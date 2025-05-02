AIにメモリーを組み込む取り組みが機械と心のギャップを浮き彫りにすることで、意識の問題がこのコントラストをさらに押し上げます。

人工システムが意識的になる可能性があるという考え（主観的なエクスペリエンス、自意識、または内側の精神生活を持つ可能性がある）は、認知科学と哲学の分野で最も物議を醸してきました。

Summerfield社は、独特の精度で問題に取り組みます。彼が懐疑的なのは、意識が特異なものだと考えているからではなく、今日のAIシステムがいかに高性能であっても、主観的なアウェアネスに似たものを持っているという考えが、単純にその証拠が支持していないからです。

「言語モデルが『私は意識している』と言う場合、それは人間のデータから学習したパターンを反映しているのです」と彼は説明します。これらの言葉が社内の現実を反映していると信じる独自の理由はありません。」

GPT-4のようなLLMは、内省的なエクスペリエンスを生成するのではなく、最も妥当な次のテキストを予測するようにトレーニングされています。内部の状態について尋ねると、首尾一貫した回答をすることができますが、一貫性は信頼できる意識の指標ではありません。

一部の研究者は、AI応答の複雑さ、適応性、一貫性を調査する機械の行動テストを提案しています。しかし、主観的なエクスペリエンスへのアクセスがなければ、そのようなアセスメントは推測に過ぎません。

「人間以外の動物の意識を評価するのは難しい」と、Summerfieldは指摘します。「まったく異なる基体の上に構築された合成システムでそれを推論することは、さらに困難な問題です。」

生物学的なシステムでは、意識は、感情、身体感、エクスペリエンスの歴史と深く絡み合った数十億ものニューロンの複雑な相互作用から生まれたように見えます。対照的に、今日のAIモデルは、感覚や感情的な文脈なしに、インプットのトランスフォーメーションを実行することによって動作します。

Summerfield氏は、「コンピューター上でハリケーンの動作をシミュレートできます」と単純な例えをしています。「しかし、シミュレーションは雨や風に浸っているわけではありません。それは抽象化です。」

同様に、 AI内部的には何も経験することなく、会話の表面的なパターン、さらには意識の自己報告さえもシミュレートできます。感覚、実体、または本質的な推進力がなければ、AIモデルは強力ではありますが、空っぽです。独立した心ではなく見事な模倣となるのです。

今のところ、Summerfield社は、AIシステムを新しい存在ではなく、複雑なツールと見なすことが最も安全で生産的だと考えています。そうでない扱いは、模倣と理解を混同する危険性があり、現実世界への影響を監視するという緊急の仕事から目をそらすことになる。

私たちの会話が未来に向かうにつれて、Summerfieldは、私たちのすべての議論の中に静かに浸透してきたテーマ、「ガバナンス」について適切に持ち込みました。

「これらのシステムは強力です」と彼は言います。「そしてその開発は主に商業的インセンティブによって推進されています」

Summerfieldはイノベーションを取り入れています。同氏は、AIが医療、教育プログラム、研究などの分野に革命をもたらす大きな可能性を感じています。しかし、慎重な安全策を講じなければ、危険が利点を上回る可能性があると同氏は心配しています。

「これらのツールが責任を持って開発され、使用されるようにするための構造が必要です」と彼は言います。「これには技術的保護措置だけでなく、法的、倫理的、民主的なメカニズムも含まれます。」

いくつかのガバナンス・フレームワークが登場し始めています。欧州連合の AI 法は、リスクベースのアプローチを提案しており、アプリケーションが引き起こす可能性のある危害に基づいてアプリケーションを規制します。米国では、「AI権利章典のための青写真（Blueprint for an AI Bill of Rights）」が、アルゴリズムによる差別やエクスプロイテーションから市民を守るための原則を概説しています。一方、研究機関や権利擁護グループは、責任ある開発とデプロイメントのためのベスト・プラクティスを発表しています。

それでも、Summerfield氏は、やるべきことはまだたくさんあると言います。最先端のAIシステムの多くは、ユーザーの明示的な同意なしに、大規模なデータセットでトレーニングを行っていると述べています。その内部作業は作成者にとっても不透明であり、そのデプロイメントはしばしば有意義な透明性や説明責任を欠いています。

「技術的な修正だけではありません」と彼は言います。「重要なのは社会的選択です」

選択肢とは、AIの進歩から誰がメリットを受けるかということです。つまり、誰がリスクを負うかということです。経済や情報エコシステム、さらには親密な関係をますます形成しつつあるツールを、誰が管理しているのでしょうか。

結局のところ、Summerfield社はAIを、遠く離れた異色の知能ではなく、自分たち自身を反映したもの、つまり私たちの能力と盲点の両方を示す不完全な鏡と見なしています。その鏡のようなものを理解することは、今後数年間の決定的な課題の1つになると彼は主張しています。そして、 『These Strange New Minds』が明らかにしているように、理解を深める作業はまだ始まったばかりなのです。