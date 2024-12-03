AI時代のニュース・アグリゲーター

生成AI革命が始まって2年が経過し、多くの報道機関が人工知能の実験を行い、ニュースのエクスペリエンスのあり方を再定義したいと考えています。
Sara Beykpourは、AIがより優れたパーソナライゼーションとインタラクションを可能にすると考えています。起業家であり、TwitterおよびVineの元社員である彼は、共同創業者のマルセル・モリーナと共に、ニュースアプリ Particle を最近立ち上げました。
「当社は、記事を出稿するさまざまなソースへのリンクを含むニュース集約会社です。」とBeykpour氏は言います。「個々の記事を要約することはありません。」
Particleは個々の記事ではなくストーリーに焦点を当てており、ユーザーに単一のトピックに関する複数の視点を提供します。「Particleが行うのは、あらゆるところからニュースを読むことです。あなたのためのストーリーを要約します。つまり、個々の記事ではなくストーリーに基づいており、そのストーリーに関する複数の視点が得られます」と彼女は付け加えます。
このアプリには2つのタブがあります。1つは関心のあるニュースに焦点を当てるようにフィードをカスタマイズし、もう1つは皆が話題にしているストーリーを表示します。
ただし、Beykpour氏によると、このアプリでは、ユーザーが独自のエコーチャンバーを作成できないように注意していると述べています。例えば政治的なニュースの場合、その情報源は多岐にわたります。
「メイン・フィードでエンターテインメントのみに焦点を当てたい場合は、それがあなたの選択です。本当に大切なこと、そして私たちが心がけていることは、政治的な要素のある記事の場合、読者が常に幅広い視点を得られるよう、情報源を多様化することです」と彼女は説明する。
もちろん、パーソナライゼーションはニュースアグリゲーターにとって目新しいものではありません。Apple Newsは人間によるキュレーションとアルゴリズムのキュレーションを組み合わせます。Instagramのクリエーターによって設立されたArtifact社は、今年初めに閉鎖される前に、若い視聴者向けのニュース体験のカスタマイズに着手しました。ただし、同社のAIパーソナライゼーション技術は、Yahooニュースアプリに統合されました。
「私たちはこれらすべてのアプリを気に入っています」とBeykpour氏は言います。「私たちの焦点は、ユーザーが簡単にニュースに遅れずについていけるようにするアプリを構築することです。その一部として、物語の政治的側面をできるだけシンプルに示すことがあります。しかし、それはより大きなパズルのピースにすぎず、ストーリー、パーソナライゼーション、要約、質問、その他Particleが提供するすべての面に焦点を当てるなど、他のクリティカルな機能も含まれています。」
IBMの有料メディアおよびマーケティング・オートメーション担当グローバルVPであるRobyn McRaeは、ニュースレターThe Flip Sideなど、さまざまな視点を紹介することの価値を強調しています。「（ストーリーが）トピックと問題の両方の側面を共有すると、役に立ちます。」と彼女は言います。
AIはここ数カ月、報道機関にとって大きな焦点となっており、多くの出版社が編集業務に対し、AIに特化した役割やチームを導入しています（例えば、ニューヨーク・タイムズやハースト）。一方、OpenAIは、コンデナスト、アクセル・シュプリンガー、ル・モンド、アトランティックなど米国内外の大手出版社と提携契約を結び、OpenAIの製品にジャーナリズムコンテンツを提供している。
AI搭載のニュースが進化するにつれて、検索エクスペリエンスも変化しようとしています。Perplexityのような企業は、ユーザーが信頼できる情報源からの最新ニュースにアクセスできるように、自社の AI 検索エンジンにニュースを統合する実験を行っています。これは、同社がAP 通信社および非営利団体 Democracy Works と提携して最近立ち上げた選挙情報ハブで実現しました。同社は昨年の夏、出版社とのパートナーシップ・プログラムも開始しました。これにより、コンテンツが参照された際には収益を共有し、出版社に自社APIへのアクセスを提供するようになりました。
しかし、AI搭載の検索が注目を集めているにもかかわらず、この分野における可能性の多くは依然として未開発のままであると、IBMのディスティングイッシュト・エンジニアであるChris Hayは述べています。
「ニュースにはパーソナライズされたUIエクスペリエンスが必要になるでしょう」と彼は言います。「私が興味のある20件のニュース記事のリストを考察するときには、視覚的で美しい方法でリストしたいと思います。大量のテキストは必要なく、簡単な閲覧を求めます。これが、AI駆動型の検索エクスペリエンスにおける閲覧可能性をどのように解決するかという課題となっています。それが検索を混乱させる原因となるのです。」
