イギリスのオックスフォードの灰色の朝、Christopher Summerfield氏は実験心理学部のオフィスで、本の文書を机の端に整然と積み重ねていました。繁忙期でした。人間の認知に関する研究、AIラボとの協力、そして充実した教育スケジュールの合間に、サマーフィールドは『 These Strange New Minds: How AI Learned to TalkとWhat It Means』という執筆の時間を作り出しました。
新しい本は、技術者も哲学者も長年にわたって解決できなかった問い、つまり機械が考察するとき、実際に何が起きているのかという問いについて、歴史の一部であり、マニフェストであり、思考の一部でもあります。
Summerfieldの本は重要な瞬間に届きます。GPT-4のようなマルチモーダルモデルの発表から、IBMのNorthPoleチップのような脳にインスパイアされた進歩まで、AIにおけるブレークスルーは、科学者、政策立案者、そして一般の人々の機械知能に対する理解を再構築しています。AIシステムの能力が向上するにつれて、AIが推論、計画、思考の能力を発揮するかどうかにかかわらず、その認知状況は、現代で最も緊急性と議論の激しい議論の1つになっています。Summerfield氏は、その中で「これらのストレンジ・ニュー・マインズ」の中で、AIの未来を把握するには、まず人間の推論の性質を理解し、生物学的な心と人工的な心の間の類似点と違いの両方を認識することが必要だと主張しています。
オックスフォード大学の認知神経科学教授であるサマーフィールドは、人間および人工システムがどのように学習し、情報を分類し、意思決定を行うかを研究するヒューマン情報処理(HIP)ラボを率いています。彼の研究は行動実験、計算モデリング、神経データ解析を組み合わせ、脳機能と機械学習の類似点を探求することが多いです。彼の研究は認知科学、AI、社会科学の交差点に位置しており、AIモデルが複雑化するにつれてこれらの分野はますます融合しています。
現在、実験心理学部はオックスフォードの科学エリアの端にある風化した建物群の中に設置されており、過渡期の空間のように感じられます。ホワイトボードには図表がびっしり描かれており、古い木材の匂いと新しい配線の匂いが不自然に共存しています。間もなく、Summerfieldと彼の同僚は、生成AIとガラスが輝く複雑な施設「Life and Mind Building」に移動する予定です。この施設では、清潔でモダンなファサードの後ろに、EEGスイート、スリープラボ、アイソメトリック・ルームが置かれています。しかし、オックスフォードがインフラストラクチャーを再構築しても、建物内の雰囲気は変わっていません。深刻で、ゆったりとした、人間やその他の心がどのように存在するのかを理解しようと人生を費やす人々の、静かな熱意が感じられます。
Summerfield氏は、研究室の外で、心理学、神経科学、AIを応用して学習と推論の基礎となる原理を調べる「ゼロから脳を構築する方法」というコースを受講しています。彼は、明確さとアクセシビリティーを重視することで知られています。AIに関する議論が技術的なサークルを超えて、より広範な一般の議論に広がるにつれて、その特徴はますます重要になっています。
インタビューでは、Summerfieldはリラックスしているようでありながらも、集中しているように見えます。彼の髪は手に負えない房になって上向きに突き出ており、アイデアを話し合うときは開放的で動きのある顔を形成しています。彼はシンプルな濃い色のセーターとワイヤーで縁取られたメガネを身に着けているので、洗練されたイメージを育むことよりも問題を解決することに関心があるように見えます。彼の後ろでは、矢印、方程式、図表が織りなすホワイトボードが朝の光をとらえています。
「このような決定的に相反する方法でAIをフレーミングする傾向があります」と彼は言います。「最適化学者は一方で、人間よりも賢いテクノロジーがもうすぐできると信じています。一方、懐疑的な人はAIを誇大広告と見なしています。企業が私たちをコントロールするために使用する単なるツールのひとつに過ぎません。」
最近の展開は、彼に仕事の視点と資料の両方を与えました。GPT-4、Claude、IBMのGraniteのようなモデルは、単に次の単語を予測する従来のシステムを超え、より広範な推論能力を示しています。研究者たちはまた、複数のAIシステムが連携したり競合したりしてタスクを解決するマルチエージェント・フレームワークの開発も進めています。このアプローチは、より複雑で新たな行動に向けた一歩と一部では考えられています。
