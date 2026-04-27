最高AI責任者の台頭とROI

CAIOを設置している企業は、より高い成果を上げています。Heineken、Schneider Electric、IBMのリーダーが、その方法を説明します。
最高AI責任者は、企業において最も急速に増えている役職の1つかもしれません。Think 2026で発表されたIBM Institute for Business Value（IBV）の新しいレポートによると、2026年には調査対象組織の76%がCAIOを設置していると回答しており、2025年の26%から大幅に増加しています。、調査済みの組織の76%が2026年にCAIOを持っていると答えており、2025年の26%から増加しました。これはMetaやSalesforceのようなテクノロジー企業だけでなく、Heineken、WPP、Nike、CVS Healthのような企業にも当てはまります。こうした成長は、一時的な過熱のように見えるかもしれません。しかし、IBVは、最高AI責任者を置いている企業は、AI投資のROIが5%高いことを明らかにしました。それは、なぜでしょうか。
それを支えるテクノロジーと同様に、CAIOという役職もここ数年で成熟してきました。「以前の最高AI責任者は、AIを推進する伝道者のような、どちらかと言えば象徴的な存在でした」と、IBVのリサーチ・ディレクターであるJacob Dencik氏は、IBM Thinkのインタビューで述べています。「しかし今では、AIを活用した真のトランスフォーメーションを推進し、企業が実証実験から大規模な導入へ移行することを支援しています。」
Schneider Electricは、実装を重視する取り組みの代表的な例です。この世界的なエネルギー・テクノロジー企業は、生成AIが多くの企業に対応を迫るよりも前の2021年に、最高AI責任者の役職を設置しました。当初から、Schneider ElectricのAIリーダーシップに関する使命は、実験そのものを目的とするのではなく、業務への効果を重視することにありました。同社の最高AI責任者であるPhilippe Rambach氏がIBM Thinkとのインタビューで強調したように、Schneider Electricでは、「AIは常にテクノロジーではなく、ビジネス・ニーズから始まります」。
それでも、企業にこの役職が必要だと誰もが考えているわけではありません。調査会社AVOAの創業者兼CIO戦略アドバイザーであるTim Crawford氏は、CAIOの台頭を既視感のあるものと捉えています。同氏は、これを約10年前の最高デジタル責任者（CDO）の台頭になぞらえています。最高デジタル責任者という役職は企業で急速に普及しましたが、その成果はさまざまであり、特に外部からCDOを急いで招聘した企業では、その傾向が顕著だったと述べています。こうしたリーダーは、「ビジネスとの足並みが十分にそろっていなかった」ために苦労することもありました。一方で、デジタルトランスフォーメーションの中核的な責任は、多くの場合、再びCIOが担うことになりました。
一見すると、最高AI責任者の台頭は重複しているように思えるかもしれません。多くの企業では、CIO（最高情報責任者）、CTO（最高技術責任者）、最高データ責任者（CDO）、最高デジタル責任者（CDO）の職務範囲にAIが追加されています。しかし、企業がこの2年間で認識してきたように、AIは従来のテクノロジーとは異なる性質を持っています。AIは、影響範囲がより広く、進化のスピードがより速く、期待もはるかに高くなっています。
「AIは、他のほとんどのテクノロジーには見られなかった形で、企業全体に浸透しています」とDencik氏は述べています。同氏は、「主にIT部門の中で利用されてきたクラウド・コンピューティングやエンタープライズ・ソフトウェアとは異なり、AIには、すべての経営幹部やすべての従業員が、『AIは何をすべきか』『どれくらいの速さで価値を提供すべきか』について、それぞれ期待を抱く可能性があります」と述べています。
Schneider Electricでは、この幅広い影響範囲が、早い段階からこの役職の在り方を形作ることに役立ちました。同社は、AIを独立した技術部門として位置付けるのではなく、ハブ・アンド・スポーク・モデルを採用しました。つまり、戦略、標準、およびツールを担当する中央AIチームと、各事業部門に組み込まれた実行体制を組み合わせた形で取り組みを進めています。Rambach氏によると、このアプローチにより、AIを実際の業務上の課題に密接に結び付けながら、取り組みの分散や重複を防ぐことができます。
