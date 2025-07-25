タグ
AI（人工知能） Culture

映画におけるAIの脚本とデータのリライト

暗い照明の大きな劇場に座って、大きなスクリーンで映画を見ている人々

執筆者

Anabelle Nicoud

Staff Writer

IBM

過去数カ月間に、多くの大手企業がテキストから動画への変換分野に参入してきました。2024年12月、OpenAI社はテキストから短い動画クリップを生成できる初のモデル「Sora」をリリースしました。2025年5月、Google Geminiは動画の品質と一貫性に焦点を当てたVeo 3を導入しました。この分野は急速に成長していますが、Moonvalley社の創業者たちは、市場にある多くの選択肢が重要な考慮点を見落としていると考えています。それは、アーティストがAIに対してどう感じているかということです。

「Moonvalley社の共同設立者兼CEOであるNaeem Talukdar氏は、IBM Thinkのインタビューで、「私たちの視点は、初日から基本的に本番運用グレードのモデルを作ることでした」と語りました。「実際の映画制作会社やクリエイターが使用する必要があるモデルや、使用したいモデルは何でしょうか？」 Moonvalley社は、DeepMind社とGoogle社から研究者を採用しているほか、映画重役のBryn Mooser氏が設立したAI映画スタジオ、Asteriaのパートナーでもあります。

ハリウッド用AIとは

テキストから動画への生成モデルの研究が始まって以来、AI業界の多くの人々は、映画やテレビ番組制作における新たな革命を予想していました。取締役のJames Cameron氏は、約1年前にStability AIの取締役に加わり、アカデミー賞受賞者のDarren Aronofsky氏は、最近Google DeepMind社との提携を発表しました。The Academyによれば、AIを使って作られた映画がオスカーを獲得できるようになることも、触れておく価値があります。そしてNetflix社は生成AIを使った初の番組をリリースしました

ハリウッドでは、特に作家のストライキの際には、AIはデリケートな問題となってきています。多くのアーティストが、自分の声やイメージが同意なしに複製されるのではないかという懸念を声高に訴えてきました。

しかし、Talkdar氏によると、ほとんどのプロデューサーはまだAIを活用していません。技術的に何ができるかできないかではなく、著作権に関する懸念のためです。「スタジオ・レベルでわかったことは、法的理由と倫理的理由の両方、そしてモデルをトレーニングしたデータを理由として、誰もこれらのモデルに触れることを望んでいないということです」と彼は言います。

「さまざまな訴訟の展開や、前例がどのように設定されるかにかかわらず、何百万時間もの映像でトレーニングされたモデルを使用している場合、たとえ意図的でなくても、著作権で保護されている映像が漏洩したり生成されたりする可能性があるという恐怖心は、間違いなくあります」とTalkar氏は付け加えました。「本格的な映画制作会社や本格的な企業にとっては、全く取り入れることができません。」

アーティストを支援し、この恐怖を和らげるツールを作ることが、7月にリリースされたMoonvalley社の基礎モデルである Mareyのアイデアです。同社によると、このモデルはライセンス化されたコンテンツに基づいてトレーニングされており、クリエイターにさらなる制御を提供できることを強みとしています。

「私たちは（クライアントを）広義の専門家だと考えます。私たちは消費者側やTikTok動画に重点を置いていません」とMooser氏はIBM Thinkでのインタビューで語りました。「本格的なクリエイターや映画制作会社は、単に言葉を書くだけではなく、自分たちが生み出すものをコントロールする必要があります」

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

モデルの構築には2つの課題がありました。1つ目はデータを見つけることです。同社は映画会社やYouTubeユーザーに個別に連絡を取ることでデータを確保しました。

「少数のストック映像会社を除けば、データのライセンスを取得する大きな市場はなく、トレーニング用の動画データのライセンス取得先はさらに少なくなります」とTalkar氏は言います。「データを探し、クリエイターと交渉し、合意事項を把握し、そして当然ながらスタートアップとしてリソースを獲得するという、運用上の大きな要素がありました。」