一方、IBMのような企業は、脳にインスパイアされた設計を追求しています。たとえば、NorthPole チップ、生物学的ニューラル・ネットワークの側面を模倣するように構築されており、単なる計算能力よりもエネルギー効率と並列処理を重視しています。Summerfield社にとって、これらの取り組みは、従来のAI手法を規模拡大するだけでは不十分であり、生物学から生まれた新しいインテリジェンス・モデルが前進する道を指し示する可能性があるという認識の高まりを反映しています。
Summerfield社に、ChatGPTのような大規模言語モデル（LLM）が推論できるかどうか尋ねると、彼は迷うことなく、特定の境界内では可能です、と答えました。
「少なくとも限られた範囲の領域では、今日のAIシステムの推論能力は人間よりも優れています」と言います。
これは驚くべきことではないと付け加えました。機械は何十年も前から専門的な推論作業において人間の性能を超えてきました。それは、IBMのディープ・ブルーのようなチェス対戦システムではなく、1956年には早くもロジック・セオリスト・プログラムが、開発者が予想していなかった数学の定理の証明に成功しています。
今日のLLMは、単にファクトを取得するだけではありません。コードを生成し、エッセイを作成し、複雑な問題に対するソリューションを提案します。マルチモーダルAIとして知られる最新のAIでは、システムが画像、テキスト、音声、動画を同時に処理できるようにすることで、この能力をさらに拡張しています。開発研究者は、より包括的な形式の推論に近づけることを期待しています。
「ほとんどの認知タスクにおいて、モデルはほとんどの人よりも優れている」と、 Summerfield氏は言います。しかし、同氏は、依然として大きな制限が残っていると付け加えます。モデルは、感情のナビゲート、意図の推測、人間のやりとりの特徴である暗黙のニュアンスの把握など、より深い社会的理解を必要とするタスクで苦労することがよくあります。
「社会的交流は私たちの生存に不可欠です」と彼は説明します。「その世界ではモデルのトレーニングがありません。人間の社会的推論を非常に洗練させている動機や感情的な手がかりのいくつかが欠けているのです。」
最近の研究では、AIシステムが「心の理論」、つまり精神状態を他者に属性化する能力を発展させることができるかどうかをテストしようとしています。一部の実験モデルは、制御された環境におけるこの能力のヒントを示していますが、人間が毎日デプロイする階層化された直感的なメンタル・モデルには、AIがまだはるかに遅れているということに研究者は広く同意しています。
Summerfield氏は、今日のシステムは論理的推論の側面を見事にシミュレートできますが、自分たちが何をしているのかを真に理解しているわけではないと指摘します。彼らは世界のエクスペリエンスに根ざしており、これはどんな巧妙な促しでも完全には解消できない根本的な制約です。
そして、これらの違いの本質は、人間の思考のもう一つの重要な要素である記憶を考えるとさらに明確になります。
動機が私たちの考えに方向性を与えるのであれば、記憶は継続性を与えます。そしてここでも、機械は生物学的な心から大きく逸脱しています。
人間は複数の記憶システムを持っています。短期記憶は脳内の動的な電気的活動に依存しているため、人々は短期間にわたって情報を保持したり操作したりすることができます。対照的に、長期記憶にはニューラル接続の物理的な変化が含まれ、これは個人が数年にわたる、さらには数十年にわたって知識、エクスペリエンス、スキルを保持できる、遅い適応的なプロセスです。
認知科学では、研究者はエピソード記憶（個人的な出来事の記憶）、意味記憶（一般的な事実や概念）、手続き記憶（自転車の乗り方などの技能）を区別します。扁桃体などの脳構造に深く刻まれた感情的記憶は、生涯を通じて行動や意思決定を形作ります。
それに比べて、今日のAIモデルは、メモリーの取り扱いが大きく異なっています。LLMは固定コンテキストウィンドウ内で動作します。つまり、インタラクション中は一時的に情報を保持しますが、その後は破棄します。会話が終わると、システムのメモリがリセットされます。
Summerfield氏はこう言います。「言語モデルとやりとりしても、個人的な履歴は残りません。その情報が明示的に伝えられない限り、システムは、あなたが誰であるか、あなたが何を話したかを思い出すことができません。」
この制限は不便だけではありません。人間にとって、記憶は個人のアイデンティティの創造を可能にし、人間関係を深め、時間の経過とともに信頼、ニュアンス、共通の意味の発展を可能にします。これが欠けているAIシステムは、根本的にトランザクション的なものであり、現時点でのパターン・マッチングには優れていますが、永続的なコンテキストを構築することはできません。
