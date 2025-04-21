IBMチーフサイエンティストのRuchir Puriが語る、有用な人工知能の導入事例

ニューヨーク州ヨークタウン・ハイツにあるIBMのThomas J. Watson Research Centerにある彼のオフィスから、Puriは私に語りました。マンハッタンから北に約1時間のところにある木々に囲まれた丘陵地帯に囲まれた広大で近代的な構造を備えたこの建物には、科学的開発が目の前で行われる場所の静かな重みがあります。訪問者の通り道には、数式が描かれた青いネームプレートと、半分解かれた方程式が描かれたホワイトボードがあります。1960年代初頭に近代建築家のEero Saarinen氏によって設計されたこの研究所は、IBMの最も有名なブレークスルーの一部が生まれた場所です。Puriはここで何十年も働いてきました。

長い廊下と森林の風景は、長期的な思考が可能であるだけでなく、期待されていると感じられる場所です。Puriの仕事への取り組み方にぴったりの環境です。彼の言葉によれば、AUIへの移行は、方向性の転換ではなく、彼が長年追求してきた問いの継続でもありません。彼は、ソフトウェア開発用のAIツールなど、大規模で実用的な価値を示すシステムに長年にわたって惹きつけられており、そのようなシステムは、専門家だけでなく、コーディングを学ぶ初心者にとっても「驚くほど便利」だと語っています。このような幅広いアクセシビリティは、AIの本当の可能性を反映していると彼は主張します。

そして、モデルが現実世界の業務に組み込まれる場合、リスクは高いとPuriは言います。たとえば、銀行、運輸、医療では、小さなエラーが急速に連鎖する可能性があります。

「一般の人々は、次々と展開されたデモから誤ったアイデアを得たと思います」とPuriは言います。「ChatGPT、Midjourney、Sora、どれも素晴らしいものです。しかし、企業の世界では、数字のハルシネーションを起こしたり、規制を誤解することは許されません。正しくなければならないのです。」

この懸念により、IBMはハイブリッド・モデルを採用することになりました。不確実なシステムだけに依存するのではなく、モデルを計算器、検索API、構造化データ検証器などの検証済みツールと組み合わせてリスクを最小限に抑えています。これらのアプローチは人間のような認知を約束するものではありません。彼らは一貫性を目指しています。目標は、創造や会話の感性よりも、精度と監査可能性が重要な環境でAIシステムが信頼できるようにすることです。

「創造性が資産となるユースケースもあれば、それが負債であるユースケースもあります」と彼は言います。

Puriは、概念実証として、ソフトウェア開発と自動化におけるIBMの経験を挙げています。AIについて「驚くほど便利になっています」と言います。「これが日常生活の中で便利だと感じている開発者から、コーディングや何かを学んでいる学生まで、自動化されたコーディング・エージェントの助けを借りています。これは専門家だけでなく、あらゆる人々にとっても有用なものとなっています。」

彼は、多くの場合、非常に創造的で複雑なタスクと見なされるソフトウェア開発には、機械が取り組むのが難しいのではないかという一部の研究者の当初の疑問を思い出しました。「それは非常に困難な作業だと考えられていました」と彼は言います。しかし、ChatGPTのようなLLMや社内の専門モデルのおかげで、その前提は成立しませんでした。「それは私だけでなく、多くの人にとっても驚くべきことでした。」

Puriは、より大きな意味は、「現在ではすべての企業がソフトウェア企業である」ため、コーディングにおけるAIの有用性が、業界全体で幅広い関連性を持つことにつながる可能性があるということです。