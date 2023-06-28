クライアント・エンジニアリング・チームは、IBM Consultingおよびオートメーション・テクニカル・スペシャリスト・チームと一丸となって取り組み、プロジェクト全体を通じてそれぞれの専門知識を活用し、開発プロセスを導きました。8週間にわたる構築作業を週ごとの反復（イテレーション）に分割し、主要なアップデートを行う定期会議を行い、当然ながらツールの構築に取り組みました。

構築の目的は、プロセスを根本的に変更することなく、計画機能で BGE をサポートすることでした。特に、BGE は計画サイクル時間の大部分を手動での情報検索と労働集約的なタスクの実行に費やしており、結果として最善の計画について実際に考える時間がほとんどないことが分かりました。問題を理解すると、IBMのアーキテクトとデザイナーは、エンド・ユーザーと協力して、目的を確実に満たすためのハイレベルなプロトタイプ設計を行いました。

このプロトタイプでは、関連するハンドブックやパンフレット（スタッフ・オフィサー・ハンドブックとロイヤル・エンジニア・ハンドブック）の情報が、ルール・エンジンであるIBM Operational Decision Management（ODM）においてデジタル化されました。デジタル化は、BGEがツールで使用する情報が指針に準拠していることを確認するだけでなく、基盤となるプロセスを確実に同じに保つためにも重要なステップでした。BGE計画の同期マトリックスの作成にこのルールを使用できるようにするために、ハンドブックのデジタル化と並行してカスタム・フロントエンドが作成されました。フロントエンドの目的は、BGEがハンドブックを使用せずにツールを直感的に使用してミッションを効果的に計画できるようにすることでした。