一部の研究者はAIシステムに長期記憶を与えようとしています。OpenAI の Chat-GPT 用メモリのようなプロジェクトにより、モデルはセッション間で過去のやり取りを記憶できるようになります。アントロピック社は、より長い会話における文脈の一貫性を重視してクロード・モデルを設計したと述べている。ただし、これらのアプローチは初期段階にあるものであり、ユーザーのプライバシー、データ・セキュリティー、操作リスクに関して、技術的および倫理的に重大な懸念が生じています。
開発者が技術的なハードルを克服できたとしても、哲学的なギャップは依然として大きいものです。人間の記憶は、単なる事実のデータベースではありません。それは拡張可能で、感情的で主観的です。それは新しい経験とともに進化し、新しい意味を担います。
「人間において、メモリは単なるストレージではありません」とSummerfield氏は指摘しました。「それは、解釈です。それは、現在のレンズを通して過去を継続的に書き換えることです。」
それがなければ、AIには真に知的であり、真に人間であることの意味の中核となる要素が常に欠けていると同氏は言いました。
Summerfield氏は、人工システムの現在の限界にもかかわらず、思考マシンを構築する試みは、すでに科学者が自然知能を理解する方法を再構築しつつあると考えています。
「ある意味で、AIは存在証明として機能します」と彼は言います。「ある計算戦略が機械で機能するのであれば、生物学的なシステムでも有効である可能性があることが示唆されています」
最も顕著な進歩の1つは、比較的単純なニューラル・ネットワーク・アーキテクチャーが、大規模に拡張された場合、かつてははるかに洗練された設計が必要と考えられていた動作を生み出すことができるという発見です。ChatGPT、Granite、Claude などのシステムの基盤となるTransformer モデルは、大規模なパターン認識と一般化が統計的トレーニングのみから得られることを示しています。
この成功により、認知科学者は、人間がどのように学習し、推論し、一般化するかについての長年の理論を再検討するようになっています。特に、知能は複雑な象徴的なルールでハード・コーディングされなければならないという考えに挑戦します。代わりに、人間の推論の多くは、それ自体が膨大な量のデータとエクスペリエンスの下で動作する単純なメカニズムから生まれたのではないかと示唆しています。
最新のAIモデルは、馴染みのない問題に対する解決策を推測したり、完全な類似性を生じさせたり、適切な条件下では、メタ認知（つまり推論についての推論）の形態に参加することさえできるようになりました。開発者はこれらの機能を明示的にプログラムしませんでした。トレーニング・プロセスから自然に生まれたことは、人間の認知の柔軟性のいくつかの側面を反映しています。
しかし、Summerfield社は、施設比較に対してすぐに注意を払っています。脳とAIは抽象的なレベルでは似ているかもしれませんが、基盤となるシステムは根本的に異なります。人間の脳は、感情、動機、バイアスを認知の構造に深く組み込んだプレッシャーの下で進化したといいます。これらの主要な機能は、ほとんど機械システムにはない機能です。
「アルゴリズム・レベルでは顕著な類似点がありますが、基盤（インテリジェンスがインスタンス化される媒体）はまったく異なるものです」と彼は言います。
人間の考えは、純粋に論理的でも思想的でもありません。それは感情によって色付けされ、社会的文脈によって導かれ、生き残りと再現の必要性によって形作りられています。これらの複雑さの層により、AIモデルがその統計的優秀さにもかかわらず、完全には再現できない行動を生み出します。
それでもSummerfield氏は、AIの構築と研究のプロセスは、研究者がインテリジェンスとは何か、つまり単一の能力ではなく、多くの連動する機能から生じる出現現象なのです。
「私たちは機械について同じくらい自分自身について学んでいます」と彼は言います。
AIにメモリーを組み込む取り組みが機械と心のギャップを浮き彫りにすることで、意識の問題がこのコントラストをさらに押し上げます。
人工システムが意識的になる可能性があるという考え（主観的なエクスペリエンス、自意識、または内側の精神生活を持つ可能性がある）は、認知科学と哲学の分野で最も物議を醸してきました。
Summerfield社は、独特の精度で問題に取り組みます。彼が懐疑的なのは、意識が特異なものだと考えているからではなく、今日のAIシステムがいかに高性能であっても、主観的なアウェアネスに似たものを持っているという考えが、単純にその証拠が支持していないからです。
