に難しくなっているとAspraki氏は言います。組織は、読者がEメールを受け取ることを望んでいるか、適切なオーディエンスをターゲットにしているか、特定のメッセージが共感を生まない理由について、根本的な質問をしなければならなくなりました。これについてAspraki氏は、業種・業務が、今日においても盤石な配信能力を持っている理由の説明に役立つ、としました。例として、これらの業種は購読者にメールを開封してもらうことに特に秀でており、エンゲージメント・ベースのアルゴリズムはそれに応じて報酬を与えています。
高度な配信可能性戦術（送信者に応じて）には、アクティブでないサブスクリプション登録者を定期的に解約すること、読者を興味とエンゲージメント・レベルでセグメント化すること、エンゲージメントを高めるためにアンケートや投票などのインタラクティブな要素を取り入れること、一貫して送信することにより、受信者とEメール・プロバイダーがが何を期待されているかを知ることができます。新規のサブスクリプション登録者にサブスクリプションの確認を促し、使いやすいオプトアウト・ボタンを付けることで、配信可能性を向上させることもできます。
しかし、ドメイン・リポジトリであるNamecheap社のシニア・Eメール・マーケティング・マネージャーであるClinton Wilmott氏は、彼の会社ような大企業にとって、これらのストラテジーは上層部が賛同している場合にのみ有効であると述べました。2020年、Wilmott氏は、上記の手法の一部を使用して、Namecheap社の年間Eメールマーケティング収益を70%増やすことに成功したと述べています。最大のハードルは、技術的な制限、予算、知識の欠如ではなく、これらの変更が正しい行動であることを経営陣に納得させることでした。
たとえば、上級職は、Eメールの増加が売上の増加につながると考える傾向があります。しかし、ある時点を超えて高い頻度で送信すると、読者が登録を解除するようになり、配信可能性が低下する可能性があります。「経営陣の多くは、非常に懐疑的です」とWilmott氏は語りました。「また、多くの場合、自分はEメールを送信できるので、Eメールを理解していると信じています。『僕のママにメールを送れるんだから、全てわかってる。簡単だ』といった感じです。」
しかし、Wilmott氏でさえ解読できないコードがあります。一度スパムに遭遇すると、排除するための万能のソリューションはありません。Eメール・プラットフォームは、最新のスパム・スキームに対応するためにフィルターを常に刷新し、微調整しているため、ある日は機能していても、次の日には効果がないかもしれません。「学校では教えてくれません」とWilmott氏はIBM Thinkのインタビューで語りました。「それを見つけ出すために試行錯誤する感じです。」
新しい年の初めに、Kaczyński氏は同僚との会議を開きました。クライアントの受信トレイから外れた様子は把握していても、そこに戻る方法はわかっていませんでした。次のホリデーシーズンが目前に迫っているため、Kaczyński氏のチームは、サードパーティの配達効率機関に支援を求める時期が来たことに同意しました。同機関は監査を実施し、厳しくも必要ないくつかの変更を推奨しました。
Bounder社は、エンゲージメントをやめたサブスクリプション契約を振り向かせる必要がありました。マーケティング・メール、取引メール、企業メール用に個別のサブドメインを作成し、1つの通信チャネルでのスパム問題が他の通信チャネルに連鎖できないようにします。そして、大量のEメールを一斉に送信するのではなく、時間的制約のないメールを数日にわたって少しずつ送信しました。
同社は2～3週間以内にオーディエンスとのコミュニケーションを再び開始できるようになり、数カ月後には通常の送信量に戻りました。本当の意味でのテストは、2025年ブラック・フライデーに向けて行われ、前年に逃した売上を取り戻すチャンスが確保されていました。
一方、OutVoice社は、望んでいたクロージングを実現することはできませんでした。代わりに、配信可能性の問題に直面している多くの組織と同様に、同社は嵐を乗り切り、スパム対策アルゴリズムが疑いを持たない別の被害者に移るのを待つだけでした。
数カ月後、Study Hall社は奇跡のように、以前にかかっていたフィッシング警告が表示されずに、購読者の受信トレイに再び表示されるようになりました。Diao氏は、サブスクリプション・ユーザーが困難なパッチを乗り越えて継続してくれたことに安心していましたが、プロセスの進行状況には不満を感じていました。「同じことがまた起きないことを願っています」と彼は言います。「以前以上に準備ができているとは思いません。」
Diao氏は、メールボックス・プロバイダーがユーザーを危害から守りたいという理由で注意を怠っていることを理解しています。しかし、彼は、善意の企業が配信の緊急事態が発生した時にこれらのサービスと連携ための仕組みがもっと必要だと考えています。理想的には、送信者がより多くの手段（例：ヘルプライン）を持ち、自分の考えを伝え、メールボックス・プロバイダーが耳を傾けるようになるのが理想的だと彼は言います。「もし彼らがあのようにビジネスを破壊する権限を持っているなら、迅速に行われる控訴手続きが本当に必要だ」と彼は言いました。
それでも、善意の送信者と悪意のある行為者を分離するのは複雑だとIverson氏は言います。独立したスパム対策ブロックリストやEメール大手企業も、アルゴリズムを回避するためにAIやその他の新興テクノロジーをますます使用するようになっているスパマーへの対応に苦慮しています。スパム対策フィルターは時々、過度に修正して、善意の送信者をブロックしますが、それは、受信トレイが迷惑メールで溢れていた2000年代初頭の状態に戻ることかもしれません。「Eメールを優れた通信エコシステムとして使用し続けるには、多くの取り組みが必要です」と彼は言います。「アヒルの水面下の動きを見ることはできませんが、このエコシステムを機能させ続けるために、猛烈なパドリングが行われています。」
さらに、スパム対策フィルターは、一部の組織にとって送信ストラテジーを再考する必要がある警鐘となる可能性があります。「時には、彼らが実際に警告を発することで、サービスを提供してくれたことに気付くことがあります」と、配信可能性サミットの共同創設者であるBonar氏は言います。「スパムの苦情や配信停止の一つひとつは、何かが間違っているために起こり、実際、収益に悪影響を及ぼしています。」
今年のホリデーシーズンを迎えるまでの重要な数週間に、Kaczyński氏のスパム・フォルダはちょうど空の状態でした。加入者リストをほぼ半分に減らし、昨年とほぼ同じような販売促進をして、さらにホリデー・シーズンはまだ半ばだったにもかかわらず、このスタートアップはすでに前年比35％の成長（前年比5％）を記録しました。全体として、軌道に戻るまでにはほぼ1年近くの断片的な実験が必要でした。
「2024年、当社は流れに乗り遅れました」とKaczyński氏は言います。今回はまったく状況が変わります。「私たちが現在持っているすべての知識、経験、安全策、ルーチンに加えて、非常に優れた安定した基盤的配信性能により、私たちは1年で最大の繁忙期に波に乗ることができるのです。」
