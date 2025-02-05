領土の防衛のための準備

現在の紛争を背景に、英国は当面の将来に影響を与える現実的な軍事的決定に直面しています。Ed GillettとCol Chambersは、ヨーロッパの戦後の平和が粉々になる前に、業界と政府は準備の考え方に切り替える必要があると主張しています。
「英軍に対する私のビジョンは、『不当な戦い』に対処する統合部隊を備える第5世代地上軍を配備することです。この文脈では、第5世代軍は人工知能や自律システムなどの高度なテクノロジーを活用して、すべての領域からのデータを統合し、戦場に正確な影響を与えます。そして、これらの力は NATO の中核に位置し、世界最高の軍隊で満たされ、信じられないほど献身的な文民スタッフや主要な産業パートナー、そして国家自体に支えられ、社会的、政治的、国際的、経済的、そして単に軍事的に、あらゆる段階で価値を提供します。」
– 陸軍大将Roly Walker KCB DSO、陸軍参謀総長
第二次世界大戦が終わって以来、ヨーロッパでは平和が産業、軍事、官公庁の思考パターンを支配してきました。バルカン三国の散発的な紛争にもかかわらず、欧州の統合が進むにつれて戦争の可能性は徐々に減少してきました。2014年にロシアがウクライナに部分的に侵攻したことは、8年後にすべてが変わるまではほとんど無視されていました。
ロシアが2022年にウクライナを掌握しようとした試みによって、これまで満足していたことが突然脅かされました。数カ月の間に、戦争の衝撃により、調達から最前線に至るまで、弾薬、資材、武器品の完全な見直しが必要となりました。
しかし、課題は、政策、計画、戦略的防衛レビューを、戦争作戦に影響を与える現実世界の行動に変えることです。戦後約80年にわたって確立された考え方は、平和が過ぎ去っているにもかかわらず、変えるのが非常に困難であることが証明されています。
ロシアの経済的・数値的優位性にもかかわらず、ウクライナの機敏性とイノベーションは戦力を倍増させるものとして機能する可能性があります。重要な教訓は、適応のスピードです。ウクライナは、複雑な調達、退屈な開発、完璧な製造を行う時間がなく、存続の脅威に直面しています。
ウクライナは、効果的な武器を非常に迅速に提供する迅速な試行、テスト、導入サイクルに基づいた「必要十分」の原則を採用しています。たとえば、ウクライナは2年以内にInguar-3多用途装甲車を開発し、採用しました。反例として、英国のアジャックス装甲戦闘車は走行試験に至るまでに14年を要しています。
その違いは、英国の考え方が精巧な装置の調達に重点を置いていることです。アジャックスが完成すれば、エンジニアリングの傑作となるでしょう。戦争という圧力と生命を脅かす緊急性の中で、ウクライナは実験から活用への機能を微調整しています。なぜなら、競争では「十分である」ということがすべてであるからです。
戦後に「要求のエスカレーション」の一形態として進化してきた防衛産業の思考パターンを脱却することは決して簡単ではありませんが、変化の可能性を示す明るい兆しがあります。
テクノロジーの世界は、イノベーションを促進する並外れた競争によって推進されており、異なるアプローチがどのように成功するかがわかります。変化のペースは、官公庁・自治体の調達ではなく市場の欲求によって決定されており、継続的な改善が開発プロセスに組み込まれています。
テクノロジーセクターの競争力は、急速な変化を促進し、開発と提供を加速する新しいコンセプトをもたらす可能性があります。確かに、航空母艦や主力戦車などの固定目標を持つ非常に大規模な単一プロジェクトはありますが、大半の場合、新しいアジャイルな作業方法が、戦争の緊急性に対処できる唯一のソリューションです。
テクノロジービジネスでは、「アジャイル」はよく知られた概念であり、古い仕事のやり方は実証済みの例に裏付けられたイノベーションに圧倒されます。紙から電子、そして統合デジタル・システムに移行した組織は、大幅に効率が向上しています。郵便での住宅ローンの手配を想像してみてください。
しかし、移行する中で、軍は非常に多くの独立したシステムを蓄積してきました。先進国であっても、多くの防衛部門は、複数の記録システムを持っていると報告しています。これらのソリューションを統合し標準化するためのコストと複雑さは、控えめに言っても困難になる可能性があります。「うまくいっているのに、なぜ手間をかけるのか」という意識が根底にあります。
防衛の政治に関係なく、すべての軍隊はより高い効率性を実現することを望んでおり、バックオフィスの管理に費やすたった1ポンドが戦術の効率を低下させます。統合とデジタル・トランスフォーメーション・プログラムが何千もの成功を収めたことから明らかなように、テクノロジー部門は、機能の強化につながる影響力のある成果を生み出すことができます。
たとえば、比較的小規模なデプロイメントの計画と物流でも、数週間にわたってスタッフが必要となる場合があります。初期の軍隊や人員の見積もりは、物資、輸送、消耗品、負傷者後送後送などに波及し、作戦の変更によっては数千時間の再作業が発生します。しかし、商業分野では、AIはすでに広範なサプライチェーン、在庫、調達、製造を変革し、変化する市場にほぼリアルタイムで対応する能力を生み出しています。
競争によって鍛えられたIBMは、イノベーションと成功に特化した考え方を維持しています。これは、差し迫った脅威から私たちを守るために危険な作戦に配備されている軍隊が高貴な目的にコミットすることを意味します。
さらに、IBMは、情報管理から在庫管理まで迅速に実装できるソリューションを提供します。差し迫った混乱や実際の紛争の混乱では、完全に導入された効果的なソリューションは、約80年にわたる政策の勧告よりも優れています。そしてIBMは、単一の記録システムに基づき、大規模に提供され、最先端のAIによってサポートされる統合ソリューションの価値を認識しています。これらすべてが、不安定で常に変化する戦場の動向に対応する能力を変革できます。
残念なことに、世界中には、より広範な紛争を封じ込めるために継続的な強力な策略が必要とされる、解決不可能なホットスポットが多く存在します。話し合いによる解決が残念ながら失敗した場合でも、防衛産業の基盤を活性化し、戦争の危険に適応するための短い時間が得られるかもしれません。IBMは、戦争に備えることで平和を維持するという野心を持って、領土の防衛に直接貢献できるテクノロジー、コミットメント、機能を提供しています。
Ed Gillettは、IBM Consultingのクライアント・パートナーであり、元イギリス軍関係者であり、以前は大手国際防衛装置サプライヤーで上級職に働いたこともあります。
Col Chambersは、IBM UK防衛、国家安全保障、および航空宇宙業界のテクノロジー担当マネージング・ディレクターであり、25年以上のテクノロジー経験を持っています。Col は英国の官公庁・自治体の俊敏性、変化、イノベーションを推進するソリューションの提供と開発を専門としています。