Crawford氏も、AIの断片化はリーダーにとって重要な課題であるとの認識を示しましたが、その課題に対応するために、すべての組織が独立したCAIOを必要とすると考えるべきではないと警鐘を鳴らしています。同氏によると、明確な説明責任と強力な部門横断的な連携体制が確保されていれば、AIに関する責任は、場合によってはCIOやCEOが担うこともできます。SAPやNikeなどの企業では、CAIOの役職を他の経営幹部の役職と兼任させています。例えば、SAPのPhilip Herzig氏はCAIOとCTOを兼任しており、NikeのAlan John氏はGlobal Head of Data and AIを務めています。Crawford氏によると、より重要なのは、AIを誰が担当するかではなく、AIが企業全体へと広がる中で、それを責任を持って導くために必要なリーダーシップ体制が組織に備わっているかどうかです。
さらに、Dencik氏は、理想と現実のギャップが広がっていることを指摘しています。企業はAIに多額の投資を行っている一方で、実証実験の段階を脱却できなかったり、その効果を測定できなかったりすることがあります。その結果、同氏によると、調整されないまま各部門に取り組みが分散するのではなく、「AIを実際のビジネス価値へと変換できる専任の組織能力」を構築する必要性が高まっています。そのため、企業はCAIOを任命するのです。
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このように中央で統括する権限が求められることが、多くの最高AI責任者が必ずしもテクノロジー部門の責任者にレポートするわけではない理由を説明しています。IBMの調査によると、多くの最高AI責任者はCEOや取締役会に直接レポートしており、このことは、AIがバックオフィスの課題ではなく、戦略的な経営課題としてますます位置付けられていることを示しています。
「重要なのは、ビジネス部門とテクノロジー部門の橋渡しをすることです」とDencik氏は述べています。「AIは、もはやテクノロジー部門だけの議論ではありません。」
Schneider Electricも、この役職を設置する際に同様の考え方を採用し、AIリーダーシップを、エネルギー効率、サプライチェーンの最適化、サステナビリティーの成果といったビジネス上の優先事項に意図的に結び付けました。Rambach氏によると、最高AI責任者の役割は、まずモデルやツールを選ぶことではなく、AIへの投資が、企業において改善効果を測定する必要がある分野と確実に一致するようにすることです。
専任のCAIOを置いている企業でも、その責任者が他の経営幹部と常に対等な立場で機能するとは限りません。Crawford氏によると、実際には、多くのAIリーダーは、CIO、CFO、COOと競合するのではなく、調整とガバナンスを担う権限を持つSVPや横断的な機能の責任者としての方が、より効果的に機能しています。同氏によると、最も重要なのは肩書きではなく責務です。つまり、適切な人材を集めて優先順位を設定し、実験を実施し、ガードレールを整備する能力です。
こうしたモデルはますます一般的になっており、多くの場合、AI評議会という形で正式に組織化されています。Crawford氏は、このような評議会は、意図的に部門横断型とし、見た目ではなく成果を重視すべきだと考えています。同氏は、「企業はCAIOをマーケティング戦略として利用すべきではありません」と述べています。「顧客は、AIを使っているかどうかを本当に気にしているわけではありません。重要なのは、その結果です。」
肩書きが急増しているにもかかわらず、最高AI責任者という役職は依然として広く誤解されています。懐疑的な人たちが冗談で言うような、プレゼンテーション資料に生成AIを取り入れることだけを担当する「最高ChatGPT責任者」ではありません。また、他の部門が先へ進む中で、規制対応だけに固執するコンプライアンス専任の役職でもありません。
実際には、この役職はその中間に位置付けられます。企業がAIの導入を急ぐ中、多くの企業は、何もしないことと同じくらい、過度な期待が信頼性を損なう可能性があることに気付き始めています。WPPの最高AI責任者であるDaniel Hulme氏は、そのリスクについて率直に語っています。同氏は、「新しいテクノロジーが登場するたびに、人々は非常に大きな期待を寄せます」と述べています。「そして、そのテクノロジーを、本来解決すべきではない問題に適用してしまうのです。」
