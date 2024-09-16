こうしたサイバー攻撃がレストランのオペレーションに及ぼす影響はさまざまです。企業運営の一時的な混乱やシステム全体の技術機能の停止がデジタル注文に影響を与えたものもあれば、物理的な拠点の迅速な閉鎖につながったものもあります。侵害されるデータには、名前、社会保障番号、要因番号などの従業員情報や、財務情報が含まれることがよくあります。これに対応するため、影響を受けた企業は通常、影響を受けた人々に通知し、クレジット・モニタリングや個人情報盗難防止サービスを提供し、インシデント対応計画を実施し、サイバーセキュリティの専門家や法執行機関にシステムの復旧と安全確保を依頼する。

法的な責任も生じ、一部の企業は集団訴訟に直面しています。

大きなトレンドの1つは、レストラン取引におけるデジタル決済の増加です。現在、取引の約80%はデジタルであり、これはより多くのデジタル顧客データやその他の情報があることを意味します。

業種・業務の攻撃と同様に、これらの攻撃は高度化と頻度の増加を露呈させており、主にフィッシング、ランサムウェア、認証情報収集が多用されています。こうした攻撃は、従業員のEメール・アカウントや販売時点管理（POS）システムを標的にすることが多く、レストラン・スタッフの離職率の高さとサイバーセキュリティー意識の低さを悪用します。

レストラン侵害によるコストは増加しており、風評被害、業務の中断、顧客の信頼の喪失、法的罰則につながる可能性もあります。

大手チェーン企業に対する攻撃は報道されていますが、小規模なレストラン組織は、大規模なチェーンに比べてリソースや専門知識が不足している可能性が高く、多くの場合、消費者レベルのセキュリティツールを使用できるため、より脆弱です。主要な脅威アクターから保護するという目的には、対応していません。