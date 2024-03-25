メモリセーフプログラミング言語はセキュリティバグの 70% を排除できますか

組織はメモリセーフ言語を使用すべきと言うのは簡単ですが、現実にはこの移行は複雑さが伴います。多くのソフトウェア・プログラムやライブラリーは、安全でないメモリーセーフ言語に基づいており、コードベース全体を完全に書き換えることは多くの場合、現実的ではありません。

メモリーセーフプログラミング言語を可能な限り使用して、新しいプロジェクトを開始することが、移行を開始する最も簡単な方法です。組織はまた、バッファオーバーフローやダングリング・ポインタの領域を含むメモリセーフバグのリスクが最も高いクリティカルな関数やライブラリのみを書き換えることで、完全な書き換えなしに攻撃対象領域を減らすことも可能です。RustやSwiftなどの一部のメモリーセーフ言語はCおよびC++と相互運用できるため、このアプローチが実現可能です。このアプローチを採用する場合、組織はビルドシステムを統合し、共有オブジェクトとデータ用に新しい言語で抽象化を構築する必要があります。

ただし、この移行には適切な開発者リソースが必要です。組織はまず、現在の開発者チームを評価し、チームがメモリセーフ言語に関してどのような専門知識を現在保持しているかを判断する必要があります。次のステップは、現在の開発者をトレーニングするだけでなく、メモリセーフ言語に熟練している新しい開発者を確保することです。