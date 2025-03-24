NVIDIAとIBMががAIエージェントを企業向けに迅速に展開

AIエージェントは既に様々な産業で導入され、重要な業務の自動化と業務効率の向上を実現しています。Visaは、すでにAgentIQを使用して主要なプロセスを自動化している企業のうちの1社です。同社は、NVIDIAのプロファイリング・ツールをフィッシングメール分析に適用し、手作業によるレビューを減らしながら脅威を迅速に特定して軽減することに成功しました。

こうしたシナリオでは、目的は従業員を置き換えることではなく、従業員の能力を拡大することだとAshooriは言います。「人々を排除することに価値があるのではない」と彼女は言います。「人々が重要な決定に集中し、その後はエージェントに任せることが重要なのです。」

IBMと NVIDIA のアプローチは異なりますが (一方はユーザーフレンドリーなエンタープライズ統合に重点を置き、他方はオープンな開発者ツールに重点を置いています)、両社ともAIエージェントのネットワークがますます複雑化するタスクを処理できる未来に賭けています。

Ashooriは、企業によって AI の実装方法が大きく異なることを指摘し、既存のワークフローに適合するエージェントシステムを設計する際には柔軟性が重要であると述べています。

個別のユースケースを超えてAIを拡張するために、多くの企業が、ローコード・プラットフォームやカスタム・ビルドのシステムを通じて、マルチエージェント・オーケストレーションに注目しているとAshooriは言います。しかし、長期にわたって期待されるエンタープライズAIのトランスフォーメーションは、単一モデルの性能よりも、エージェントのチームと人間の対応者がどれだけうまく連携するかにかかっているのかもしれません。

テクノロジーが成熟するにつれて、焦点は機能から調整、つまり適切なエージェントが適切な監督の下で適切なタイミングで適切なタスクを実行していることを確認することへと移行すると予測しています。

「これはまだ初期段階です」とAshooriは言います。「しかし、エージェントシステムが企業の業務をスピードアップさせるだけでなく、よりスマートにすることに貢献できることがわかってきています。」