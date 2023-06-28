このブログでは、IBMとMODが協力してProject Minervaを作成した経緯について説明しています。その内容は、IBM Consultingとの連携からIBM Client Engineeringとの提携まで多岐にわたりますこのデジタル・トランスフォーメーションは、他に類を見ないミッションであり、チームは戦闘グループのエンジニアが究極の戦いに備えるのを支援するプロトタイプを設計、開発、デプロイしました。
バトル・グループ・エンジニア（BGE）は、世界中のイギリス陸軍の戦闘部隊に作戦上および技術上の助言を提供する王室エンジニア（非公式には「サッパー（工兵）」と呼ばれる）です。昼夜、雨天、晴天にかかわらず、彼らは軍事作戦エリア内でエンジニアリング・サービスを計画し、タスクを実行する責任があります。サービスの例としては、空域サポート、海軍・港湾施設サポート、インフラのアドバイス、人道救援災害救援（HADR）へのサポートの提供などがあります。
その道のりは、BGEが今日の世界で注目されているトピックの1つであるデジタル・トランスフォーメーションと、それがどのようにオペレーションにメリットをもたらすかについて話し合ったところから始まりました。BGEの役割に革命を起こすには、どこかから始める必要がありました。クライアントの意見は次のとおりです。
「2022年初頭、IBMはロンドン東部で開催された軍事エンジニアの都市視覚化ワークショップに参加しました。彼らは、私たちが考えてもいなかったさまざまなオープンソースの情報の収集と洗練された手法を実演してくれました。そこで、私たちはHarriet、Dave、Alan（IBM Consulting）に対し、BGEタスクの自動化を支援してくれないかと尋ねました。最初の相談の後、IBMの広範なチームは、この任務の課題に取り組んでいる10人の軍事エンジニアのためのワークショップを開催しました。その後、IBMは訓練を視察し、軍事エンジニアの基礎を学び、私たちは彼らに対し計画プロセスについて紹介しました。それから彼らはプロトタイプの構築に着手しました。最初のデモンストレーションから、彼らがBGEの問題点を理解していたことは明らかで、MINERVAを通じて性能を飛躍的に向上させることができました。問題の理解に向けた彼らの投資は、確実に報われました」
サッパーたちは、内部オペレーションを変革するのを支援するために、IBM Consultingに相談しました。IBM Consultingは、デジタル・トランスフォーメーションの取り組みを遂行するためのテクノロジー導入という目的の達成に役立つイベントを通じて、コラボレーションを開始しました。
「2022年3月にイルフォードで開催された視覚化ワークショップに参加する準備をしていた際の2022年初頭に、Jamesに初めて会えたことは幸運でした。この面会の前まで、私はJamesと定期的に電話を行い、デジタル化の課題を探り、意思決定における認知の負担を軽減することで、デモンストレーション用に何をもたらすことができるかについて合意しました。私はIBM内の小規模なチームと協力して、ワークショップ用の小さなプロトタイプを構築しました。このプロトタイプは、構造化および非構造化エンジニアリング関連データを使用してIlfordのデジタル化されたビューを示し、データの検索、視覚化、分析を可能にするものです。それは素晴らしい一日でした。BGEと緊密に協力し、彼らが直面している課題についてさらに学ぶことを心から楽しむことができました。」
さらなるデジタルブレークスルーを確立するために、IBM ConsultingはIBM Client Engineering（CE）と提携しました。このチームは、イノベーションとトランスフォーメーションに対して大胆かつ包括的なアプローチをとるチームです。デザイン思考、リーン、アジャイルの中核原則を一緒に採用して、新しいアイデアを構築、測定、拡張することで、ビジネスに影響を与え、変革する成果をもたらします。CEの目標は価値実現までのスピードを達成することであり、これを実行することで、チームはクライアントと独占的にソリューションを共創し、共同実行します。
