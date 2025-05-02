LlamaCon：Metaから開発者へのオープンソースラブレター

火曜日、MetaはLlamaConを主催しました。これは同社のAIモデルファミリーであるLlamaのための会議です。また、Llama APIのリリースも発表しました。これはカスタマイズ可能なロックインなしのAPIで、現在プレビュー版のみ利用可能です。
「たった1行のコードでLlamaを使い始めることができるようになりました」とMeta社の最高製品責任者であるChris Cox氏はステージで述べました。新しい Llama API にはワンクリック キー作成機能とインタラクティブ プレイグラウンド機能が付属しているため、開発者はLlama 4 ScoutやLlama 4 Maverickなどのさまざまなモデルを簡単にテストできます。それに、完全にカスタマイズ可能で、ロックインはありません。また、OpenAI SDK と互換性があるため、既存のアプリに簡単に組み込むことができます。
IBMのエキスパートは、この発表により、Metaは開発者の経験を重視していることを明確にしたと述べています。Llamaの副社長Manohar Paluri氏とLlamaの研究者Angela Fan氏によると、その目標は、スピードだけでなく柔軟性も提供しながら、Llamaで構築する最も速くて簡単な方法を見つけるであるとのことです。開発者はモデルを完全にカスタマイズしてどこにでも導入でき、ロックインを心配する必要がなくなります。Metaがインフラストラクチャと推論を処理するため、チームは構築に集中できます。
Red HatのグローバルクラウドおよびAIビジネスディレクターであるJacob Ben-David氏は、IBM Thinkのインタビューで、「Metaは基本的にAPIを通じてモデルを開放しています。これは、モデルを公開し、よりアクセスしやすくするためのもう1つの方法です」と述べています。「これまでは、ローカルで実行して操作方法を理解するか、Groq などのホスティング プロバイダーを使用する必要がありました。私は、限定バージョンのLlamaをホストしていたGroqCloudを介して接続し、API経由でLlamaモデルの一部を使用していました。今では、完全にオープン化されており、開発者にとってアクセシビリティが大幅に向上していると思います。」
また、IBMと統合したLlama Stackも新たにリリースされました。Red Hatがこの接続のパートナーとなり、Llama企業に簡単にデプロイできるようになります。
IBMのAIプラットフォーム担当副社長であるArmand Ruiz氏は、LinkedInで次のように書いています。「彼らがLlamaを中心に真の開発者エコシステムを構築しているのを見てとてもうれしいです。今日のAI市場では、Hugging Faceにモデルをドロップするだけでは十分ではありません。真のグラビティー、MOAT、定着性を実現するには、プラットフォーム、ツール、コミュニティーが必要です。それがまさにMetaがやっていることです。」
最後に、Meta の CEO である Mark Zuckerberg 氏は、Databricks の CEO である Ali Ghodsi 氏と Microsoft の CEO である Satya Nadella 氏との対談では、Llama の軽量バージョンについて説明し、「蒸留」に重点を置いていました。
IBM Consultingの上級パートナー兼副社長であるShobhit Varshney氏は、IBM Thinkのインタビューで次のように述べています。「これは、IBMの小規模なドメイン特化型モデルの取り組みともうまくつながります。」
Metaはまた、Llamaファミリーのモデルが12億回ダウンロードされたことも発表しました。この会議は全体として、最初の Llama モデルのリリースから 2 年を経て、Meta のオープンソース コミュニティへの取り組みを改めて認識させるものとなりました。
Zuckerberg氏が業界の重鎮にインタビューしたこともあり、この会議は「カミングアウトパーティー」のように感じられましたとVarshney氏は言います。「Meta には現在、大規模な開発者コミュニティがあります。今日は彼らにとって初の大規模な開発者会議であり、彼らが『私たちは開発者に必要なツールを提供するためにここにいます。他の人に頼る必要はありません』と宣言する絶好の機会でした。」
そして最後に、Meta はスタンドアロンの Meta AI アプリ のリリースを発表しました。「すでに月間約10億人のアクティブユーザーが当社のさまざまなアプリでMeta AIを利用しており、多くの人が毎日それを使用しています」とZuckerberg氏は述べます。「しかし、スタンドアロンのエクスペリエンスとして楽しむ人もいるだろうと考えました。」
Meta AI は、同社の最も人気のあるソーシャル アプリが持つ大規模なユーザー ベースを活用して、ChatGPT と競合できるでしょうか。IBMのAIテクニカル・ソリューション・アーキテクトであるVyoma Gajjar氏は、すべてが可能だと考えています。
「Meta AI が成功すれば、新しい ChatGPT になれるかもしれません。しかし、すべては状況次第です。」と彼女は言います。
