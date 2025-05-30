物理AIの時代：P-1が目指す「エンジニアリング脳」の構築

人工知能は、機械に散文を書き、画像を生成することを教えました。今、ソフトウェアが世界を解釈するだけでなく、その構築を支援する新たなフロンティアが登場しつつあります。これは物理的なAIの台頭です。つまり、単語や画像ではなく、摩擦、熱、振動、力などの現実世界の生の制約でトレーニングされたシステムです。この動きのリーダーの1社は、 P-1 AIと呼ばれる新しいスタートアップ企業です。
航空宇宙業界の幹部であったPaul Eremenko氏、Adam Nagel氏、DeepMindのAleksa Gordić氏が設立したP-1社は、複雑な設計タスクでエンジニアと協力するために設計されたデジタル・アプレンティス、Archieというマシンを開発しています。
Archieは、トリビアに回答したり、要約を作成したりするようには設計されていません。多物理システムを通じて推論し、トレードオフを探求し、最終的にはHVACシステムから宇宙船に至る現実世界の機械設計を支援できるよう訓練されています。IBM Thinkとの対談でGordić氏は、Archieのようなツールが宇宙船のような仮説的な巨大構造物の設計も支援する未来を構想しています。
「私たちは、デザイン空間における労働力のコグニティブ・オートメーションというものを行っています」とGordić氏は言います。
NVIDIAのCEOであるJensen Huang氏は、最近のいくつかの講演の中で物理AIを新たな「産業革命」と呼んでこの方向性の重要性を強調しています。彼はまた、物理AIを会社の将来を牽引する力として説明し、生成モデルとロボティクスおよびシミュレーションの融合により、機械が前例のない機能で現実の世界を理解し、ナビゲートできるようになると強調しました。したがって、NVIDIA は、大規模言語モデル (LLM) のトレーニングだけでなく、自動運転、ロボティクス、デジタルツインなどの分野の物理推論タスクのためにもハードウェアプラットフォームの最適化を進めています。
P-1のプラットフォームは、強化学習とニューラル・ネットワークを利用して、合成データセットを生成し、設計のバリエーションをモデル化し、物理システムの動作をシミュレートします。これは数時間ではなくミリ秒で行われます。
Archieは、CADツールやソルバーを置き換える代わりに、それらを扱うようにトレーニングされています。タスクに適したツールを選択し、若手エンジニアと同じように使用します。従来のシミュレーション・ワークフローでは、単一の設計をテストするのに数時間、場合によっては数日かかる場合もありました。Archieはニューラル・ネットワークを使用してこれらのシミュレーションをミリ秒単位で近似し、大幅に高速な反復を実現しています。Gordić氏によると、目標はスピードだけではなく、エンジニアが実際に考えていることを反映することでもあります。「人間は基本的に一次推論を行うので、誤差の範囲は非常に大きい」と彼は言います。同氏は、現実世界の設計は、単純な最適化問題ではなく、競合する制約間の交渉であることが多いと付け加えました。「[デザイン]からかけ離れすぎると、物事が破綻し始めます。でも、もしかしたらイノベーションはそうやって起こるのかもしれません。」
同社の最初の焦点は実用的なものであるとGordić氏は言います。データセンターの電力消費量と熱生成量はかつてないほど多くなっているため、P-1は産業用冷却セクターにArchieをデプロイし、より効率的なHVACシステムの設計に役立てています。「この領域は、明確な物理的制約と商業的緊急性を備えています」とGordić氏は言います。
このシステムは、すでにファン、コンプレッサー、熱交換器のコンポーネントレベルのモデルでトレーニングされています。そしてArchieは、抽象的な意味で空気の流れをシミュレートするのではなく、空気の流れの効率とコスト、騒音、フットプリントとのバランスをとるときに実際の設計エンジニアが行うであろう選択を行う方法を学んでいます。
IBMのスタッフリサーチサイエンティスト、 Johannes Jakubikは、アーチーとIBM研究での研究との類似点を見出しています。彼はIBM Thinkに対し、衛星画像やリモート・センシング用に開発された基盤モデルであるTerraMindのようなモデルは、実際の画像が欠落している合成画像を生成することで、地球観測におけるデータのギャップを埋めるように設計されていると語っています。「単にデータを解釈するのではなく、欠損情報から推論し、直接観察できなかったものをシミュレートできるモデルを開発しています」と彼は言います。
彼は、レーダーデータを合成光学画像に変換する TerraMind の能力が、空間コンテキストを理解するマルチモーダルAIシステムに向けた重要な一歩であると指摘しています。「これらのシステムは単に画像を生成するだけではありません」と彼は言います。「一種の物理的推論を行っているのです。」
Jakubikはまた、ドメイン固有の適応の重要性も強調しています。「問題の背後にある物理学を深く理解したモデルをトレーニングすることで、より安定した信頼性の高い予測が可能になることがわかりました」と彼は言います。「モデルをスケールアップするだけでは不十分です。モデルが動作する世界について知的に理解できるようにしなければなりません。」
