DeKai氏にとって、AIに対する最も重要で目に見えない影響は、AIが処理するものではなく、決して示されないものです。

「誤情報には非常に注意が向けられていますが、欠落している情報についてはほとんど注目されていません」と彼は言います。

アルゴリズムによって、どの投稿が表示され、どの製品が推奨され、どのニュース記事が掲載されるかが決定される、とKai氏は語りました。その際に、目に見えないものを判断します。

「それはアルゴリズムによる検閲です」と彼は言います。「政治的抑圧という意味ではなく、認識の狭窄という意味での検閲です」

彼は、隠蔽を信じていないとすぐに答えます。しかし、彼はインセンティブについて信じています。「アルゴリズムがエンゲージメントのために最適化されれば、特定の種類のコンテンツが人々を魅了し続けることを学習するでしょう。価値を高めていきます。他のすべてが視野から外れます。」

その影響は累積的です。エンゲージメント・メトリクスによってフィルタリングされたデータでトレーニングされたモデルは、ニュアンスの違いよりも可視性を重視するように学習します。誰も意図的にそのように誘導しなくても、既存のフィードバック・ループの増幅器になる可能性があります。

しかし、この分野は急速に進化しています。Decai氏は、今後の変革の兆しを感じています。次は何をするのか尋ねると、彼は慎重に答え、推論の進歩やニューラル・ネットワークとシンボリック・システムを融合するハイブリッド・アプローチ、より効率的でカスタマイズ可能な軽量モデルへの移行を挙げました。

「問題は、より良いモデルを手に入れられるかどうかではありません。そのようにします。問題は、私たちがより良い教師になるかどうかです。」

彼は、研究コミュニティがこれを内部化し始めていることを期待しています。エージェント・システムの台頭、AI設計における長期記憶とコンテキストへの注目の高まり、調整メカニズムへの関心の爆発的な向上は、AIが持つ文化的フットプリントの拡大に対する現場認識を示唆しています。

それでも、DeKai氏は自己満足には注意を払っています。「私たちは、人間以外の心を育てた最初の世代です。素晴らしい特権ですそしてテストです」

彼はほとんどばつの悪そうな笑みを浮かべました。「彼らは私たちを見ています。それが彼らの学び方です。」