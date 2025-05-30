物理AIの時代：P-1が目指す「エンジニアリング脳」の構築

P-1のプラットフォームは、強化学習とニューラル・ネットワークを利用して、合成データセットを生成し、設計のバリエーションをモデル化し、物理システムの動作をシミュレートします。これは数時間ではなくミリ秒で行われます。

Archieは、CADツールやソルバーを置き換える代わりに、それらを扱うようにトレーニングされています。タスクに適したツールを選択し、若手エンジニアと同じように使用します。従来のシミュレーション・ワークフローでは、単一の設計をテストするのに数時間、場合によっては数日かかる場合もありました。Archieはニューラル・ネットワークを使用してこれらのシミュレーションをミリ秒単位で近似し、大幅に高速な反復を実現しています。Gordić氏によると、目標はスピードだけではなく、エンジニアが実際に考えていることを反映することでもあります。「人間は基本的に一次推論を行うので、誤差の範囲は非常に大きい」と彼は言います。同氏は、現実世界の設計は、単純な最適化問題ではなく、競合する制約間の交渉であることが多いと付け加えました。「[デザイン]からかけ離れすぎると、物事が破綻し始めます。でも、もしかしたらイノベーションはそうやって起こるのかもしれません。」

同社の最初の焦点は実用的なものであるとGordić氏は言います。データセンターの電力消費量と熱生成量はかつてないほど多くなっているため、P-1は産業用冷却セクターにArchieをデプロイし、より効率的なHVACシステムの設計に役立てています。「この領域は、明確な物理的制約と商業的緊急性を備えています」とGordić氏は言います。

このシステムは、すでにファン、コンプレッサー、熱交換器のコンポーネントレベルのモデルでトレーニングされています。そしてArchieは、抽象的な意味で空気の流れをシミュレートするのではなく、空気の流れの効率とコスト、騒音、フットプリントとのバランスをとるときに実際の設計エンジニアが行うであろう選択を行う方法を学んでいます。

IBMのスタッフリサーチサイエンティスト、 Johannes Jakubikは、アーチーとIBM研究での研究との類似点を見出しています。彼はIBM Thinkに対し、衛星画像やリモート・センシング用に開発された基盤モデルであるTerraMindのようなモデルは、実際の画像が欠落している合成画像を生成することで、地球観測におけるデータのギャップを埋めるように設計されていると語っています。「単にデータを解釈するのではなく、欠損情報から推論し、直接観察できなかったものをシミュレートできるモデルを開発しています」と彼は言います。

彼は、レーダーデータを合成光学画像に変換する TerraMind の能力が、空間コンテキストを理解するマルチモーダルAIシステムに向けた重要な一歩であると指摘しています。「これらのシステムは単に画像を生成するだけではありません」と彼は言います。「一種の物理的推論を行っているのです。」

Jakubikはまた、ドメイン固有の適応の重要性も強調しています。「問題の背後にある物理学を深く理解したモデルをトレーニングすることで、より安定した信頼性の高い予測が可能になることがわかりました」と彼は言います。「モデルをスケールアップするだけでは不十分です。モデルが動作する世界について知的に理解できるようにしなければなりません。」