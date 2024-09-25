IBMはwatsonx.ai上で複数のLlama 3.2モデルが利用可能であることを発表します。本日、MetaConnectで事前にトレーニングされ、指示によってチューニングされた多言語大規模言語モデル（LLM）のLlama 3.2コレクションが発表されたことを受けて、IBMはAI開発者向けエンタープライズスタジオを提供いたします。

最も注目すべきLlama 3.2は、Meta社がマルチモーダルAIに初めて進出したことを示しています。このリリースには、画像をインプットとして取り込むことができる、11Bと90Bのサイズの2つのモデルが含まれています。命令調整されたLlama 3.2 90B Visionおよび11B Visionモデルは、SaaSを通じてwatsonx.aiですぐにご利用いただけます。

watsonx.aiには、これまでで最小のLlamaモデルである、1Bと3Bのサイズのテキストイン、テキストアウトの2つのLLMが用意されています。すべてのLlama 3.2モデルは、長いコンテキスト長（最大128,000トークン）をサポートし、グループ化されたクエリ注意による高速で効率的な推論のために最適化されています。Meta社は、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ピンディ、スペイン語、タイ語を正式にサポートしていると指定しています。Llama 3.2はこれら8つの言語以外の追加言語に基づいてトレーニングされており、開発者はLlama 3.2モデルをファイン・チューニングすることができると発表しています。

Meta社からのこれらの最新の追加は、IBMの生成AIに向けたオープンなマルチモデルストラテジーに沿って、watsonx.aiで利用可能な基盤モデルの拡張ライブラリーに加わります。

「当社の最新のLlama 3.2モデルをwatsonxで利用できるようにすることで、より幅広いエンタープライズがこれらのイノベーションのメリットを享受し、当社の最新モデルを独自の条件で、およびハイブリッドクラウド環境全体に簡単にデプロイできるようになります」とMeta社の生成AI責任者のAhmad Al-Dahle氏は述べています。「Meta社では、AIソリューションを各組織の特定のニーズに合わせて調整し、Llamaのデプロイメントを簡単に拡張できるようにすることが不可欠であると考えています。IBMとのパートナーシップは、オープン性、安全性、セキュリティー、信頼性、透明性に対する私たちの取り組みを共有する組織によって、まさにそれが可能になるのです。」

新しいマルチモーダル機能、モバイルやその他のエッジ・デバイスでの新しいデプロイメントの機会、更新された安全機能など、Llama 3.2コレクションの詳細については、以下をお読みください。