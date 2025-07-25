映画におけるAIの脚本とデータのリライト

過去数カ月間に、多くの大手企業がテキストから動画への変換分野に参入してきました。2024年12月、OpenAI社はテキストから短い動画クリップを生成できる初のモデル「Sora」をリリースしました。2025年5月、Google Geminiは動画の品質と一貫性に焦点を当てたVeo 3を導入しました。この分野は急速に成長していますが、Moonvalley社の創業者たちは、市場にある多くの選択肢が重要な考慮点を見落としていると考えています。それは、アーティストがAIに対してどう感じているかということです。
「Moonvalley社の共同設立者兼CEOであるNaeem Talukdar氏は、IBM Thinkのインタビューで、「私たちの視点は、初日から基本的に本番運用グレードのモデルを作ることでした」と語りました。「実際の映画制作会社やクリエイターが使用する必要があるモデルや、使用したいモデルは何でしょうか？」 Moonvalley社は、DeepMind社とGoogle社から研究者を採用しているほか、映画重役のBryn Mooser氏が設立したAI映画スタジオ、Asteriaのパートナーでもあります。
テキストから動画への生成モデルの研究が始まって以来、AI業界の多くの人々は、映画やテレビ番組制作における新たな革命を予想していました。取締役のJames Cameron氏は、約1年前にStability AIの取締役に加わり、アカデミー賞受賞者のDarren Aronofsky氏は、最近Google DeepMind社との提携を発表しました。The Academyによれば、AIを使って作られた映画がオスカーを獲得できるようになることも、触れておく価値があります。そしてNetflix社は生成AIを使った初の番組をリリースしました。
ハリウッドでは、特に作家のストライキの際には、AIはデリケートな問題となってきています。多くのアーティストが、自分の声やイメージが同意なしに複製されるのではないかという懸念を声高に訴えてきました。
しかし、Talkdar氏によると、ほとんどのプロデューサーはまだAIを活用していません。技術的に何ができるかできないかではなく、著作権に関する懸念のためです。「スタジオ・レベルでわかったことは、法的理由と倫理的理由の両方、そしてモデルをトレーニングしたデータを理由として、誰もこれらのモデルに触れることを望んでいないということです」と彼は言います。
「さまざまな訴訟の展開や、前例がどのように設定されるかにかかわらず、何百万時間もの映像でトレーニングされたモデルを使用している場合、たとえ意図的でなくても、著作権で保護されている映像が漏洩したり生成されたりする可能性があるという恐怖心は、間違いなくあります」とTalkar氏は付け加えました。「本格的な映画制作会社や本格的な企業にとっては、全く取り入れることができません。」
アーティストを支援し、この恐怖を和らげるツールを作ることが、7月にリリースされたMoonvalley社の基礎モデルである Mareyのアイデアです。同社によると、このモデルはライセンス化されたコンテンツに基づいてトレーニングされており、クリエイターにさらなる制御を提供できることを強みとしています。
「私たちは（クライアントを）広義の専門家だと考えます。私たちは消費者側やTikTok動画に重点を置いていません」とMooser氏はIBM Thinkでのインタビューで語りました。「本格的なクリエイターや映画制作会社は、単に言葉を書くだけではなく、自分たちが生み出すものをコントロールする必要があります」
モデルの構築には2つの課題がありました。1つ目はデータを見つけることです。同社は映画会社やYouTubeユーザーに個別に連絡を取ることでデータを確保しました。
「少数のストック映像会社を除けば、データのライセンスを取得する大きな市場はなく、トレーニング用の動画データのライセンス取得先はさらに少なくなります」とTalkar氏は言います。「データを探し、クリエイターと交渉し、合意事項を把握し、そして当然ながらスタートアップとしてリソースを獲得するという、運用上の大きな要素がありました。」
もう1つの課題は技術的なもの、つまりデータ量です。「モデルのトレーニングに使用するデータは、最も近い同等のモデルよりもおそらく5倍少ないデータだと推定しています」とTalkdar氏は言います。「データが5分の1の場合、5倍の優れたアーキテクチャーが必要になると考えます。これは、私たちがこれまでに行ってきたすべての中核となる部分です」と、構築した研究チームについて言及しました。「私たちは、この分野で最も才能に溢れた研究チームを構築しました。」
今夏初頭の立ち上げは報道で大きく取り上げられ、Moonvalley社はそれ以来、俳優のNatasha Lyonne氏（Mooser氏とAsteriaを共同設立）や、シリコンバレーのベテラン兼コンピューター科学者であり、仮想現実の先駆者として知られているJaron Lanier氏などの著名な人物を含むプロジェクトとともに、新たな資金調達を発表しました。
「優れた映画制作会社が活用することで、このテクノロジーがどんなことを可能にするかは、これまで見たことがないでしょう」とMooser氏は言います。「そして、それは今後6カ月から1年以内に起こります。」彼は、ハリウッドでは、創造性とテクノロジーが密接に連携し、批評家を驚かせ、ボックス・オフィスで大収益を上げていることは突然否定できないようになるという新たな『トイ・ストーリー』の誕生なのではないかと示唆しました。
「AIによって実現はするものの、それはクリエイティブなストーリーではなく、ビジネス・ストーリーになるでしょう。Flowのように予算があって、Flowのような小さなチームで制作された映画を見ることになりますが、『リロ＆スティッチ』ほどの興行収入となるでしょう」とMooser氏は言います。「そして、それは映画制作会社によって所有されることになります。誰かが独自の予算でスタジオ映画を制作できるようになったことで、業界全体が変革された瞬間だと人々は言うでしょう。」
Mareyとともに、Moonvalley社のチームは、AIが映画業界だけでなく映画そのものを変革する大きなチャンスがあると信じています。Mareyは技術的な課題を解決するだけではありません。「LLMに本を書くことを期待するようなものですよね」とMooser氏は言います。「技術的に言えばそれは可能です。しかし、問題は誰もその本を読む人がいないことです結局のところはそれが問題であり、AIには感性がありません。そしてそれこそが、人々が見逃してきたことだと私は考えています。」
