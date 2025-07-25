映画におけるAIの脚本とデータのリライト

テキストから動画への生成モデルの研究が始まって以来、AI業界の多くの人々は、映画やテレビ番組制作における新たな革命を予想していました。取締役のJames Cameron氏は、約1年前にStability AIの取締役に加わり、アカデミー賞受賞者のDarren Aronofsky氏は、最近Google DeepMind社との提携を発表しました。The Academyによれば、AIを使って作られた映画がオスカーを獲得できるようになることも、触れておく価値があります。そしてNetflix社は生成AIを使った初の番組をリリースしました。

ハリウッドでは、特に作家のストライキの際には、AIはデリケートな問題となってきています。多くのアーティストが、自分の声やイメージが同意なしに複製されるのではないかという懸念を声高に訴えてきました。

しかし、Talkdar氏によると、ほとんどのプロデューサーはまだAIを活用していません。技術的に何ができるかできないかではなく、著作権に関する懸念のためです。「スタジオ・レベルでわかったことは、法的理由と倫理的理由の両方、そしてモデルをトレーニングしたデータを理由として、誰もこれらのモデルに触れることを望んでいないということです」と彼は言います。

「さまざまな訴訟の展開や、前例がどのように設定されるかにかかわらず、何百万時間もの映像でトレーニングされたモデルを使用している場合、たとえ意図的でなくても、著作権で保護されている映像が漏洩したり生成されたりする可能性があるという恐怖心は、間違いなくあります」とTalkar氏は付け加えました。「本格的な映画制作会社や本格的な企業にとっては、全く取り入れることができません。」

アーティストを支援し、この恐怖を和らげるツールを作ることが、7月にリリースされたMoonvalley社の基礎モデルである Mareyのアイデアです。同社によると、このモデルはライセンス化されたコンテンツに基づいてトレーニングされており、クリエイターにさらなる制御を提供できることを強みとしています。

「私たちは（クライアントを）広義の専門家だと考えます。私たちは消費者側やTikTok動画に重点を置いていません」とMooser氏はIBM Thinkでのインタビューで語りました。「本格的なクリエイターや映画制作会社は、単に言葉を書くだけではなく、自分たちが生み出すものをコントロールする必要があります」