「Client Engineeringのデザイナーたちが、一連の大きなアイデアを練るための一連のアクティビティを形にしてくれました。サッパーたちは、おそらくこれまでにこのような協力的な働き方を経験したことがなく、通常の働き方とは大きく異なるものであると知り、その日は目を見張る一日になったと思います。しかし、彼らはのめり込みました。私たちは素晴らしい一日を過ごし、共に推進すべき大きな構想を打ち出すため、探求を重ねながらアイデアを練り上げました。私たちは、数日間にわたって生徒たちのトレーニングに密着しました。ここで、私たちはひらめきを得て、（防御）障害物計画の作成プロセスを自動化することで、BGE に迅速に大きな影響を与えることができることに気付きました。」
クライアント・エンジニアリング・チームは、IBM Consultingおよびオートメーション・テクニカル・スペシャリスト・チームと一丸となって取り組み、プロジェクト全体を通じてそれぞれの専門知識を活用し、開発プロセスを導きました。8週間にわたる構築作業を週ごとの反復（イテレーション）に分割し、主要なアップデートを行う定期会議を行い、当然ながらツールの構築に取り組みました。
構築の目的は、プロセスを根本的に変更することなく、計画機能で BGE をサポートすることでした。特に、BGE は計画サイクル時間の大部分を手動での情報検索と労働集約的なタスクの実行に費やしており、結果として最善の計画について実際に考える時間がほとんどないことが分かりました。問題を理解すると、IBMのアーキテクトとデザイナーは、エンド・ユーザーと協力して、目的を確実に満たすためのハイレベルなプロトタイプ設計を行いました。
このプロトタイプでは、関連するハンドブックやパンフレット（スタッフ・オフィサー・ハンドブックとロイヤル・エンジニア・ハンドブック）の情報が、ルール・エンジンであるIBM Operational Decision Management（ODM）においてデジタル化されました。デジタル化は、BGEがツールで使用する情報が指針に準拠していることを確認するだけでなく、基盤となるプロセスを確実に同じに保つためにも重要なステップでした。BGE計画の同期マトリックスの作成にこのルールを使用できるようにするために、ハンドブックのデジタル化と並行してカスタム・フロントエンドが作成されました。フロントエンドの目的は、BGEがハンドブックを使用せずにツールを直感的に使用してミッションを効果的に計画できるようにすることでした。
「最初のワークショップでBGEと緊密に連携することで、既存のプロセスの主な問題点について共通の理解を深めることができました。これにより、これらのペイント・ポイントを把握し、それを使用して新しいソリューションの主要な要件を作成できるようになりました。私たち IBM チームにとって、MoD の一緒に働いてくれたチーム以上に素晴らしいパートナーは考えられません。彼らは常に新しいアイデアを提供し、私たちが実行したアイデアをテストする熱意を持っていました。MoDチームの領域の専門知識と精力的な作業がなければ、これほど直感的で効果的なプロトタイプを一緒に作成することはできなかったでしょう」
「私は、IBMがエンドユーザーの要件を理解できるように支援するために、25（Close Support）エンジニア・グループの現行BGEとフォーメーション・エンジニア・プランナーのチームの一員としてプロジェクトに参加しました。私たちは、BGEが計算とブリーフィング製品の作成に費やす時間を短縮し、BGEがその時間を使用して戦略計画をより適切にサポートできるようにするという要件について議論しました。私は、戦闘グループ、装甲旅団戦闘チーム、師団司令部で働いて得た経験を活かして、IBMチームが現実的なインプット要素、製品が使用される可能性のあるシナリオ、使用可能なアウトプット製品を備えた、ユーザーフレンドリーな最終製品を構築するのを支援しました。私のインプットでは、この製品が使いやすく、彼らがサポートするBGEやバトル・グループにすぐに受け入れられるように保証することが求められていました。
トレーニング・コース中、BGEは2つのチームに分割されました。元の障害計画ツールを使用するチームと、IBMが開発したMVPを使用するチームに分割し、このツールの有効性を比較しました。MVP開発チームの数人のメンバーは、BGEと協力して、ツールの使用方法を実演しました。