冷却システムはほんの始まりにすぎません。Gordić氏によれば、P-1の目標は、電気自動車から航空宇宙に至るまで、ますます複雑化する製品分野全体にArchieの能力を拡大することです。そのため、同社は現在、同じエージェントフレームワーク内で構造、熱、電磁設計をサポートできるモジュールをプロトタイピングしています。
長期的なビジョンは、まだ存在しないテクノロジーの創出において有意義に協力できる汎用AIを構築することです。「私たちはエンジニアに取って代わるAIを構築しようとしているわけではありません」とGordić氏は言います。「私たちは、彼らがより多くの可能性を探求できるよう支援するものを構築しようとしています。」
そのために、P-1は、この分野で最も悪名高いボトルネックの1つを克服する必要がありました。それは、エンジニアリングにおいて使用可能なトレーニング・データが不足していることです。自然言語データセットとは異なり、工学データセットはほとんど公開されず、通常は独自のサイロに分散しています。Gordić氏は、最もよく文書化されている分野の1つである航空機設計でさえ、アクセスできるデータポイントは比較的少ないと指摘しています。
P-1の答えは、物理学に基づいたストラテジーを使用して合成データを生成することです。このアイデアは、既存のソリューションだけでなく、その周囲のネガティブスペース、つまり通常は十分に探求されがちなデザイン空間の領域を網羅するデータセットを構築することです。「時に、最も興味深いデザインは、最初は間違って見えるデザインです」とGordić氏は言います。
Jakubik氏もこの意見に賛同しています。「物理科学におけるAIの活用で最もエキサイティングな部分の1つは、エッジ・ケースを特定できる能力です」と彼は語ります。「これらは、従来のヒューリスティックの範囲外にあるため、人間が見落としがちな領域です。」
さらに同氏は、AIはより短時間でより多くの設計をテストできるため、直感への依存を減らすことができると付け加えています。「複雑なシステムでは、単純化に基づいて意思決定を行うことがよくあります」と彼は言います。「AIは、実際のデータとシミュレーション結果でその単純化に挑戦する手段を与えてくれます。」
IBMでは、研究者らが同社がNASAと共同で開発したPrithvi WxCなどの気候・気象モデルにも協力しています。Jakubik氏は、このモデルはトランスフォーマーベースのアーキテクチャを使用して数百の変数を並行して分析すると説明しています。「これにより、従来のシミュレーション方法よりも大幅に少ない計算量で、極端な事象の進展をモデル化できるようになります」と彼は言います。
Jakubik氏は、AIシステムは人間の機能を強化するように設計されていることを強調しています。「AIは科学的、工学的発見を強化できる段階に到達していますが、問題の枠組みは依然としてドメイン専門家が決める必要があります」と彼は言います。
彼は、AI は初期段階の設計と仮説検証に特に強力であると考えています。「今は、不確実性が最も高く、間違いによるコストが最も低くなっている瞬間です。」と彼は言います。「AIは、初期のアイデアを幅広く提供し、人間のチームが単独で作業するよりも迅速にストレス・テストを行うことができます」
物理的 AI を追求しているもう 1 つの企業は、Flagship Pioneering から独立したバイオテクノロジーのスタートアップ企業Lila Sciencesです。Lilaは、仮説を立て、何千もの実験を並行して実行できるAIシステムによって導かれる自律型研究所を開発しています。2億米ドルの資金提供を受け、いわゆる「科学的スーパーインテリジェンス」を構築することを目標に掲げたLilaのプラットフォームは、最近、グリーン水素製造用の新しい触媒をわずか4か月で発見し、科学界を驚かせました。このプロセスには、以前は数年かかると推定されていました。
Gordić、Nagel、Eremenko氏によるP-1設立への道は、長年にわたる高リスクな研究環境での経験によって形作られました。Eremenko氏は、DARPAの戦術テクノロジー・オフィスを率い、AirbusとUnited Technologiesの両社でCTOを務めました。Gordić氏は、DeepMind社とMicrosoft社で長年にわたって機械学習と構造化推論の融合に注力してきました。
彼らは、市場のギャップについて認識していました。ほとんどの汎用言語モデルは、構文と意味だけでなく、因果推論や物理法則の遵守も要求されるエンジニアリングにはあまり適していないのです。
「大規模言語モデルは文書の要約に最適です」とGordić氏は言います。「しかし、ロケットを設計するには、推進力の流れが部屋の圧力とどのように相互作用するかを理解する必要があります。これはまったく異なるレベルの推論です」
P-1は、Radiical Ventures社、Villish Global社、およびOpenAI社とGoogle社の投資家から、シード資金で2,300万米ドルを調達しました。同社は積極的に採用を進めており、年内に業界向けパイロットプログラムの展開を開始する見込みです。同社の現在のスタッフには、航空宇宙、自動車、および高度なコンピューティング分野の卒業生が含まれています。
その取り組みが最終的にエンジニアリングのワークフローを再構築するのか、それとも現実世界の複雑な制約の下で失敗するかはまだわかりません。
「物理AIでできることはまだ始まったばかりです」と Gordić氏は言います。「しかし、それが正しくできれば、将来的にすべてを設計するための基礎となる可能性があります。」