現実に即した姿勢を維持することの重要性は、Schneider ElectricのAIリーダーシップが繰り返し強調してきたことです。同社は、ビジネス・ニーズから始めることで、雑音に惑わされずに済み、チームは新しさではなく成果に基づいてAI投資を正当化することが求められるとしています。
Crawford氏もこの懸念に同意し、今日見られる競争上のアピールの多くは「AIウォッシング」にすぎないと指摘しています。Crawford氏によると、顧客の視点では、価値の創出だけでなく、信頼も重要です。顧客は、より高度な製品やサービスを歓迎するかもしれませんが、データの不適切な利用は、そうした信頼をあっという間に損なう可能性があります。同氏によると、AIリーダーが学ぶべき教訓は、成功は技術的な高度さではなく、AIが企業の顧客サービスをどれだけ有意義に改善したかによって評価されるということです。
企業が、ビジネス、テクノロジー、およびトランスフォーメーションの経験を兼ね備えた人材を求める中、AIリーダーは社内から登用すべきか、社外から迎えるべきかについては意見が分かれています。一方では、AIトランスフォーメーションの成否は技術的な新規性よりも組織に対する深い理解に左右されるため、最も効果的な最高AI責任者は社内から登用されるべきだと考えられています。
早い段階でCAIOを設置したSchneiderでは、社内のリーダーを登用したことで、エネルギー管理、産業オートメーション、およびサステナビリティーにわたる既存のAIへの取り組みを集約できました。社内出身者ならではの視点により、AI施策を実際の業務上の優先事項に整合させるとともに、勢いを損なうことなくガバナンスを導入しやすくなりました。この考え方を支持する人々は、CAIOの主な役割は、AIを既存の業務の進め方に統合することにあると考えています。そのため、最適な候補者は経験豊富な社内人材であるとしています。
一方で、特にトランスフォーメーションを加速させたり、長年の固定観念を見直したりしたい企業にとっては、社外から人材を採用することには明確な利点があると考える人もいます。例えば、Heinekenが社外からSurajeet Ghosh氏を迎えたのは、AIの能力をほぼゼロから構築したいという考えを反映したものでした。さまざまな業界でAIを活用してきた経験を持つGhosh氏は、ビールメーカーであるHeinekenのグローバル・バリュー・チェーン全体にわたる重要な意思決定に、データ主導のアプローチを導入しました。このテーマについては、Malcolm Gladwell氏との「Smart Talks」ポッドキャストの最近のエピソードで詳しく語っています。社外からの採用を支持する人々は、外部人材は、企業が漸進的な改善にとどまることを避け、ROIをより厳格に管理し、実証実験から本番運用への移行を加速できると主張しています。たとえ企業文化への適応により急な学習曲線を伴うとしてもです。
Gladwell氏との「Smart Talks」で、Ghosh氏は印象的な事例を紹介しました。Heinekenの最高AI責任者に就任して間もなく、HeinekenとDos EquisのInstagram広告のROI分析を支援したというものです。この課題にAIを適用した結果、売上を30%向上させることができました。
CAIOの人材登用については、第3の考え方が広がりつつあります。専門家は、社内登用か社外採用かという議論よりも、その役職をどのように定義するかの方が重要だと主張しています。AIで着実な成果を上げている企業では、肩書きよりも組織体制の方が重要です。正式なCAIOという役職を設けている組織の方が優れた成果を上げているとしても、それは肩書きによるものではありません。違いを生み出しているのは、AIをどのように組織化し、ガバナンスを行っているかです。
研究者からCXOまで、多くの人が、最高AI責任者が成功するには、テクノロジー、ビジネス戦略、およびトランスフォーメーション管理に関する豊富な経験が不可欠であるという点で一致しています。これらの能力は、社内で育成することも、社外から採用することもできますが、組織への影響力と明確なメッセージを伝える力を兼ね備えていなければなりません。
IBM Thinkとのインタビューで、IBM Consulting Middle Eastのマネージング・パートナーであり、『2025 Chief AI Officer Report』の執筆者の1人でもあるLula Mohanty氏は、「AIを1人だけが担当すべきではありません。AIは組織全体で導いていく必要があります」と述べています。Mohanty氏によると、CAIOは最終的にはトランスフォーメーションのオーケストレーターであり、AIの導入、成果の創出、およびAIを組織に定着させることに重点を置く役割です。
