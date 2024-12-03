AI時代のニュース・アグリゲーター

生成AI革命が始まって2年が経過し、多くの報道機関が人工知能の実験を行い、ニュースのエクスペリエンスのあり方を再定義したいと考えています。

Sara Beykpourは、AIがより優れたパーソナライゼーションとインタラクションを可能にすると考えています。起業家であり、TwitterおよびVineの元社員である彼は、共同創業者のマルセル・モリーナと共に、ニュースアプリ Particle を最近立ち上げました。

「当社は、記事を出稿するさまざまなソースへのリンクを含むニュース集約会社です。」とBeykpour氏は言います。「個々の記事を要約することはありません。」

Particleは個々の記事ではなくストーリーに焦点を当てており、ユーザーに単一のトピックに関する複数の視点を提供します。「Particleが行うのは、あらゆるところからニュースを読むことです。あなたのためのストーリーを要約します。つまり、個々の記事ではなくストーリーに基づいており、そのストーリーに関する複数の視点が得られます」と彼女は付け加えます。

このアプリには2つのタブがあります。1つは関心のあるニュースに焦点を当てるようにフィードをカスタマイズし、もう1つは皆が話題にしているストーリーを表示します。

ただし、Beykpour氏によると、このアプリでは、ユーザーが独自のエコーチャンバーを作成できないように注意していると述べています。例えば政治的なニュースの場合、その情報源は多岐にわたります。

「メイン・フィードでエンターテインメントのみに焦点を当てたい場合は、それがあなたの選択です。本当に大切なこと、そして私たちが心がけていることは、政治的な要素のある記事の場合、読者が常に幅広い視点を得られるよう、情報源を多様化することです」と彼女は説明する。