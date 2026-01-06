パリは次のユニコーン・ヘイブンになれるのか。ヨーロッパ最大のインキュベーター、Station Fが支持するビジョン

パリ — パリのスタートアップ・インキュベーターであるStation Fは、イノベーションを推進し、見過ごされがちなビジネス・リーダーである起業家を鼓舞したいというエマニュエル・マクロン大統領の表明した国への野心を体現しています。

「起業家は新しいフランスであり、それはここで、あなたから始まります」と、フランス大統領はStation Fの開所式で述べました。

13区の旧駅に拠点を構え、影響力のあるコンピュータ科学者Alan Turing氏の名を冠したプラザに位置するStation Fは、他の著名な卒業生たちの中から、AIの協働プラットフォームであるHugging Faceに最初のユニコーンを迎え入れました。

Hugging Faceは、これまでにこの成果を引き出した唯一の企業かもしれませんが、より広範なStation Fのエコシステムは明らかに成長し、繁栄しています。Station Fは現在、1,000社以上のスタートアップ企業と600の投資ファンドをホストしており、ポートフォリオ内の企業は2021年以降、毎年10億ユーロ超を調達しています。

2017年にフランスのテクノロジー界の代表者でメディア実業家のXavier Niel氏によって設立されたStation Fは、生成AIブーム以前から存在しています。しかし現在では、スタートアップの70%がAIに特化しています。「AIはあらゆる場所にあります」と、Station Fのコミュニケーション・マネージャーであるHafssa Maldji氏は、IBMのパリ本社でのIBM Thinkのインタビューで語りました。「Web3よりも強力であり、その影響力は垂直方向に留まりません。」

印象的でエレガントな建物を見学していると、Apple社、Google社、AWS社、Microsoft社、Meta社など、大手テクノロジー企業のロゴに気づかない方が難しいでしょう。カリフォルニア州に設立されたデータ・プラットフォーム企業であるSnowflake社とともに、すべての企業がスペースを予約し、そこで「オフィスアワー」を開催しています。LVMH社やL'Oréal社も在籍しており、L'Oréal社はビューティー・テック・ラボを設立しています。またフランスの大学やインド・韓国・日本などの地域からの代表者も参加しています。

「ここでは、大手企業の隣に座って無数のリソースにアクセスできる小さな起業家になることができます」とMadji氏は言います。「ここはまさに、コミュニティーとコラボレーションが核となっている稀有な場所のひとつです」