「すぐに良かった点の1つは、わずか5分間のデモンストレーションでツールが非常に簡単に採用されたことです。当初は懐疑的だったBGEもすぐに複雑な障害計画を作成し、これらの異なる計画を、元の障害計画ソリューションを使用していたBGEとは比較にならないスピードと効率で比較しました。このツールは時間を節約するだけでなく、エラーを減らし、生徒たちがより強い自信を持てるような計画を立案しました。BGEは、自分たちが作成した計画を説明する際に「物流的に健全」や「既成概念」などの用語を使用して、自ら立案した計画にどれほど自信を持っていたかを振り返りました。このソリューションは、皆の期待を超えていたと思います。これは、IBM従業員とBGEが協力して取り組んできた姿勢を如実に物語るものでした。」
ダイバーシティー・イノベーションは、エンゲージメントのあらゆる側面で顕著でした。共同チームは、運用上の現実と実際の体験に基づいた真のイノベーションの思考とアイデアを実証しました。
「このMVPの成功は、IBMチームの開発努力とBGEおよびMoDチームの他のメンバーの専門知識を組み合わせたことに直接起因しています。プロジェクト全体を通じて、IBMとSappers社には才能ある優秀な女性があらゆる役割を果たし、あらゆる段階で貢献し、付加価値を与えてくれたことは幸運でした。彼らの貢献は、このMVPを達成するのに役立ち、そのエンゲージメント全体を通じて、彼らのアイデア、スキル、専門知識に深く感謝しています。」
「これは、IBMのさまざまな分野からの専門知識と、非常に協力的なクライアントのおかげで、取り組むべき素晴らしいプロジェクトになりました。タイムスケールはタイトではありましたが、常に実現可能だと思いました。これは主にチームの意欲と熱意によるところが大きかったと思います。将来に向けた非常にエキサイティングな計画で、優れたツールが実現しました。クライアント・エンジニアリング・チームと仕事をするのは初めてでしたが、彼らの作成・デモやクライアントとのディスカッションに対する情熱が本当に伝わってきました。このツールの最初のトライアルに参加したいというチーム全体の意欲は際立っていました。」
IBMは、2023年3月15日にチャタムで開催された会議に出席し講演するよう招待されたわずか2社のインダストリー・パートナーのうちの1社でした。会議には、上級軍団指導部陸軍CDO、英国海軍、および王立工兵隊内のすべての連隊と作戦グループからデジタル化に携わる工兵など、幅広い参加者が出席しました。CEとIBM Consultingの合同チームがツールのデモンストレーションを行うために出席し、Dave Milnerと私は会議で発表を行い、専門家パネルに参加して将来のBGEデジタル化主導のトランスフォーメーションについて話し合いました。
「このツールは、BGEがBattlegroupの計画を支援するという主要目標を達成できるようにする上で、その有用性を実証しています。時間の節約、エラーチェック、計画からの明確なアウトプットは非常に貴重であり、これでBGEはより複雑な計画や地形分析に時間を費やすことができます。」
「MVPは、私たちにとって100%正しい方向でした。私たちにはソリューションを形作るスキルやノウハウはありませんでしたが、IBMにはありました。彼らの支援のおかげで、私たちは間違ったソリューションを開発するバイアスを回避し、目的の明確さを維持することができました。この取り組みは、信頼できる統合パートナーとともに同様のデジタル・プロジェクトを前進させる私たちにとって模範的なものとなりました。」
MINERVAは、次にどこへ行くのでしょうか？現在、英国王立工兵隊とIBM Consultingの間で、MINERVA を実際のオペレーションに最も効果的に組み込み、BGE の運用原則に完全に資金提供されたプログラムとして組み込む方法、および RE デジタル化への重要なステップを確立するための作業が進行中です。その目標は、2023 年後半にすべての BGE と工兵隊内のユニットに機能を実装することです。MINERVAは長い道のりの「最初の小さな一歩」ですが、IBMは英国陸軍のエンジニアと協力して、デジタルおよび自動化機能を開発するための扉を開きました。この機能には、陸軍内で保持されている最大かつ最も多様なデータソースが含まれます。
