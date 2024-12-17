ブラックフライデーにショッピングモールで「今話題のおもちゃ」を買おうとして肘で突かれた人はいませんか？私たちも同様です。
「ドアバスター取引という概念は完全に崩れました」と、IBM Consultingのシニア・パートナーでデジタルコマースを専門とするRich Berkman氏は言います。代わりに、ハロウィン直後にホリデー割引が登場し始めました。そして、2024年のホリデー小売ラッシュの最大の主役は、AI駆動型ショッピングアシスタントかもしれません。
アドビ・アナリティクスによると、AI主導のチャットボットがサイバーマンデーに小売サイトへのトラフィックを昨年より1,950%増加させ、同日の小売売上高を昨年より7.3%増の133億米ドルに押し上げました。
2024年中頃に導入された新しいAIツールであるAmazonのRufusやWalmartのパーソナルショッピングアシスタントは、特定の商品の最良の取引を見つけ、商品情報を調査し、異なる商品を比較するのに役立ちます。
「消費者は現在、人間のような会話をすることを期待して小売業者のサイトやモバイル・アプリケーションに来ています」とBerkman氏は言います。「彼らはもう、検索結果の一覧では満足しません。」
IBM Institute for Business Valueのコンシューマー業界担当グローバル・研究リーダーであるジェーン・チャン氏は、「ショッピング・アシスタントがショッピング・エクスペリエンスをパーソナライズし、簡単で柔軟な支払い方法を提供する小売業者は、『空港での待ち時間に携帯電話をスクロールしている』など、外出先で買い物をすることが増えている買い物客を惹きつけることができる」と語ります。
Adobe Analyticsによると、今週のサイバーマンデーは、オンライン売上の57%がモバイルデバイスを経由したもので、昨年から13.3%増加したといいます。
テクノロジー企業もデジタル・ホリデー・パーティーに参加しています。Googleは10月、Google ShoppingをAIでアップグレードし、検索時に考慮すべき主な事項の概要をAIが生成してユーザーが受け取れるようになったと発表しました。また、サイズ、配送スピード、販売価格など、ユーザーの好みに合った商品のリストが表示され、生成AIによって、ユーザーは特定の洋服をバーチャルで試着することができます。さらに、ユーザーのGoogleショッピングのホームページには、AIが過去の検索で検出したパターンに基づいて、ユーザーが気に入りそうな商品をパーソナライズしたフィードが表示されます。
一方、AI新興企業のPerplexityは11月下旬に、人々が商品の検索と購入を支援するパーソナル・ショッピング・アシスタントを立ち上げました。ユーザーが特定のアイテムを尋ねると、アシスタントは一連の製品カードを表示し、ユーザーの検索に合わせて特定の詳細情報で最も関連性の高い推奨事項を表示します。また、買い物客が欲しいものの写真を撮影すると、PerplexityのAIアシスタントがその商品を見つけに行きます。最後に、月20米ドルのサブスクリプションにサインアップした顧客は配送料が無料になり、ボタンをクリックするだけでPerplexityのウェブサイトから直接チェックアウトできます。
新しいショッピング・アシスタントはどれも完璧ではありません。Barkman氏によると、多くの小売業者はこのホリデー・シーズンを利用して不具合を明らかにしているそうです。しかし、少なくとも現時点では、小売業界におけるAIに対する消費者の需要は尽きることがないように思えます。IBVによると、26の国または地域の2万人の消費者を対象にした最近の調査では、まだ人工知能をショッピングに利用したことがない消費者のおよそ5人に4人が、人工知能がどのように商品の研究やお買い得品の検索、質問に役立つのか知りたいと回答したということです。調査回答者の55％が、チャットボットまたはバーチャル・アシスタントを明確に使用したいと回答しました。
「AIエージェントは、次に進むと共に、ショッピングに革命を起こし、パーソナライズし続けるでしょう」とBerkman氏は言います。
Barkman氏は、常に一歩先を行き、消費者にターゲットを絞ったタイムリーなサービスを提供できる小売業者、特にAIアシスタントが提供する出力結果の安全性を確保し、偏りを排除できる小売業者に大きなチャンスがあると考えています。
ただし同氏は、AIショッピングアシスタントから小売業者への最大の恩恵がもたらされるのは、ホリデーシーズン後になる可能性があると指摘しています。AI搭載ショッピング・アシスタントは、好みや直面した最大の頭痛の種など、買い物客に関する膨大なデータを収集し、来年の買い物エクスペリエンスを「より迅速、より速く、より良い」ものにするのに役立ちます。そうすれば、たとえば特に複雑な返品を解決する場合にのみ、人間のエージェントを投入すれば済みます。
Berkman氏は、バーチャル・ショッピング・アシスタントのおかげで、このホリデーシーズンの買い物客の時間と費用を節約できると強調していますが、一方でホリデーリストの完全なアウトソーシングは避けることが重要だと警告しています。「子供がTaylor Swiftのような特定のアーティストに興味を持っていることがわかっている場合、私はその娘に最適なギフトを見つけることの喜びをアウトソーシングしたくない」と彼は言います。