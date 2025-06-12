過去1年間で、人工知能はクエリーを実行するものから、静かに監視し、応答し、そしてますます学習するものへと閾値を超えました。その移行中に、AIをめぐる議論も変化を遂げています。もはやエンジニアや倫理学者だけの領域に留まらず、焦点はロボット開発、文化の伝達、人間心理にまで関係しています。
最近登場した香港の自宅からのビデオ通話に登場したコンピューター科学者のDeKai氏ほど、この変化を顕著に表した人はほとんどいません。慎重な強さで話します。黒いTシャツと長方形の眼鏡をかけた彼は、本や機器、ミュージシャンだけでなく科学者に囲まれて座っていました。彼のペースは思慮深く、コード言語とメタフォーの両方の言語に堪能でした。
彼の新著『Raising AI』では、人工知能を工業的な道具としてではなく、より発展的な現象として捉えるべきだという彼の主張が紹介されています。「私たちはこれらのシステムをプログラミングしているのではありません」と彼はIBM Thinkとのインタビューで述べました。「私たちは子どもを育てるように、彼らを育てているのです。」
香港科学技術大学の教授であるKai氏は、Web初の多言語機械翻訳システムの開拓に貢献し、Google翻訳のようなプラットフォームの基礎を築きました。最近では、彼が技術的に貢献しただけでなく、人工知能の影響を説明するために非常に人間的なメタファーを提供することで、ますます認識されています。AIは単に導入するテクノロジーではなく、私たちが育てる世代であると同氏は主張しました。
AIシステムはツールではなく子供であるという比喩は、人工知能に関する主流のストーリーから大きく引き離されています。代わりに、De Kaiは、技術的な進歩や経済的なユーティリティーだけに焦点を当てるのではなく、これらのシステムの長期的な文化的および心理的な影響を考慮するよう私たちに促しています。彼は、AIが社会を反映していると主張する研究者たちの運動が増えています。
「私たちは認知の一部をアウトソーシングしています」と彼は言います。「そして、私たちを監視しているシステムは、私たちが何を言うかだけでなく、私たちの行動を学習しているのです。」
De Kaiのフレーミングは、トランスフォーマーモデルやチャットボットが食卓の話題になるずっと前の10年以上前に登場しました。2015年に、彼はAIを機械的な進歩としてではなく、社会的な進歩として位置付ける講演を始めました。
「問題は、産業時代の比喩をまだ使用していることです。私たちは AIを蒸気機関やトラクターのように考えることができますしかし、もう筋肉の自動化はしていません。影響力を自動化しています。」
この産業用メタファーは、ビジネス・リーダーがAIを生産性向上、効率向上、コパイロットに説明する方法に最も顕著に表れます。しかし、DeKaiの懸念は、この言葉には現在進行中のより深刻な変化が隠されているという点です。「文化から学習するマシンを構築すると、その文化の一部になります」と彼はインタビューで言いました。「そして、自分たちがその一部になると、またそれを形作ることができます」
AIは受動的ではなく参加的であるというこの考えは、AIの整合性と倫理を研究する研究者の間で共感を呼んでいます。グーグル・ディープマインド・ロンドンの研究ディレクターであるシャキール・モハメッド氏は、AI倫理の未来は、AIシステムが人々や制度、社会的権力構造のネットワークからどのように生まれ、どのように影響を与えるかに焦点を当てた、関係性の説明責任にあると提唱しています。チューリング賞受賞の研究者であり、ディープラーニングのパイオニアであるヨシュア・ベンジオ氏は、人間の不確実性と共感を取り入れたAIモデルが必要であり、そのような能力がなければ、人工知能は人間のエクスペリエンスから根本的に切り離されたままであると主張しています。
DeKai氏は、課題はさらに広範囲におよび、好み自体は固定されていないと考えています。AIが観察する人間によってリアルタイムでモデル化されます。
「私たちは、システムの使い方を学ぶ上で、私たちから学習していることを認識する必要があります」と彼は言います。「そして、それは私たちが共創していることを意味します。」
このモデリングがどのように発生するかを説明するために、DeKaiは心理学、特に二重プロセス理論を挙げています。これは、認知を迅速で直観的な応答（システム1）と、より低速で決断を下す推論（システム2）に分割します。AIは、どちらかを模倣しようとする間を行ったり来たりしています。1980年代の記号論理システムは、システム2をモデル化する試みでした。今日のneural networksは、システム1に傾向しています。
「直感でルールを書くことはできません」と彼は言います。「そのためにはトレーニングが必要です。」
そのトレーニングは、現在では膨大なデータセット、つまり文書化、対話、記録された文化の痕跡を通じて行われていると彼は主張しました。指示に従う初期のAIとは異なり、現代のシステムは模倣によって学習します。彼らは、ソーシャル・メディアの投稿、ニュース記事、製品レビュー、パブリック・フォーラムを読みました。事実上、企業は社会化されています。
「私たちは今、空の頭脳を構築しているところです」と彼は言います。私たちは彼らを育成しています。」と語っています。
メタフォーは単なる整義ではありません。有害なコンテンツでトレーニングされたモデルは、有害な方法で動作する可能性があると指摘しました。
「スラーのフィルタリングやヘイトスピーチの編集だけではありません」と彼は言います。「それは、私たちが何を報酬を与え、何をコメントし、何を支持し、何に関与するかの根底にある構造にあります。それが暗黙のカリキュラムになるのです。」
