IBMは、Granite 3.0モデルをApache 2.0ライセンスの下でオープンソース・ソフトウェアとしてリリースしており、AIシステムをプライベートに保つ開発者とは著しく異なるアプローチを採用しています。当社はGitHub Code CleanやStarCoderといった公開データセットを用いてモデルを構築したため、保護されたコンテンツでモデルを訓練したAI企業に対する訴訟（例えばNews CorpによるPerplexity社への現在の訴訟事例）を引き起こした著作権問題から距離を置くことが可能となりました。

このリリースには、検索拡張生成や分類などのエンタープライズ・タスクに焦点を当てた8Bおよび2B言語モデルと、指示とセキュリティー監視のための特殊なバリアントが含まれています。116のプログラミング言語をサポートし、3～4テラバイトのトークンでトレーニングされたこのモデルは、Hugging Face、GitHub、IBM® watsonx.aiなど、複数のプラットフォームで利用できます。モデルのパラメーター数は30～340億個で、名目上の「オープンソース」リリースであれば、研究用途や商用用途に制限なく使用できます。

IBM® Researchのデータおよびモデル・ファクトリー・プログラム・ディレクターのKate Souleは、「多様な思考を受け入れ、このオープン・エコシステムの一部として貢献することは、モデルを箱のような箱の中に閉じ込めておくことよりもはるかにエキサイティングな提案です」と述べています。「コミュニティーに使ってもらいたいと思います。」

オープンソースの動きはヨーロッパでも勢いを増しており、Mistral AIは業界のリーダーとして頭角を現しています。パリを拠点とするこのスタートアップ企業は、開発者が自由にダウンロードして変更できる、ますます高性能なモデルをリリースしています。

オープンソース戦略では、双方向の交換が生まれます。企業は、ディープ・ポケットだけが構築できるAIモデルを共有すると同時に、何千人もの開発者がテクノロジーの斬新な用途を見つける中でインサイトを得ることができます。アクセスを制限することは、この集合的なイノベーションを逃すことを意味すると多くの人が主張しています。

IBMのシニアライターであるDave Bergmannは、「モデル・アーキテクチャーに何らかの新しい調整機能があると、他のすべてを変更しないだけで、全体的な性能が大幅に向上すると想像してください」と述べています。「モデルをオープン・ウェイトのみとしてリリースし、そのアーキテクチャーの情報やコードの開示を拒否した場合は、そこにチャンスを実現することがないかもしれません。しかし、2万人がモデル・コードを混乱させれば、誰かがそれを見つけるでしょう。」と初歩的な例を示しています。