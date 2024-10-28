Belday：さまざまな要因があります。消費者の好みは変化しており、デジタルで、使いやすく、即時かつ利便性を求めています。破壊者として始まったフィンテック企業は、消費者の要件を満たすために進化し、事実上リーダーとしての地位を確立しました。時間の経過とともに、ブランド認知度と信頼を築き、従来の銀行に代わる実行可能な代替手段を得てきました。PayPalとSquare（旧Block, Inc.）は、注目すべき例の2つです。

規制面から見ると、コンプライアンスに適応し、投資を行った多くのフィンテック企業は、成長を維持することができました。同社は消費者との信頼を築いてきました。比較的規制の厳しい環境で事業を展開している他のフィンテック企業と比較してみましょう。

これらの企業は銀行との連携にも注力しています。より大きな市場にアクセスし、より統合されたソリューションを提供できるように、ホワイト・ラベルのソリューションを提供しています。これにより、こうした人材はベンチャー・キャピタルの先駆者となり、ひいては既存企業に向けて迅速な規模拡大を実現できるようになります。