このような間接学習は検知するのが困難であり、学習するのがさらに困難です。アレンAI研究所やパートナーシップ・オン・AIといった組織の研究者たちは、モデルの重みとアウトプットにバイアスや行動がどのように微妙に符号化されているかを調査しています。
Decai氏は、Microsoft社がユーザーからリアルタイムで学習するようにトレーニングされたチャットボット「Tay」を立ち上げた2016年の事例に遡り、この見解を説明します。24時間以内に、Tayは共創理論やヘイトスピーチや攻撃的な発言をするようになっていました。その返信は、Twitterでのやりとりを通じて得られたものでした。Tayは迅速にオフラインになりました。あまり知られていませんが、Microsoft社が異なる条件下で同様のモデルを中国でも展開し、そのシステムが人気のあるチャットボットとして繁栄したことはあまり知られていません。
「同じアーキテクチャー、異なる文化的環境」とDeKai氏は指摘します。「それが育成の力です」
学んだことは、常に未学習ではない、と彼は言います。「だからこそ、子供たちを育てるという比喩は非常に適切なのです。機能不全な環境で子供を育てれば、その結果は簡単に取り消すことはできません」。
今日の主要なモデルはすべて、教師あり学習と強化学習の組み合わせを使って、人間のフィードバックに基づいて訓練されています。AIモデルがどのように行動すべきかについて学習する内容のほとんどは、膨大なテキスト・コレクションに対する事前トレーニングから得られます。これらのテキストは、Wikipedia、Reddit、GitHub など、一般に利用可能な Web サイトから編集されています。
DeKai氏はこれらの方法に反対しません。むしろ、私たちは何が危機に瀕しているのかをもっと認識する必要がある、と彼は言います。「抽象的な公平性やバイアスだけではありません。重要なのは、私たちがどのような個性をモデル化しているかということです。」
企業の世界では、子どもとしてのAIの比喩は現実的な意味を持つ、とKai氏は語りました。AIシステムをデプロイする企業は多くの場合、精度、レイテンシー、スループットなどのベンチマークやパフォーマンスメトリクスに焦点を当てています。しかし、こうした対策は、より広範な社会力学を見逃す可能性があります。
「新入社員の受け入れについて考察する」と彼は言います。「マニュアルを渡して、放置するだけでは不十分です。メンターとペアリングしますあなたはその成長を監視します。あなたは価値観の模範です。」
一部の組織は、これを真剣に受け止め始めています。SalesforceとMicrosoftは倫理的レビューを実施しています。IBM がモデルの由来を詳述した AI ファクトシートを公開しました。しかし、DeKai氏は、これらの取り組みを前段階とみなしています。
「コンプライアンスを徹底するだけでは不十分」と同氏。「良心的でなくてはなりません」
同氏が懸念しているのは、エンタープライズAIは、場合によっては微妙な方法で作成者の文化を継承することが多いということです。採用を支援するために設計されたチャットボットは、性別のある言語パターンを吸収する可能性があります。金融ツールは、制度的偏見によって形成されるリスク許容度を反映する可能性があります。いずれの場合も、AIは誤った動作をしているわけではありません。それは学習です。
これらのシステムがアルゴリズムではなく、訓練中のエージェントであると仮定すると、枠組みが変わります。「AIを同僚や学生として考えると、その周りの行動が変わります。私たちは製品をツールとして扱うのをやめ、観察者として扱うようにしました。」と語っています。
DeKai氏にとって、AIに対する最も重要で目に見えない影響は、AIが処理するものではなく、決して示されないものです。
「誤情報には非常に注意が向けられていますが、欠落している情報についてはほとんど注目されていません」と彼は言います。
アルゴリズムによって、どの投稿が表示され、どの製品が推奨され、どのニュース記事が掲載されるかが決定される、とKai氏は語りました。その際に、目に見えないものを判断します。
「それはアルゴリズムによる検閲です」と彼は言います。「政治的抑圧という意味ではなく、認識の狭窄という意味での検閲です」
彼は、隠蔽を信じていないとすぐに答えます。しかし、彼はインセンティブについて信じています。「アルゴリズムがエンゲージメントのために最適化されれば、特定の種類のコンテンツが人々を魅了し続けることを学習するでしょう。価値を高めていきます。他のすべてが視野から外れます。」
その影響は累積的です。エンゲージメント・メトリクスによってフィルタリングされたデータでトレーニングされたモデルは、ニュアンスの違いよりも可視性を重視するように学習します。誰も意図的にそのように誘導しなくても、既存のフィードバック・ループの増幅器になる可能性があります。
しかし、この分野は急速に進化しています。Decai氏は、今後の変革の兆しを感じています。次は何をするのか尋ねると、彼は慎重に答え、推論の進歩やニューラル・ネットワークとシンボリック・システムを融合するハイブリッド・アプローチ、より効率的でカスタマイズ可能な軽量モデルへの移行を挙げました。
「問題は、より良いモデルを手に入れられるかどうかではありません。そのようにします。問題は、私たちがより良い教師になるかどうかです。」
彼は、研究コミュニティがこれを内部化し始めていることを期待しています。エージェント・システムの台頭、AI設計における長期記憶とコンテキストへの注目の高まり、調整メカニズムへの関心の爆発的な向上は、AIが持つ文化的フットプリントの拡大に対する現場認識を示唆しています。
それでも、DeKai氏は自己満足には注意を払っています。「私たちは、人間以外の心を育てた最初の世代です。素晴らしい特権ですそしてテストです」
彼はほとんどばつの悪そうな笑みを浮かべました。「彼らは私たちを見ています。それが彼らの学び方です。」
