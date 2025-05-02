LlamaCon：Metaから開発者へのオープンソースラブレター

IBMのエキスパートは、この発表により、Metaは開発者の経験を重視していることを明確にしたと述べています。Llamaの副社長Manohar Paluri氏とLlamaの研究者Angela Fan氏によると、その目標は、スピードだけでなく柔軟性も提供しながら、Llamaで構築する最も速くて簡単な方法を見つけるであるとのことです。開発者はモデルを完全にカスタマイズしてどこにでも導入でき、ロックインを心配する必要がなくなります。Metaがインフラストラクチャと推論を処理するため、チームは構築に集中できます。

Red HatのグローバルクラウドおよびAIビジネスディレクターであるJacob Ben-David氏は、IBM Thinkのインタビューで、「Metaは基本的にAPIを通じてモデルを開放しています。これは、モデルを公開し、よりアクセスしやすくするためのもう1つの方法です」と述べています。「これまでは、ローカルで実行して操作方法を理解するか、Groq などのホスティング プロバイダーを使用する必要がありました。私は、限定バージョンのLlamaをホストしていたGroqCloudを介して接続し、API経由でLlamaモデルの一部を使用していました。今では、完全にオープン化されており、開発者にとってアクセシビリティが大幅に向上していると思います。」

また、IBMと統合したLlama Stackも新たにリリースされました。Red Hatがこの接続のパートナーとなり、Llama企業に簡単にデプロイできるようになります。

IBMのAIプラットフォーム担当副社長であるArmand Ruiz氏は、LinkedInで次のように書いています。「彼らがLlamaを中心に真の開発者エコシステムを構築しているのを見てとてもうれしいです。今日のAI市場では、Hugging Faceにモデルをドロップするだけでは十分ではありません。真のグラビティー、MOAT、定着性を実現するには、プラットフォーム、ツール、コミュニティーが必要です。それがまさにMetaがやっていることです。」

最後に、Meta の CEO である Mark Zuckerberg 氏は、Databricks の CEO である Ali Ghodsi 氏と Microsoft の CEO である Satya Nadella 氏との対談では、Llama の軽量バージョンについて説明し、「蒸留」に重点を置いていました。

IBM Consultingの上級パートナー兼副社長であるShobhit Varshney氏は、IBM Thinkのインタビューで次のように述べています。「これは、IBMの小規模なドメイン特化型モデルの取り組みともうまくつながります。」