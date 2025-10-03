AIが銀行ビジネス・モデルの「ピラミッドを反転」させている方法：Sibos 2025

「AIは、私たちが知っているように、銀行業のあらゆる側面に影響を与えるでしょう」と、銀行および金融市場担当のIBMグローバル・マネージング・パートナーであるShanker Ramamurthy氏は、今週のSibos会議でMesse Frankfurtの会場から講演しました。
Ramamurthy氏は「銀行企業内でのAIの拡張」に関する講演の中で、先進的な金融機関がAIの実験から実行へとどのように移行しているかを説明しました。彼は、「CEOとCXOが夜も眠れなくなる3つのこと」に重点を置きました。それは、成長とパフォーマンス、コストと効率、規制コンプライアンスの姿勢とリスクの軽減です。AIはこれら3つすべての中心になると彼は説明します。
Ramamurthy 氏は、IBM の最近の調査2025 年の世界銀行・金融市場展望を引用し、今日の銀行業界における自己資本利益率 (RoE) の現実を強調しました。「世界中の銀行の総計では、資本コストを達成できていません」と同氏は言います。言い換えれば、一般的な銀行のRoEは、投資のリスクをカバーするために必要な収益率よりも低くなります。
Ramamurthy氏によると、このギャップは通常、銀行業では合併や買収によって解消されるという。したがって、彼は次のように説明しました。「今後3年間で、M&A活動がさらに増えると確信できます。米国のような成熟した市場では統合はすでに日常の一部となっており、今後さらに加速するでしょう」
銀行業界におけるもう1つの大きなテーマは、コストと効率の再考であると同氏は言います。コスト収益比率（営業コストと営業収益の比率）については「銀行が多くの作業を行ってこれらを解決するにもかかわらず、なかなか改善せずに停滞している」と語りました。彼はIBMがCIOを対象に実施した新しい調査「The 94% Core Banking Problem」のデータを引用しました。例えば米国では、コスト・インカム・レシオは62%と高く、欧州では54%程度、ラテン・アメリカやアジア太平洋地域ではさらに低い。「成熟した市場には多くのチャンスがあります」と同氏は言います。
リスク軽減とコンプライアンスの問題は「銀行が不釣り合いなほど投資を行っている分野です」とRamurthy氏は言います。その理由は明らかです。世界レベルでの規制強化です。「複数の管轄区域にまたがるグローバル銀行では、遵守すべき規制が世界中で12,000件もあるかもしれません」と同氏は言います。
さらに、生成AIは、より多くのソフトウェアの作成を可能にし、サイバーセキュリティー攻撃対象領域の拡大につながるとラママーシーは言う。
言うまでもなく、大規模で耐障害性のある量子コンピューティングはすぐそこまで来ている。IBMのアービンド・クリシュナCEOは、2029年までに利用可能になるだろうと予測している。Ramamurthy氏は、この大きな飛躍の潜在的な欠点の1つは、リスクを増大させる可能性があることだと述べています。「悪意のある攻撃者は、暗号化されたデータ（例えば、社会保障番号）を盗み、量子コンピューターが利用可能になるまで保管しようとしています。一方、量子コンピューティングは、価格の最適化、効率的なフロンティア・シミュレーション、リアルタイムのリスク管理など、従来のコンピューターでは効果的またはタイムリーに対処できない問題を解決することができ、さらに今後数年間に大きな機会をもたらします」
過去５０年間、Ramamurthy氏は「銀行のテクノロジー、人材、プロセスへの投資の約２／３から３／４はミドルオフィスとバックオフィスに集中し、残りはフロントオフィス、すなわち顧客、チャネル、エコシステム、プラットフォーム、パートナーシップに重点を置いています」と述べています。これはもはや持続可能ではない、と彼は言います。なぜなら、「複雑で柔軟性に欠ける、高価なテクノロジーと、モノリシックなシステムに支えられたプロセスが、変化を本当に困難にしてしまう」からです。
Ramamurthy氏は、それは昨日のモデルであり、明日の銀行モデルは「根本的に再考され」、「ピラミッドがひっくり返る」と付け加えた。生成AI、ハイブリッドクラウド、そして最終的には量子コンピューティングによってミドルオフィスとバックオフィスのプロセスが簡素化され、銀行は顧客の業務に集中できるようになります。「昨日のビジネス・モデルから明日のビジネス・モデルへの移行は選択の余地はありません」と彼は言います。
Ramamurthy氏によれば、AIテクノロジーの特徴の一つは、「私のキャリアの中で、他の業界が銀行よりもはるかに幅広く、急速にテクノロジーを採用しているのを見たときは初めて」であることです。金融機関が管理しなければならない独自のリスクと規制上のエクスポージャーを考えると、当然のことだと同氏は言います。とはいえ、変化は急速に進んでいます。The 94% Core Banking Problemによると、2028年までに90％以上がAIを導入する予定です。
「今は銀行業界全体にとって非常に興味深い時期です」と彼は言います。「ビジネスがテクノロジーを推進しているだけではありません。テクノロジーの機能が実際にビジネスストラテジーに影響を与えています」
金融機関がAI、特に生成AIから得られる最大のメリットはソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）であり、生産性は20％向上する可能性があるとRamurthy氏は言います。彼は驚くべき実例を挙げました。中南米とブラジルの大手銀行であるBradescoは、生成AIを活用して月間28万3,000件の顧客からの問い合わせを処理し、待ち時間を10分から数秒に短縮しました。
IBM の最も優れたケーススタディは、おそらく IBM 自身です。Ramamthy氏は「私たちは自分たちの料理を食べます」と言います。IBMは「クライアント・ゼロ」と自称し、クライアントに展開する前に社内でAI機能をテストしていると、彼は説明しました。これは素晴らしい成果です。IBMの従業員が提起したIT問題の86％以上が、生成AIツール「Ask IT」を通じて処理されています。一方、人事に関する問い合わせの94％は「Ask HR」が処理しています。結果として、「これは年間約45億米ドルの効率向上につながります」と同氏は言います。
これらの効率化により、IBMの従業員は以前よりも「2段階高いレベルで業務を遂行できるようになった」と同氏は言います。「その結果、従業員のスキルが向上し、仕事がより楽しく、生産的で、より価値のあるものになりました」
金融テクノロジー企業（フィンテック）は長年にわたり銀行と競争してきました。さらに手ごわい脅威は、いわゆる「テックフィン」と呼ばれる、金融サービス分野に参入するテック企業であり、Stripeのように金融会社から出発した新興企業とは対照的である、とラママーシーは言う。
Apple、Google、Alibabaはすべてテックフィンの例です。今後は、フィンテックとテックフィンの両方が「銀行のフランチャイズの最も収益性の高い部分の一部を追いかける」とRamurthyは言います。しかし、AIへの移行に関しては、銀行業にはそれらの競合他社では再現できない宝物が見えます。「この新しい世界では、銀行にとっての当然の公平な利点はデータです」と彼は言います。
ほとんどの生成AIモデルは、公開されているほぼすべてのデータをすでに収集しているが、銀行は非常に価値の高い独自データ、つまり顧客取引を取り巻く膨大なデータを持っていると同氏は言います。「金融機関の中では、データの 95% 以上が生成AIのコンテキストでまだ活用されていないと言っても過言ではありません」とRamamurthy氏は言います。
銀行業界が急速に進化するAIエコシステムで競争力を維持するためには、チャンスをつかむことが不可欠であるとRamamurthy氏は強調しました。「金融機関がそのビジネスモデルに向けて加速する機会は、ここにあります」と同氏は言います。
