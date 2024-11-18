研究によると、アクティブなランサムウェア・グループが56％増加

Searchlight Cyber社の脅威インテリジェンス責任者であるLuke Donovan氏は最近、このレポートの調査結果に関する追加の見解を得るためにインタビューを受けました。Searchlight Cyber社のメトリクス・レポートについて、Donovan氏は次のように明言しています。

「当社のランサムウェア被害者の数は、ランサムウェア・グループがダークウェブのリークサイトに掲載している組織によって主に決定されています。ランサムウェア・グループは他の多くの組織を攻撃した可能性があるものの、被害者を公開しないことを決定しているため、これらの数字にはいくつかの限界があります。

「反対に、ランサムウェア・グループは、評判を高めるために、実際に攻撃されていない組織を掲載している可能性が常にあります。しかし、これらの数字は、ダークウェブ上で活動している最も活発なランサムウェア・グループのことを大まかに示しています」