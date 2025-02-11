アナリストの凌駕を目指すOpenAIのdeep research

AIの機能を高めようとする動きは、テクノロジー大手の間で激化する競争に火をつけ、それぞれが研究としてのAIの可能性を解き放とうと競い合っています。deep researchは、複雑なクエリーをより小さなステップに分解し、Web検索を行い、複数回の分析を通じて情報を総合的なレポートにまとめます。標準的なAIの応答とは異なり、deep researchでは、オンライン・ソースを積極的に参照し、複数の参照を確認し、思考の連鎖を目に見える形で示しながら、反復的に回答を構築します。

このツールは、Webブラウジング、ドキュメント分析、および特殊な機能を組み合わせて、複雑なタスクを処理します。質問が与えられると、利用可能なソースを広範囲に検索し、複数のリソースにわたる情報を検証yし、学術研究から市場分析、技術ドキュメンテーションまで、さまざまなタスクを処理します。

OpenAIは、deep researchは大規模な文書から特定の詳細を抽出し、ソース間で情報を比較し、十分に文書化された結論を提供する点で特に効果的であると主張しています。このシステムは現在、計算集約型の性質を反映して、月間100クエリーの制限付きでProユーザー向けに提供されていますが、同社によれば、他のサブスクリプション層にも段階的に展開していく予定だということです。

「deep researchは、知識集約型のタスクに必要な情報をわずか数分で特定、評価、再評価、統合することができます。これらの機能は、通常、人間が完了するには数時間かかります」と、ジョージタウン大学マクドノー経営大学院の准教授、Timothy DeStefano氏は述べています。「これにより、ユーザーの生産性が大幅に向上し、企業のイノベーションを促進できる可能性があります。」

しかし、deep researchは独自のデータを必要とする質問に苦戦する可能性があり、その有効性がアプリケーションの特定のデータ・ニーズに依存する可能性があると彼は指摘しています。

「月額200米ドルという価格は、アメリカの企業の多くの専門家にとっては手頃な価格ですが、一部の個人や企業にとっては法外なコストとなる可能性があり、生産性の格差につながる可能性があります」と同氏は言います。「さらに、このツールはスキルに偏った性質を持っているため、前回のデジタル革命に見られたパターンと同様に、賃金格差の一因となる可能性があります。」

OpenAIがdeep researchの取り組みを拡大するなか、IBMはGraniteモデル・ファミリーを使用してAI推論システムを進化させる異なるアプローチを採用しています。一方、Ganと他の研究者は、自己反省を通じて推論を強化するオープンソースのAIフレームワークであるSatoriを開発しました。

ChatGPTのトレーニングに役立ったOpenAIの人間のフィードバックによる強化学習（RLHF）と同様に、Satoriは2段階で推論能力を向上させます。まず、分析フレームワークをより小規模にファイン・チューニングします。次に、強化学習を用いて、より大規模なデータセット全体で推論を改良します。

「Satoriは、科学的発見と問題解決を行うAIの能力を強化するように設計されています」とGanは説明します。「重要なのは、単に自動化するだけではなく、学習した知識を新しい領域に適用するAIの能力を洗練させることです。」

Ganは、deep researchの出現とSatoriは、研究や商用アプリケーション向けのAIツールへの注目が高まっていることを浮き彫りにしていると述べています。金融業界では、AI搭載のクオンツ取引ツールがすでに膨大なデータセットを調べ上げ、人間のアナリストよりも早くパターンを特定しています。同様に、AIアシスタントは法務研究を再構築し、判例の要約、法的議論の草案作成、さらには事件の結果予測も行っています。

AI駆動型研究の最大の市場のひとつは医薬品で、企業は新薬候補を特定するためにAI駆動型研究を活用しています。ベンチャー・キャピタル会社やプライベート・エクイティー投資家も、デュー・デリジェンス・プロセスを合理化するためのAI研究ツールに注目しています。企業は、財務レポートや市場レポート、財務状況、競争力のあるランドスケープの分析に何週間も費やすのではなく、AIを使用して主要なリスクと機会を浮き彫りにする分析を生成できる可能性があります。

OpenAI のこの分野への進出は、複雑な研究タスクを自動化できるMicrosoftのCopilot for FinanceとBloombergのGPT搭載財務アシスタントに続くものです。一方、中国のDeepSeekは、数学、コーディング、言語の深い推論のために構築されたオープンソース・モデルであるDeepSeek-R1で異なるアプローチを採用しています。クローズドソースのライバル製品とは異なり、DeepSeek-R1はMITライセンスの下で無料で利用できるため、研究者や企業にとってコスト効率の高い選択肢となります。AI搭載の研究が激化するにつれ、これらの競合他社は機械推論の限界を押し広げ、情報の分析方法を変化させています。