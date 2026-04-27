最高AI責任者の台頭とROI

最高AI責任者は、企業において最も急速に増えている役職の1つかもしれません。Think 2026で発表されたIBM Institute for Business Value（IBV）の新しいレポートによると、2026年には調査対象組織の76%がCAIOを設置していると回答しており、2025年の26%から大幅に増加しています。、調査済みの組織の76%が2026年にCAIOを持っていると答えており、2025年の26%から増加しました。これはMetaやSalesforceのようなテクノロジー企業だけでなく、Heineken、WPP、Nike、CVS Healthのような企業にも当てはまります。こうした成長は、一時的な過熱のように見えるかもしれません。しかし、IBVは、最高AI責任者を置いている企業は、AI投資のROIが5%高いことを明らかにしました。それは、なぜでしょうか。

それを支えるテクノロジーと同様に、CAIOという役職もここ数年で成熟してきました。「以前の最高AI責任者は、AIを推進する伝道者のような、どちらかと言えば象徴的な存在でした」と、IBVのリサーチ・ディレクターであるJacob Dencik氏は、IBM Thinkのインタビューで述べています。「しかし今では、AIを活用した真のトランスフォーメーションを推進し、企業が実証実験から大規模な導入へ移行することを支援しています。」

Schneider Electricは、実装を重視する取り組みの代表的な例です。この世界的なエネルギー・テクノロジー企業は、生成AIが多くの企業に対応を迫るよりも前の2021年に、最高AI責任者の役職を設置しました。当初から、Schneider ElectricのAIリーダーシップに関する使命は、実験そのものを目的とするのではなく、業務への効果を重視することにありました。同社の最高AI責任者であるPhilippe Rambach氏がIBM Thinkとのインタビューで強調したように、Schneider Electricでは、「AIは常にテクノロジーではなく、ビジネス・ニーズから始まります」。

それでも、企業にこの役職が必要だと誰もが考えているわけではありません。調査会社AVOAの創業者兼CIO戦略アドバイザーであるTim Crawford氏は、CAIOの台頭を既視感のあるものと捉えています。同氏は、これを約10年前の最高デジタル責任者（CDO）の台頭になぞらえています。最高デジタル責任者という役職は企業で急速に普及しましたが、その成果はさまざまであり、特に外部からCDOを急いで招聘した企業では、その傾向が顕著だったと述べています。こうしたリーダーは、「ビジネスとの足並みが十分にそろっていなかった」ために苦労することもありました。一方で、デジタルトランスフォーメーションの中核的な責任は、多くの場合、再びCIOが担うことになりました。