「言語モデルが『私は意識している』と言う場合、それは人間のデータから学習したパターンを反映しているのです」と彼は説明します。これらの言葉が社内の現実を反映していると信じる独自の理由はありません。」
GPT-4のようなLLMは、内省的なエクスペリエンスを生成するのではなく、最も妥当な次のテキストを予測するようにトレーニングされています。内部の状態について尋ねると、首尾一貫した回答をすることができますが、一貫性は信頼できる意識の指標ではありません。
一部の研究者は、AI応答の複雑さ、適応性、一貫性を調査する機械の行動テストを提案しています。しかし、主観的なエクスペリエンスへのアクセスがなければ、そのようなアセスメントは推測に過ぎません。
「人間以外の動物の意識を評価するのは難しい」と、Summerfieldは指摘します。「まったく異なる基体の上に構築された合成システムでそれを推論することは、さらに困難な問題です。」
生物学的なシステムでは、意識は、感情、身体感、エクスペリエンスの歴史と深く絡み合った数十億ものニューロンの複雑な相互作用から生まれたように見えます。対照的に、今日のAIモデルは、感覚や感情的な文脈なしに、インプットのトランスフォーメーションを実行することによって動作します。
Summerfield氏は、「コンピューター上でハリケーンの動作をシミュレートできます」と単純な例えをしています。「しかし、シミュレーションは雨や風に浸っているわけではありません。それは抽象化です。」
同様に、 AI内部的には何も経験することなく、会話の表面的なパターン、さらには意識の自己報告さえもシミュレートできます。感覚、実体、または本質的な推進力がなければ、AIモデルは強力ではありますが、空っぽです。独立した心ではなく見事な模倣となるのです。
今のところ、Summerfield社は、AIシステムを新しい存在ではなく、複雑なツールと見なすことが最も安全で生産的だと考えています。そうでない扱いは、模倣と理解を混同する危険性があり、現実世界への影響を監視するという緊急の仕事から目をそらすことになる。
私たちの会話が未来に向かうにつれて、Summerfieldは、私たちのすべての議論の中に静かに浸透してきたテーマ、「ガバナンス」について適切に持ち込みました。
「これらのシステムは強力です」と彼は言います。「そしてその開発は主に商業的インセンティブによって推進されています」
Summerfieldはイノベーションを取り入れています。同氏は、AIが医療、教育プログラム、研究などの分野に革命をもたらす大きな可能性を感じています。しかし、慎重な安全策を講じなければ、危険が利点を上回る可能性があると同氏は心配しています。
「これらのツールが責任を持って開発され、使用されるようにするための構造が必要です」と彼は言います。「これには技術的保護措置だけでなく、法的、倫理的、民主的なメカニズムも含まれます。」
いくつかのガバナンス・フレームワークが登場し始めています。欧州連合の AI 法は、リスクベースのアプローチを提案しており、アプリケーションが引き起こす可能性のある危害に基づいてアプリケーションを規制します。米国では、「AI権利章典のための青写真（Blueprint for an AI Bill of Rights）」が、アルゴリズムによる差別やエクスプロイテーションから市民を守るための原則を概説しています。一方、研究機関や権利擁護グループは、責任ある開発とデプロイメントのためのベスト・プラクティスを発表しています。
それでも、Summerfield氏は、やるべきことはまだたくさんあると言います。最先端のAIシステムの多くは、ユーザーの明示的な同意なしに、大規模なデータセットでトレーニングを行っていると述べています。その内部作業は作成者にとっても不透明であり、そのデプロイメントはしばしば有意義な透明性や説明責任を欠いています。
「技術的な修正だけではありません」と彼は言います。「重要なのは社会的選択です」
選択肢とは、AIの進歩から誰がメリットを受けるかということです。つまり、誰がリスクを負うかということです。経済や情報エコシステム、さらには親密な関係をますます形成しつつあるツールを、誰が管理しているのでしょうか。
結局のところ、Summerfield社はAIを、遠く離れた異色の知能ではなく、自分たち自身を反映したもの、つまり私たちの能力と盲点の両方を示す不完全な鏡と見なしています。その鏡のようなものを理解することは、今後数年間の決定的な課題の1つになると彼は主張しています。そして、 『These Strange New Minds』が明らかにしているように、理解を深める作業はまだ始まったばかりなのです。