IBMには最高AI責任者はいません。しかし、複数のIBM社員は、同社のトランスフォーメーションとオペレーション担当SVPであるJoanne Wright氏が、それに相当する役割を担っていると述べています。Wright氏は、同社のあらゆる業務領域の接点に位置しており、そのため、AIをどこに、いつデプロイすべきかを的確に見極めることができる独自の視点を持っています。事実上のCAIOかと尋ねられた際、Wright氏はIBM Thinkに対し、「そうでもあり、そうでもありません」と答えました。
同氏はさらに次のように説明しています。「私は、AIを活用して会社の業務の進め方を根本的に変革することについて責任を負っています。これには、お客様へのサービス提供、パートナーとの連携、労働力の管理、そしてこれまで膨大な人的労力を必要としていたプロセスの自動化が含まれます。しかし、私がAIを一人で担っているわけではありません。その代わり、IBMでは各リーダーがそれぞれのチームにおけるAI導入について責任を負っており、私の役割は、その障害を取り除くことです。Wright氏は、「私が誇りに思っているのは、AI戦略を事業戦略に深く組み込んだ運用モデルを構築できたことです」と述べています。「中央で全体を統括する役割がなければ、相互に連携しないソリューションが乱立し、断片化が進み、効果的に拡張できなくなります。」
ハブ・アンド・スポーク型の運用モデルを組織のAIへの取り組みの中核に据えているSchneider Electricでは、共通の標準、ガバナンス、およびガードレールを維持しながら、AIチームは迅速に取り組みを進めてきました。この役職に就いて5年が経過した同社のCAIOは、多くの新任のCAIOにはないものを備えています。それは、AIを大規模に、そして長期にわたって維持するために必要なことを示す実績です。
一方、WPPでは、マーケティング・サプライチェーンの観点からAIに取り組み、すでに確立された運用フレームワークの上に生成AIモデルを組み込んでいます。Hulme氏は、「それ以外の部分は変わっていません」と述べています。「生成AIは、それまで行っていたことを、さらに強化し、高度化しただけです。」
運用モデルを重視するこの考え方は、Crawford氏の見解とも一致しています。同氏によると、AIリーダーシップの本当の役割は、組織が適切な優先事項に集中し、迅速に実験を行い、成果の上がったものを拡大していくようにすることです。そして、ガバナンスやリスクへの対応では、「無謀なことをしない」ことも重要です。
企業がエージェントを本格的に展開するようになるにつれ、ガバナンスの重要性はますます高まっています。AIオーケストレーターとしての役割を担う人材を配置することと同じくらい重要なのは、その役割をオーケストレーション主導のガバナンスと組み合わせることです。このアプローチによって、制御の在り方が変わります。組織は、ポリシーを策定して各チームがそれを正しく解釈することを期待するのではなく、モデル、エージェント、そしてますます複雑化するエージェント・エコシステムにまたがるAIシステムに、ガードレールを直接組み込んでいます。
その成果はすでに目に見える形で現れています。現在、経営幹部の約10人中7人が、自社のチームが利用しているAIや、それらのシステムがどこで稼働しているのかさえ十分に把握できていないと認めています。一方で、オーケストレーション主導のガバナンスを導入している企業は、そのギャップを速やかに解消する傾向があります。こうした企業は、AI資産を完全に可視化できる可能性が2倍以上高く、透明性の高い文書を維持する可能性が169%高く、匿名化、影響評価、および厳格なアクセス制御によってデータを保護する可能性が132%高くなっています。
重要なのは、このような制御の強化がパフォーマンスを犠牲にするものではないということです。調査対象となった2,000の組織では、AIの異常による損失が29%少なく、生産性と収益の向上とともに、ROIも20%高いことが報告されています。
IBMのDencik氏は、こうした成果は、最高AI責任者の役割が、単独で責任を負う立場から、調整役へと今後も進化していく理由を示していると述べています。CAIOの有効性は、モデルの構築やポリシーの策定ではなく、イノベーションとガバナンスが設計段階から一体となって推進されるシステムをオーケストレーションすることに、ますます左右されるようになっています。AIが1人のリーダーでは手動で管理しきれないほど急速に拡大する時代において、オーケストレーション主導のガバナンスこそが、そのリーダーシップを持続可能なものにし、最終的には、拡張可能なAIと持続不可能な構想とを分ける要因となります。
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