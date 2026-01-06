パリは次のユニコーン・ヘイブンになれるのか。ヨーロッパ最大のインキュベーター、Station Fが支持するビジョン

パリ — パリのスタートアップ・インキュベーターであるStation Fは、イノベーションを推進し、見過ごされがちなビジネス・リーダーである起業家を鼓舞したいというエマニュエル・マクロン大統領の表明した国への野心を体現しています。
「起業家は新しいフランスであり、それはここで、あなたから始まります」と、フランス大統領はStation Fの開所式で述べました。
13区の旧駅に拠点を構え、影響力のあるコンピュータ科学者Alan Turing氏の名を冠したプラザに位置するStation Fは、他の著名な卒業生たちの中から、AIの協働プラットフォームであるHugging Faceに最初のユニコーンを迎え入れました。
Hugging Faceは、これまでにこの成果を引き出した唯一の企業かもしれませんが、より広範なStation Fのエコシステムは明らかに成長し、繁栄しています。Station Fは現在、1,000社以上のスタートアップ企業と600の投資ファンドをホストしており、ポートフォリオ内の企業は2021年以降、毎年10億ユーロ超を調達しています。
2017年にフランスのテクノロジー界の代表者でメディア実業家のXavier Niel氏によって設立されたStation Fは、生成AIブーム以前から存在しています。しかし現在では、スタートアップの70%がAIに特化しています。「AIはあらゆる場所にあります」と、Station Fのコミュニケーション・マネージャーであるHafssa Maldji氏は、IBMのパリ本社でのIBM Thinkのインタビューで語りました。「Web3よりも強力であり、その影響力は垂直方向に留まりません。」
印象的でエレガントな建物を見学していると、Apple社、Google社、AWS社、Microsoft社、Meta社など、大手テクノロジー企業のロゴに気づかない方が難しいでしょう。カリフォルニア州に設立されたデータ・プラットフォーム企業であるSnowflake社とともに、すべての企業がスペースを予約し、そこで「オフィスアワー」を開催しています。LVMH社やL'Oréal社も在籍しており、L'Oréal社はビューティー・テック・ラボを設立しています。またフランスの大学やインド・韓国・日本などの地域からの代表者も参加しています。
「ここでは、大手企業の隣に座って無数のリソースにアクセスできる小さな起業家になることができます」とMadji氏は言います。「ここはまさに、コミュニティーとコラボレーションが核となっている稀有な場所のひとつです」
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
フランスはヨーロッパを代表するAIハブとしての地位を確立しています。同国はMistral AIの本拠地であり、オランダの半導体会社ASML社が主導したシリーズCラウンドや、DeepMind社の元エンジニアが設立したH Company社やDataiku社などの他のスタートアップ企業とともに、最近価値評価額が140億米ドルに急上昇しました。Yann LeCun氏は最近、この都市が彼の次の事業であるAdvanced Machine Intelligenceの拠点になると発表しました。
起業家のJulien Hébrard氏とMarvin Amuzu氏は、Station Fでスタートアップ企業のAbstract News社を育成しました。IBM Thinkとのインタビューで、彼らはそのエリアのエコシステムが規模の点でシリコンバレーからはほど遠いことを認めました。しかし彼らは、現在、起業家にとっての機会がより具体的になっていると述べています。CTO兼共同創設者であるAmuzu氏は、米国企業との競争は「明らかな」課題であると述べています。「欧州は同じ資金調達能力を持っていません。また、雇用に関しても、それほど柔軟性がありません。」
彼は、フランスではスタッフの雇用と人員削減がはるかに困難であると説明しました。同時に、フランスの労働者の権利に関する長い伝統には利点もあります。Station Fの創設者の多くはスタートアップのインキュベーション中に失業給付を受け取っています。「私たちは、失業者に対する権利のおかげで、最初の投資家はフランス政府だとよく冗談を言います」とHébrard氏は言います。
とはいえ、Station Fには大きな野望があります。また、フランスの大手企業の多くとコネクションがあるため、物事は外部よりもインキュベーター内ではるかに速く進展する傾向があると、Station F側は言います。
それを経験したのは、フランス有数のテクノロジー企業であるDataiku社の元エンジニアリング・ディレクターであるJoel Belafa氏です。2024年1月、Belafa氏は元医療技術幹部のNathan Chen氏と共に、複雑な科学的知識を標準化することを目指す、AIネイティブの知識プラットフォームBiolevateを共同設立しました。Biolevateは、わずか2人のスタッフで実現しています。それ以来、Biolevateのスタッフは50名を超えるまでに成長しました。そして同社は、主にStation Fの恩恵を受けて、Sanofi社の最大の入札の1つを獲得しました。
「それがStation Fが生み出す機会です」と、Biolevate社のCEO Joel Belafaは語りました。「これがスタートアップの成否を決めます。ここには、カリフォルニア州が過去に成功を収めたものと同様のエコシステムがあります。ここのスタートアップ企業は、互いに対抗するのではなく、協力して仕事をしています。」
IBMのデータ、AI＆分析ストラテジー担当バイスプレジデントのBruno Azizaは、米国でキャリアを積んだフランス人駐在員です。彼にとって、Station Fはフランスの人材維持に大きな影響を与える可能性があります。
「覚えておく必要があることとして、フランスはイノベーションの温床であり、Station Fはこれらすべての企業にその構造を与えているということです」と彼はIBM Thinkとのインタビューで述べました。
フランスには、世界トップクラスの工学部があります。しかし、長い間、多くのフランス人専門家は自国を離れて海外でキャリアを積むことを選んでいました。Aziza氏は、Station Fはフランスが人材を維持するために役立つと述べています。そして、Mistral AIの最近の成功は、地元のAI業種・業務が大きな野心を持っていることを示しています。
Belafa氏は、Biolevate社は科学的発見を変革し、フランスの次のユニコーンの1つになる可能性があると考えています。「それは私たちだけではありませんでした」と彼は言います。「今後10年間で何が起こるか、待って見ましょう。」
インテリジェントな資産管理とサプライチェーンのための AI を活用したソリューションを使用して、より回復力のあるビジネスを構築します。
IBMと共に、豊富なデータと強力なAIテクノロジーを活用し、最適化プロセスを統合して、ビジネス・オペレーションを変革します。
IBM Cloud Pak for Business Automation は、運用管理と自動化のための統合ソフトウェア・コンポーネントのモジュール式セットです。
業界をリードするIBMのソリューションで、事業運営を変革します。インテリジェント・ワークフローとオートメーション・テクノロジーを使って、生産性、俊敏性、イノベーションを強化します。