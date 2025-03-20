NVIDIAのGTCがエンタープライズAIの未来について語ること

NVIDIAが開催するGPUテクノロジー会議（GTC）は、今年最も期待される技術イベントのひとつです。そして、メディアでよく「AIのスーパーボウル」と呼ばれる今年のこのイベントも例外ではありませんでした。NVIDIAのCEOであるJensen Huang氏による2時間に及ぶ基調講演で幕を開けた週に、同社は今後数か月で注目すべき様々な重要なイノベーションを発表しました。

オープンソースの基盤モデルからMicrosoft、GM、IBMとのパートナーシップに至るまで、すべての証拠は共通のテーマ、つまりNVIDIAはもはや単なるチップメーカーではないことを示しています。「ハードウェア企業であるだけでなく、現在は生成AIソフトウェア企業になりたいと考えています」とIBM技術理事のKunal SawarkarはIBM Thinkとのインタビューで述べています。「NVIDIAは、プレーヤーが従来それを競合他社と見なしていなかった分野に参入しています」

Huang氏によると、AI業界は、推論AIとエージェント型AIの台頭により、AIコンピューティング需要が高まり、1兆米ドル規模のコンピューティングの転換点に来ているといいます。

IBMのエキスパートが、今後数か月間注目していると述べている動向をいくつか紹介します。