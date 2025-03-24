NVIDIAとIBMががAIエージェントを企業向けに迅速に展開

アクションを実行したり、ツールを呼び出したり、ソフトウェアを操作したりできる大規模言語モデル（LLM）を搭載した自律型システムであるAIエージェントは、もはや質問に答えるだけではありません。よりデジタルな同僚のように機能し始めています。
NVIDIAは最近、AI-QとAgentIQを発表しました。これは、企業が複雑な問題に取り組むために複数のエージェントを同時に導入できるようにすることを目的とした、新しいオープンソースの青写真とツールキットです。これらのツールは、エージェントがソフトウェア・プラットフォーム間で推論、計画、連携できるように設計されています。この動きは、すでにIBM watsonx Orchestrateプラットフォームを通じてビジネス用のエージェントシステムを開発しているIBMに加わり、NVIDIAがエージェントへのより深い進出を果たしたことを示しています。
IBM watsonx Orchestrate を使用すると、事前に構築されたエージェントを 1,500 を超えるエンタープライズツールに接続できるため、コードや大規模なソフトウェアのオーバーホールを必要とせずに、部門間のタスクを効率化できます。したがって、これは、現実世界の運用を処理できるスケーラブルな統合システムを強調するエンタープライズAIの広範なトレンドの一部です。
IBM watsonx.ai の製品管理担当シニア・ディレクターである Maryam Ashoori は、IBM Think とのインタビューで、「企業の隅々まで自動化を実現するための窓口です」と述べています。「LLM と生成AIを既存のすべてのワークフローに接続できます。」
こうした開発の中心にあるのが、 マルチエージェント・オーケストレーション と呼ばれる概念です。これは、ソフトウェア・エンジニアリングと人間のコラボレーションの両方の原則に基づいたアプローチです。単一のタスクを完了するように設計された以前のAI アシスタントとは異なり、オーケストレーションされたシステムは、それぞれが特定の機能を担当する複数のエージェントを調整します。1人のエージェントがデータを取得し、別のエージェントがデータを分析し、3人目のエージェントが結果を要約してルーティングするという手順を実行します。
Ashooriは、エージェントシステムを、LLMを既存のエンタープライズワークフローに接続する方法として説明しています。これにより、タスクの各部分を専門のエージェントが処理できます。「AIスキルのギャップと今日の技術スタックの複雑さから、企業はすぐに使えるソリューションを求めています。それこそが、これらのエージェントが提供するものです」とAshooriは言います。「API Connectに接続し、SAPやWorkdayに接続し、タスクを連携させて仕事を完了させるエージェントをあらかじめ構築しておくことができます。開発者である必要はありません。ドラッグ・アンド・ドロップでニーズに合わせて構成するだけです」
マルチエージェントシステムは、アーキテクチャ、信頼性、オブザーバビリティに関する新たな課題をもたらします。ここで、NVIDIAのAI-QやIBM watsonx Orchestrateのようなインフラが活躍します。どちらも、企業に、ゼロから始めずに、変化するビジネス・ニーズに拡張して適応できる基盤を提供することを目的としています。
IBMはすでに、さまざまな業種・業務でオーケストレーションされたAIエージェントを導入しています。Avid Solutions社は、同様のシステムを使用することでプロジェクトのエラーを10％削減したと述べています。金融サービス会社であるDun & Bradstreet社は、AIエージェントを活用することで、調達作業の時間を最大20%短縮しました。
場合によっては、これらのエージェントは請求書の処理や内部リクエストのルーティングなどのバックオフィス機能を自動化するために使用されます。他の分野では、カスタマー・サービスとのやり取りの処理や規制遵守のための文書のスキャンなど、現場の業務に適用されます。
それでも、このテクノロジーは完全に自律的ではありません。人間による監視は、特に機密性の高い環境や規制の厳しい環境では、依然として重要な要素です。「これまで、人間を介さずにデータセットに対して適切なアクションを実行できるエージェントの実装をひとつも見たことがありません」とAshooriは言います。「潜在的に望ましくない結果の規模は大きいです。」
この懸念から、企業はAIエージェントがアクションを提案するが、それを実行する前に人間の承認が必要となる「人間参加型」システムを構築するようになりました。このような構造は、リスクを軽減すると同時に、ユーザーの信頼を高めるのにも役立ちます。この分野は、Ashooriが幅広く研究してきた分野です。
