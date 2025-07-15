AIを使って消火活動を行う競争

消防士は最前線でチェーンソーやラジオを配備されているかもしれませんが、最終的にはまったく異なる種類のツールキットから助けが届くことを期待しています。南カリフォルニア大学では、消防署からはるかに離れた静かな研究室で、Hughes教授兼航空宇宙および機械工学教授のAssad Oberai氏が、対応者にこれまでに本当に経験したことのないもの、つまり先見性を提供しようとしています。同氏は、森林や人口の密集する郊外など、従来の物理ベースのモデルが困難になりがちな場所での火災の動きを予測するように設計されたAIモデルを開発しています。

「自然環境における山火事の拡大を予測する、かなり優れたモデルがいくつかあります」とOberai氏はインタビューでIBM Thinkに語りました。「しかし、ロサンゼルス周辺の丘のような、自然植生と住宅が融合する場所では、物理学は非常に複雑です。そこにAIが進むべき道があるのです」

Oberai氏によると、山火事にAIを使用する際の最大の技術的課題の1つは速度です。モデルは、初期対応者がストレス下でも解釈しやすい、迅速で実行可能な成果を提供する必要があります。また、機能的で信頼性の高いシナリオを作成しつつ、気象パターン、植生、地形の変化などの不確実性も考慮する必要があります。

「火災が次に何をするかについて単一の答えはありません」とOberai氏は言います。「しかし、優れたシステムでは、さまざまな可能性を示し、リスクをリアルタイムで理解することができます」

この考え方は、確実に未来を予測するのではなく、未知の部分を絞り込むことを目的としており、最初の対応者には、コイン投げよりも天気予報に近いものを提供します。これが機械学習と古い消防隊を組み合わせたPano AIのようなシステムの背後で約束されているもの、すなわち優れたビューです。

高層や人里離れた丘の中腹に設置されたPano AIのカメラは、60秒ごとに地平線をスイープし、山火事の煙の特徴をスキャンします。何かが疑わしいと思われる場合、その画像はアルゴリズムだけでなく、人間のアナリストのチームにも送信され、霧から火災をリアルタイムで分類します。火災を確認すると、システムはGPS座標、ライブビデオ、風速、気温を含む完全なアラートを作成し、消防署や緊急マネージャーに直接送信します。

目標は、単に速さであるだけでなく、信頼できるものになることです。誤報は、特に消防隊がすでに配備されている地域では、時間とリソースを無駄にします。Kastner氏によると、Pano AIのシステムは、山火事の煙と霧、蒸気、粉塵、その他の視覚的なノイズを区別するように訓練されているとのことです。アラートは早期かつ正確になるように設計されています。

「適切な対応にならない限り、スピードだけでは役に立ちません」とKastner氏は言います。「私たちは、現地の地形や条件に合わせて調整された、実行可能なアラートを提供することに重点を置いています」

視野範囲のオブザーバーや天気予報に依存していた初期の煙検知ツールとは異なり、今日のシステムは、膨大な画像、クラウド・コンピューティング、機械学習に基づいて構築されています。Pano独自のトレーニング・データセットには、オーストラリアの砂漠の乾燥地域からブリティッシュコロンビアの雪の森林まで、4つの火災シーズンの画像シーケンスが含まれています。その多様性は、システムがさまざまな条件下やさまざまなエコシステムで煙がどのようなものであるかを学習するのに役立つとKastner氏は言います。

しかし、火災自体は方程式の一部にすぎません。また、地形、燃料レベル、リアルタイムの環境データを使用して、火災が最も発生する可能性が高い場所を推定するためにAIも適用されています。場合によっては、ドローンやサテライト画像を使って事前に燃料源をマッピングすることもあります。他の分野では、送電線や乾燥した雷経路などの既知の着火地点を監視することが目標です。