もう1つの課題は技術的なもの、つまりデータ量です。「モデルのトレーニングに使用するデータは、最も近い同等のモデルよりもおそらく5倍少ないデータだと推定しています」とTalkdar氏は言います。「データが5分の1の場合、5倍の優れたアーキテクチャーが必要になると考えます。これは、私たちがこれまでに行ってきたすべての中核となる部分です」と、構築した研究チームについて言及しました。「私たちは、この分野で最も才能に溢れた研究チームを構築しました。」

人材の置換ではなく、人材の強化を図る

今夏初頭の立ち上げは報道で大きく取り上げられ、Moonvalley社はそれ以来、俳優のNatasha Lyonne氏（Mooser氏とAsteriaを共同設立）や、シリコンバレーのベテラン兼コンピューター科学者であり、仮想現実の先駆者として知られているJaron Lanier氏などの著名な人物を含むプロジェクトとともに、新たな資金調達を発表しました

「優れた映画制作会社が活用することで、このテクノロジーがどんなことを可能にするかは、これまで見たことがないでしょう」とMooser氏は言います。「そして、それは今後6カ月から1年以内に起こります。」彼は、ハリウッドでは、創造性とテクノロジーが密接に連携し、批評家を驚かせ、ボックス・オフィスで大収益を上げていることは突然否定できないようになるという新たな『トイ・ストーリー』の誕生なのではないかと示唆しました。

「AIによって実現はするものの、それはクリエイティブなストーリーではなく、ビジネス・ストーリーになるでしょう。Flowのように予算があって、Flowのような小さなチームで制作された映画を見ることになりますが、『リロ＆スティッチ』ほどの興行収入となるでしょう」とMooser氏は言います。「そして、それは映画制作会社によって所有されることになります。誰かが独自の予算でスタジオ映画を制作できるようになったことで、業界全体が変革された瞬間だと人々は言うでしょう。」

Mareyとともに、Moonvalley社のチームは、AIが映画業界だけでなく映画そのものを変革する大きなチャンスがあると信じています。Mareyは技術的な課題を解決するだけではありません。「LLMに本を書くことを期待するようなものですよね」とMooser氏は言います。「技術的に言えばそれは可能です。しかし、問題は誰もその本を読む人がいないことです結局のところはそれが問題であり、AIには感性がありません。そしてそれこそが、人々が見逃してきたことだと私は考えています。」

参考情報

IBM Graniteはこちら

IBM® Granite™をご紹介します。ビジネス向けに特化し、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能かつ信頼性の高いAIモデル・ファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
適切な基盤モデルを選ぶ方法

ユースケースに最適なAI基盤モデルを選択する方法について説明します。
LLMの威力を知る

IBM Developerの記事、ブログを読み、チュートリアルで学んで、LLMに関する知識を深めましょう。
CEOのためのモデル最適化ガイド

最新のAI技術とインフラストラクチャーを使用して、モデルのパフォーマンスを向上させ、競合他社に差をつけるよう、チームを継続的に後押しする方法を学びましょう。
AI基盤モデル提案の差別化

あらゆる業界に信頼性、パフォーマンス、費用対効果の高いメリットを提供する エンタープライズ・グレードの基盤モデルの価値に関する 詳細をご覧ください。
生成AI + MLの力を解き放つ

生成AI、機械学習、基盤モデルをビジネス・オペレーションに組み込んでパフォーマンスを向上させる方法をご紹介します。
AI in Action 2024

2,000の組織を対象に実施されたAIの取り組みに関する調査結果をご覧ください。成功事例や課題、そしてAIを活用して競争優位性を高めるためのヒントが得られます。
関連ソリューション
基盤モデル

watsonxプラットフォームにある基盤モデルのIBMライブラリーを探索し、ビジネスに合わせて自信を持って生成AIを拡張します。

 watsonx.aiをご覧ください。
人工知能ソリューション

業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。

 AIソリューションはこちら
AIコンサルティングとサービス

AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。

 AIサービスはこちら
次のステップ

ビジネスに合わせて生成AIを確実に拡張できるように、IBM watsonxプラットフォームにあるIBMライブラリーの基盤モデルの詳細を学びましょう。

 watsonx.aiの詳細はこちら AIソリューションはこちら