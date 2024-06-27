事前対応型のサイバーセキュリティー・ポリシーは、スマートなだけではなく、不可欠である

サイバーセキュリティーに関しては、攻撃が始まった後にどのように阻止するか、そして攻撃が終わった後に回復する方法など、「後」に焦点を当てるのは簡単です。しかし、過去には事後対応型の対応はある程度機能していましたが、今日の世界ではまったく十分ではありません。

攻撃はかつてないほど激しく、被害が大きくなっているだけでなく、サイバー犯罪者は非常に多くの異なる攻撃方法を使用しています。Zscaler ThreatLabz 2024 Phishing Reportによると、2023年にはフィッシング攻撃が58%増加し、 Veeamの社のData Protection Trends Report2024 では、4分の3の組織が2023年に少なくとも1回のランサムウェア攻撃を受けたと報告されています。さらに、サイバー犯罪者は、脆弱性の発見と利用をはるかに簡単にするAIベースのツールに目を向けるようになっています。

その結果、多くの組織がサイバーセキュリティーに関するアプローチを変更しています。脅威が出現したときに行動を起こすのを待つのではなく、組織は現在、事前対応型のサイバーセキュリティー戦略を策定しています。事前対応型のサイバーセキュリティーとは、脅威が出現する前にストラテジーとプロセスを導入し、脆弱性と攻撃のリスクを軽減することを意味します。このアプローチは、攻撃が起きようとしているとき、またはごく初期の段階で攻撃を発見するのにも役立ちます。