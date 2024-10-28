フィンテックは大きな転換点を迎えようとしています。生成AIは金融オペレーションを再構築するにつれて、新たな機会と新たなセキュリティリスクを生み出し続けています。そして、世界中で何十億人もの人々がいまだに銀行口座を持っていないか、十分な銀行利用をしていないため、変革の機会は非常に大きいです。専門家は、フィンテック市場が2030年までに驚異的な1.5兆米ドルの収益に膨れ上がると予測しています。
これらは、フィンテックの最大手のプレーヤーが毎年集まり、お金の将来について話し合う今週のMoney 20/20の注目のトピックのほんの一部です。IBMが年次開催されるマネー・メガ・コンファレンスへの訪問を終えた今、IBM Cloudのグローバル・ペイメント・ソリューション責任者であるKamini Belday氏にお会いし、今後1年間に注目すべきフィンテックのトレンドについての見解を聞きました。
Belday：さまざまな要因があります。消費者の好みは変化しており、デジタルで、使いやすく、即時かつ利便性を求めています。破壊者として始まったフィンテック企業は、消費者の要件を満たすために進化し、事実上リーダーとしての地位を確立しました。時間の経過とともに、ブランド認知度と信頼を築き、従来の銀行に代わる実行可能な代替手段を得てきました。PayPalとSquare（旧Block, Inc.）は、注目すべき例の2つです。
規制面から見ると、コンプライアンスに適応し、投資を行った多くのフィンテック企業は、成長を維持することができました。同社は消費者との信頼を築いてきました。比較的規制の厳しい環境で事業を展開している他のフィンテック企業と比較してみましょう。
これらの企業は銀行との連携にも注力しています。より大きな市場にアクセスし、より統合されたソリューションを提供できるように、ホワイト・ラベルのソリューションを提供しています。これにより、こうした人材はベンチャー・キャピタルの先駆者となり、ひいては既存企業に向けて迅速な規模拡大を実現できるようになります。
Belday：UPIとPixが大きな成功を収めた理由はたくさんあります。まず、官公庁・自治体の支援を得たことで、信頼性を高め、導入を促すことになりました。どちらのリアルタイム決済ソリューションも、クラウドファーストの原則により、大量のトランザクションを安全に処理し、効率的に拡張できる堅牢な技術インフラストラクチャー上に構築されています。設計はパーソナライズされており、ユーザーフレンドリーです。モバイルを使用すれば誰でも即時決済が可能です。モバイルの普及率は高いものの、銀行インフラが貧弱な地域では、これが非常に重要です。それに加えて、デジタル決済についてユーザーを教育するアウェアネス普及キャンペーンや、モバイルのみを介してビジネスを構築することにより、幅広い導入を促進しました。
米国でリアルタイムを提供することを目的とした連邦準備制度のFedNowサービスは、当初はいくつかの課題に直面しましたが、導入は加速しています。ここには、いくつかの重要な要因があります。市場への対応力も問題のひとつです。もう1つの点は、最大級の銀行は、世界中のミッションクリティカルなワークロードに深く根付いた電子決済システムを確立しているため、アップグレードしてFedNowと完全に統合するまでにさらに多くの時間を必要とするという点です。また、規制遵守の義務や取引コストのために、銀行は新しいテクノロジーの導入には慎重であり、導入コストと常時稼働のコストを比較検討する必要があります。
Belday氏： 現在も進化しており、今後3～5年にわたって大きく次に進むでしょう。私は、消費者の嗜好の変化、規制の策定、プライバシーとセキュリティーの重視、金融包摂、DeFi（分散型金融）、CBDC（中央銀行デジタル通貨）、デジタル資産などのテクノロジーの進歩によって、このことが推進されると考えます。こうしたトレンドが展開する中、企業と金融機関は新しいお金の動きのランドスケープの複雑さを乗り越えるためにアジャイルである必要があります。
Belday氏： AIアルゴリズムの透明性を促進するための基本原則から始まります。AIの目的は、人間の知能を補強することであり、AIを置き換えたり、独立して運用したりすることではありません。IBMの第2社長であるトーマス・ワトソン・ジュニアの言葉を思い出します。それは「私たちの機械は、それらを使う人間の力を拡張するためのツールにすぎない」というものです。IBMでは、現在もこの視点を維持し続けています。
第2に、データと洞察はその作成者に帰属します。AIシステムは、ユーザーのプライバシーとデータの権利を常に優先し、保護する必要があります。そして3つ目は、テクノロジーの透明性が高く、説明可能でなければならないことです。企業は、AIシステムを訓練するのは誰なのか、訓練でどのようなデータを使用したか、そして、最も重要なこととして、AIシステムのアルゴリズムの推奨事項に何が含まれているかを明確にする必要があります。
AIは、責任を持って倫理的に使用されれば、顧客の信頼を大きく高める可能性を秘めています。透明性、セキュリティー、公平性、顧客エンゲージメントを優先することで、企業はデータの慎重な取り扱いを確保しながら、顧客との強力な関係を構築できます。これには、データ使用に関する明確なポリシー、定期的な監査、倫理的慣行の徹底が含まれます。説明責任を果たすことで信頼の文化が育まれ、顧客がブランドに関わるようになります。
Belday：決済システムがますます複雑になり、相互接続されるにつれて、AIを活用してセキュリティーを強化することが極めて重要になります。指紋、顔認識、音声認識などの 多要素認証 [MFA] 方法を適用してユーザーの身元を検証することで、セキュリティーが強化されます。AIアルゴリズムがトランザクション・パターンをリアルタイムで分析することで、通常のユーザーアクティビティーが確立されます。これらのパターンから逸脱すると、アラート、追加の検証手順、またはその両方がトリガーされる可能性があり、これらはAIによって自動化され、不正行為を防ぎます。また、生成AIは、不正な取引をシミュレートする合成データセットを作成することで、セキュリティーをさらに強化できます。
最後に、予測AI を使用することで、履歴データを分析し、決済処理業者や銀行からの拡張データ要素を含めることができるリスク評価モデルを使用して、履歴データを分析し、不正が起こる可能性についてリアルタイムで予測することができます。これは、詐欺師が新しい戦術を開発するにつれて、AIは継続的な学習と適応を通じて、戦術に効果的に対抗するためにアルゴリズムを調整できることを意味します。