AI-QとAgentIQを使用して、NVIDIAは、企業がさまざまな運用ニーズに適応できるマルチエージェント・システムを設計できるよう支援することを目的として、より開発者に重点を置いた代替手段を提供しています。AI-Qは、NVIDIAのアクセラレーテッド・コンピューティング機能とストレージ・パートナーシップを組み込んだリファレンス・アーキテクチャーであり、NeMo Retriever、NIMマイクロサービス、Llama Nemotronの推論モデルなどのソフトウェア・ツールも組み込まれています。GitHub上でオープンソース・ツールとしてリリースされたAgentIQは、AIエージェントのオブザーバビリティーとパフォーマンスチューニングを提供します。また、プロファイリングとトレーサビリティも可能になります。これらの主要な機能は、自動化された意思決定に関する透明性を求める企業の間でますます求められています。
NVIDIAによると、AgentIQはSalesforceのAgentforce、AtlassianのRovo、MicrosoftのAzure AIエージェント・サービスやServiceNowなど、さまざまなプラットフォームやフレームワークと統合されています。また、LangGraph、CrewAI、Lettaとも連携することで、開発者は好みの環境で作業することができます。
信頼は依然として、エンタープライズ環境におけるAI導入の最も重要な障壁の1つです。数年前、Ashooriは「In AI We Trust?」という論文を共同で発表し、AIの意思決定を信頼する能力に影響を与える要因を探りました。
「夕食をどこで注文するかAIに提案されても構わないかもしれません」とAshooriは言います。「しかし採用決定や法的審査、財務リスク評価となると、人々は意思決定の過程を理解したいと思うのです—そしてそれを変更する権限も持ちたいと考えます。」
AgentIQは、ITチームとコンプライアンス・チームがエージェントのアクティビティーをリアルタイムで監視し、決定を監査し、性能をファイン・チューニングできるようにすることで、この問題に対処します。金融サービスや医療を含む多くの業種・業務において、そのレベルの管理は譲れません。
エージェント・システムの導入が進んでいるにもかかわらず、技術的な課題は依然として存在しています。Ashooriは、今日のLLMではまだ人間ができていない領域として、推論と計画を挙げます。「それでも実現する必要がある画期的な進歩を1つ紹介するとしたら、推論と意思決定です」と彼女は言います。「今日のLLMは決定者ではありません。行動することや取得することはできますが、計画性や論理性には依然として限界があります。」
AIエージェントは既に様々な産業で導入され、重要な業務の自動化と業務効率の向上を実現しています。Visaは、すでにAgentIQを使用して主要なプロセスを自動化している企業のうちの1社です。同社は、NVIDIAのプロファイリング・ツールをフィッシングメール分析に適用し、手作業によるレビューを減らしながら脅威を迅速に特定して軽減することに成功しました。
こうしたシナリオでは、目的は従業員を置き換えることではなく、従業員の能力を拡大することだとAshooriは言います。「人々を排除することに価値があるのではない」と彼女は言います。「人々が重要な決定に集中し、その後はエージェントに任せることが重要なのです。」
IBMと NVIDIA のアプローチは異なりますが (一方はユーザーフレンドリーなエンタープライズ統合に重点を置き、他方はオープンな開発者ツールに重点を置いています)、両社ともAIエージェントのネットワークがますます複雑化するタスクを処理できる未来に賭けています。
Ashooriは、企業によって AI の実装方法が大きく異なることを指摘し、既存のワークフローに適合するエージェントシステムを設計する際には柔軟性が重要であると述べています。
個別のユースケースを超えてAIを拡張するために、多くの企業が、ローコード・プラットフォームやカスタム・ビルドのシステムを通じて、マルチエージェント・オーケストレーションに注目しているとAshooriは言います。しかし、長期にわたって期待されるエンタープライズAIのトランスフォーメーションは、単一モデルの性能よりも、エージェントのチームと人間の対応者がどれだけうまく連携するかにかかっているのかもしれません。
テクノロジーが成熟するにつれて、焦点は機能から調整、つまり適切なエージェントが適切な監督の下で適切なタイミングで適切なタスクを実行していることを確認することへと移行すると予測しています。
「これはまだ初期段階です」とAshooriは言います。「しかし、エージェントシステムが企業の業務をスピードアップさせるだけでなく、よりスマートにすることに貢献できることがわかってきています。」
