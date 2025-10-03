AIが銀行ビジネス・モデルの「ピラミッドを反転」させている方法：Sibos 2025

金融機関がAI、特に生成AIから得られる最大のメリットはソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）であり、生産性は20％向上する可能性があるとRamurthy氏は言います。彼は驚くべき実例を挙げました。中南米とブラジルの大手銀行であるBradescoは、生成AIを活用して月間28万3,000件の顧客からの問い合わせを処理し、待ち時間を10分から数秒に短縮しました。

IBM の最も優れたケーススタディは、おそらく IBM 自身です。Ramamthy氏は「私たちは自分たちの料理を食べます」と言います。IBMは「クライアント・ゼロ」と自称し、クライアントに展開する前に社内でAI機能をテストしていると、彼は説明しました。これは素晴らしい成果です。IBMの従業員が提起したIT問題の86％以上が、生成AIツール「Ask IT」を通じて処理されています。一方、人事に関する問い合わせの94％は「Ask HR」が処理しています。結果として、「これは年間約45億米ドルの効率向上につながります」と同氏は言います。

これらの効率化により、IBMの従業員は以前よりも「2段階高いレベルで業務を遂行できるようになった」と同氏は言います。「その結果、従業員のスキルが向上し、仕事がより楽しく、生産的で、より価値のあるものになりました」