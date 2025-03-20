NVIDIAのGTCがエンタープライズAIの未来について語ること

NVIDIAが開催するGPUテクノロジー会議（GTC）は、今年最も期待される技術イベントのひとつです。そして、メディアでよく「AIのスーパーボウル」と呼ばれる今年のこのイベントも例外ではありませんでした。NVIDIAのCEOであるJensen Huang氏による2時間に及ぶ基調講演で幕を開けた週に、同社は今後数か月で注目すべき様々な重要なイノベーションを発表しました。
オープンソースの基盤モデルからMicrosoft、GM、IBMとのパートナーシップに至るまで、すべての証拠は共通のテーマ、つまりNVIDIAはもはや単なるチップメーカーではないことを示しています。「ハードウェア企業であるだけでなく、現在は生成AIソフトウェア企業になりたいと考えています」とIBM技術理事のKunal SawarkarはIBM Thinkとのインタビューで述べています。「NVIDIAは、プレーヤーが従来それを競合他社と見なしていなかった分野に参入しています」
Huang氏によると、AI業界は、推論AIとエージェント型AIの台頭により、AIコンピューティング需要が高まり、1兆米ドル規模のコンピューティングの転換点に来ているといいます。
IBMのエキスパートが、今後数か月間注目していると述べている動向をいくつか紹介します。
Huang氏の基調講演では、2台のロボット（1つはキュートなドロイド、もう1つは少し不格好ではあるものの等身大のヒューマノイド）が注目を浴びました。しかし、IBMの主席研究員であるKaoutar El MaghraouiとIBMのマスター・インヴェンターであるNathalie Baracaldoは、Mixture of Expertsの最近のエピソードで、これらのロボットを動かすイノベーションについて語りました。
中でも主要なイノベーションであるGR00T N1は、ロボティクス専用に設計された初のオープンソース基盤モデルであるGR00T N1と、Isaac GR00T青写真は、ロボットを試験運用する前に、合成モーション・データを劇的に簡単に生成できるようにするフレームワークです。
ロボティクスの周りの大騒ぎは何も新しいものではなく、これらの新しいテクノロジーのオープンソースは、「[ロボティクスAI]の民主化」を可能にする可能性があり、ヒューマノイドロボットの開発を劇的に加速させるものだとEl Maghraouiは言います。
ロボティクスのイノベーションは、シミュレーションに必要なデータの不足によって長い間妨げられてきました。しかし、Isaac GR00T青写真により、「基本的には[これらのロボット]をテストし、開発サイクル全体をより迅速かつ安全に行うことができる巨大な環境を構築することができます」とBaracaldoは述べています。
ロボットのリアルタイムシミュレーションを作成するためのNVIDIAの3番目の新しいAIツール、Google DeepMindおよびDisney Researchと共同で開発されたNewton物理エンジンの登場です。「[NVIDIA]は適切なコラボレーションを促進することで、他のユーザーに追いつくのを非常に困難にしています」とEl Maghrouiは言います。
最後に、世界最小のAIコンピュータであるNVIDIAの新しいDGX Spark（同社もGTCでのデビューを飾った）を考慮すると、データサイエンティストや趣味の人々がGR00T N1やIsaac GR00T青写真を使って自宅から「これらのロボティクスをファイン・チューニングしたりデプロイしたりできるようになった」とEl Maghraouiは述べています。
チップ大手は、ビジネスにおけるエージェント型AIの強力な基盤を提供するために設計された新しい推論モデル・ファミリーも立ち上げています。Llamaモデルを基に構築されたLlama Nemotronモデルは、企業のニーズに合わせた高度なAIエージェントを作成するための推論機能を備えています。モデルはさまざまなサイズで利用でき、さまざまなビジネス・アプリケーションに最適化できます。
「NVIDIAのオープン推論モデル、ソフトウェア、ツールは、加速されたエージェント型AI労働力を構築するための構成要素をあらゆる場所の開発者と企業に提供します」とHuang氏は言います。
「2025年にはエージェント型AIが誰もが注目する分野であるため、インフラストラクチャー・スタックとともに、これらの推論モデルが今後数週間から数か月で関心を生み出すでしょう」とSawarkarはThinkに語っています。
今年、DeepSeekが安価なオープンソース推論モデルを有望だと発表して注目を集めているため、NVIDIAは自信を深めています。同社によれば、そのモデルは標準的な推論とエージェントのベンチマークのトップクラスにあるといいます。そして、リーダーボードでの地位をさらに強化するために、NVIDIAはすでにMicrosoft、Accenture、Box、SAPなどの大手テクノロジー企業と協力して、これらのモデルを現実世界のアプリケーションに統合しています。
AIストレージは派手ではありませんが、データ処理とAIモデルを加速させる上でますます重要な役割を果たしています。IBM Storage Scaleは、クラウド、データセンター、エッジなどの分散ストレージ環境全体で非構造化データを組織がより適切に管理できるようにするソフトウェア駆動型ストレージです。
「多くの企業データは構造化されておらず、電子メール、PDF、プレゼンテーション、音声ファイル、ビデオファイル、その他の不透明なフォーマットの中に閉じ込められており、（そして）解釈するのが難しい」とIBM Storage担当副社長兼CTOのVincent Hsuは言います。
「急激なデータ増加の管理は一貫した課題であり、現在のLLMではエンタープライズデータのわずか1%に過ぎません」と、IBMのインフラストラクチャー担当SVPであるRic LewisはThinkとのインタビューで述べています。「コンテンツに応じたストレージは、より多くのエンタープライズ・データを既存のAIモデルに取り込むのに役立ちますが、そのデータは常に制御され、保護されています。これにより、モデルを組織にとってより意味のあるものにし、モデルを差別化する新しいデータ洞察を解き放つことができます。これらの新しい機能は、IBM ResearchとNVIDIAの両方で行われた研究に基づいています」
Hsuは、AIアシスタントが最新のコンテキスト情報を確実に入手できるようにするなど、CASの多くのユースケースを考えています。これは精度の向上やハルシネーションへの対処に役立ちます。最終的には、IBMのコンテンツに応じたStorage ScaleとNVIDIAのエンタープライズAIインフラストラクチャー向けの新しいAIデータプラットフォームを組み合わせることで、企業は非構造化企業データからより多くの価値を引き出すことができます。これは、忙しい一週間に発表されたNVIDIA-IBMのパートナーシップの一例です。
