2024年4月8日頃、ダークウェブ上に数十億もの人々のデータが公開されました。これは、国家公開データの1回の侵害によるものです。しかし、被害者の多くは、まだ企業からの通知や声明を受け取っていないため、自分が被害に遭ったことに気づいていません。

最近、被害者の1人が、個人情報盗難防止サービス・プロバイダーからの通知を受けてデータが侵害されたことを知り、集団訴訟を起こしました。知らないうちにダークウェブ上でデータが売られた人々にとって、これは何を意味するのでしょうか。