領土の防衛のための準備

テクノロジービジネスでは、「アジャイル」はよく知られた概念であり、古い仕事のやり方は実証済みの例に裏付けられたイノベーションに圧倒されます。紙から電子、そして統合デジタル・システムに移行した組織は、大幅に効率が向上しています。郵便での住宅ローンの手配を想像してみてください。

しかし、移行する中で、軍は非常に多くの独立したシステムを蓄積してきました。先進国であっても、多くの防衛部門は、複数の記録システムを持っていると報告しています。これらのソリューションを統合し標準化するためのコストと複雑さは、控えめに言っても困難になる可能性があります。「うまくいっているのに、なぜ手間をかけるのか」という意識が根底にあります。

防衛の政治に関係なく、すべての軍隊はより高い効率性を実現することを望んでおり、バックオフィスの管理に費やすたった1ポンドが戦術の効率を低下させます。統合とデジタル・トランスフォーメーション・プログラムが何千もの成功を収めたことから明らかなように、テクノロジー部門は、機能の強化につながる影響力のある成果を生み出すことができます。

たとえば、比較的小規模なデプロイメントの計画と物流でも、数週間にわたってスタッフが必要となる場合があります。初期の軍隊や人員の見積もりは、物資、輸送、消耗品、負傷者後送後送などに波及し、作戦の変更によっては数千時間の再作業が発生します。しかし、商業分野では、AIはすでに広範なサプライチェーン、在庫、調達、製造を変革し、変化する市場にほぼリアルタイムで対応する能力を生み出しています。