新しい年の初めに、Kaczyński氏は同僚との会議を開きました。クライアントの受信トレイから外れた様子は把握していても、そこに戻る方法はわかっていませんでした。次のホリデーシーズンが目前に迫っているため、Kaczyński氏のチームは、サードパーティの配達効率機関に支援を求める時期が来たことに同意しました。同機関は監査を実施し、厳しくも必要ないくつかの変更を推奨しました。

Bounder社は、エンゲージメントをやめたサブスクリプション契約を振り向かせる必要がありました。マーケティング・メール、取引メール、企業メール用に個別のサブドメインを作成し、1つの通信チャネルでのスパム問題が他の通信チャネルに連鎖できないようにします。そして、大量のEメールを一斉に送信するのではなく、時間的制約のないメールを数日にわたって少しずつ送信しました。

同社は2～3週間以内にオーディエンスとのコミュニケーションを再び開始できるようになり、数カ月後には通常の送信量に戻りました。本当の意味でのテストは、2025年ブラック・フライデーに向けて行われ、前年に逃した売上を取り戻すチャンスが確保されていました。

一方、OutVoice社は、望んでいたクロージングを実現することはできませんでした。代わりに、配信可能性の問題に直面している多くの組織と同様に、同社は嵐を乗り切り、スパム対策アルゴリズムが疑いを持たない別の被害者に移るのを待つだけでした。

数カ月後、Study Hall社は奇跡のように、以前にかかっていたフィッシング警告が表示されずに、購読者の受信トレイに再び表示されるようになりました。Diao氏は、サブスクリプション・ユーザーが困難なパッチを乗り越えて継続してくれたことに安心していましたが、プロセスの進行状況には不満を感じていました。「同じことがまた起きないことを願っています」と彼は言います。「以前以上に準備ができているとは思いません。」

Diao氏は、メールボックス・プロバイダーがユーザーを危害から守りたいという理由で注意を怠っていることを理解しています。しかし、彼は、善意の企業が配信の緊急事態が発生した時にこれらのサービスと連携ための仕組みがもっと必要だと考えています。理想的には、送信者がより多くの手段（例：ヘルプライン）を持ち、自分の考えを伝え、メールボックス・プロバイダーが耳を傾けるようになるのが理想的だと彼は言います。「もし彼らがあのようにビジネスを破壊する権限を持っているなら、迅速に行われる控訴手続きが本当に必要だ」と彼は言いました。

それでも、善意の送信者と悪意のある行為者を分離するのは複雑だとIverson氏は言います。独立したスパム対策ブロックリストやEメール大手企業も、アルゴリズムを回避するためにAIやその他の新興テクノロジーをますます使用するようになっているスパマーへの対応に苦慮しています。スパム対策フィルターは時々、過度に修正して、善意の送信者をブロックしますが、それは、受信トレイが迷惑メールで溢れていた2000年代初頭の状態に戻ることかもしれません。「Eメールを優れた通信エコシステムとして使用し続けるには、多くの取り組みが必要です」と彼は言います。「アヒルの水面下の動きを見ることはできませんが、このエコシステムを機能させ続けるために、猛烈なパドリングが行われています。」

さらに、スパム対策フィルターは、一部の組織にとって送信ストラテジーを再考する必要がある警鐘となる可能性があります。「時には、彼らが実際に警告を発することで、サービスを提供してくれたことに気付くことがあります」と、配信可能性サミットの共同創設者であるBonar氏は言います。「スパムの苦情や配信停止の一つひとつは、何かが間違っているために起こり、実際、収益に悪影響を及ぼしています。」

今年のホリデーシーズンを迎えるまでの重要な数週間に、Kaczyński氏のスパム・フォルダはちょうど空の状態でした。加入者リストをほぼ半分に減らし、昨年とほぼ同じような販売促進をして、さらにホリデー・シーズンはまだ半ばだったにもかかわらず、このスタートアップはすでに前年比35％の成長（前年比5％）を記録しました。全体として、軌道に戻るまでにはほぼ1年近くの断片的な実験が必要でした。

「2024年、当社は流れに乗り遅れました」とKaczyński氏は言います。今回はまったく状況が変わります。「私たちが現在持っているすべての知識、経験、安全策、ルーチンに加えて、非常に優れた安定した基盤的配信性能により、私たちは1年で最大の繁忙期に波に乗ることができるのです。」