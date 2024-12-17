ブラックフライデーにショッピングモールで「今話題のおもちゃ」を買おうとして肘で突かれた人はいませんか？私たちも同様です。

「ドアバスター取引という概念は完全に崩れました」と、IBM Consultingのシニア・パートナーでデジタルコマースを専門とするRich Berkman氏は言います。代わりに、ハロウィン直後にホリデー割引が登場し始めました。そして、2024年のホリデー小売ラッシュの最大の主役は、AI駆動型ショッピングアシスタントかもしれません。

アドビ・アナリティクスによると、AI主導のチャットボットがサイバーマンデーに小売サイトへのトラフィックを昨年より1,950%増加させ、同日の小売売上高を昨年より7.3%増の133億米ドルに押し上げました。

2024年中頃に導入された新しいAIツールであるAmazonのRufusやWalmartのパーソナルショッピングアシスタントは、特定の商品の最良の取引を見つけ、商品情報を調査し、異なる商品を比較するのに役立ちます。



「消費者は現在、人間のような会話をすることを期待して小売業者のサイトやモバイル・アプリケーションに来ています」とBerkman氏は言います。「彼らはもう、検索結果の一覧では満足しません。」

IBM Institute for Business Valueのコンシューマー業界担当グローバル・研究リーダーであるジェーン・チャン氏は、「ショッピング・アシスタントがショッピング・エクスペリエンスをパーソナライズし、簡単で柔軟な支払い方法を提供する小売業者は、『空港での待ち時間に携帯電話をスクロールしている』など、外出先で買い物をすることが増えている買い物客を惹きつけることができる」と語ります。

Adobe Analyticsによると、今週のサイバーマンデーは、オンライン売上の57%がモバイルデバイスを経由したもので、昨年から13.3%増加したといいます。